Nữ kình ngư đầu tiên giành HC vàng bốn Olympic liên tiếp

Katie Ledecky giành HC vàng 1.500m tự do nữ Paris 2024, để trở thành nữ VĐV đầu tiên đứng ở bục cao nhất bốn kỳ Olympic liên tiếp.

Ledecky cán đích với thời gian 15 phút 30 giây 2, để phá kỷ lục Olympic do chính cô lập tại Tokyo 2020, với ít hơn 5 giây 33. Cô đã bỏ xa VĐV chủ nhà về nhì Anastasiia Kirpichnikova tới 10,33 giây.

Kình ngư Mỹ bắt đầu bằng HC vàng 800m tự do ở London 2012. Sau đó, cô vô địch 200m, 400m, 800m và 4x200m tự do ở Rio 2016. Đến Tokyo 2020, Ledecky ẵm hai HC vàng 800m và 1.500m tự do. Cô sẽ có cơ hội tái lập thành tích này nếu chiến thắng 800m tự do ở Paris vào rạng sáng 4/8.

Katie Ledecky mừng chiến thắng bơi 1.500m tự do nữ ở Olympic Paris 2024. Ảnh: Reuters

Thành tích giành HC vàng bốn kỳ Olympic liên tiếp của Ledecky sánh ngang với hai đồng hương nam là huyền thoại Michael Phelps và Ryan Lochte. Từ kỳ 2004 đến 2016, Phelps giành tổng cộng 23 HC vàng, ba HC bạc và hai HC đồng, còn Lochte là sáu HC vàng, ba HC bạc và ba HC đồng.

Ledecky trở thành nữ VĐV bơi giành nhiều HC vàng nhất Olympic. Ngoài ra, cô còn giành ba HC bạc và một HC đồng để nâng tổng số huy chương lên 12 - sánh ngang với các đồng hương Dara Torres, Natalie Coughlin và Jenny Thompson.

Nếu giành thêm một HC vàng, Ledecky sẽ sánh ngang kỷ lục chín huy chương của cựu VĐV thể dục dụng cụ Larisa Latynina (Liên Xô cũ), từ Olympic 1956 đến 1964. Trong trường hợp đó, Ledecky có thể rời Paris với tư cách là nữ VĐV Olympic vĩ đại nhất từ trước đến nay.

Katie Ledecky thi đấu bơi 1.500m tự do nữ Olympic Paris 2024. Ảnh: Reuters

Kình ngư sinh năm 1997 nói: "Tôi cố gắng không nghĩ nhiều về lịch sử. Tôi biết những cái tên mọi người nhắc đến, vì tôi từng ở cùng họ. Đó là những kình ngư mà tôi ngưỡng mộ khi mới bơi. Thật vinh dự khi được đứng chung với họ".

Ledecky mới 27 tuổi, cô vẫn có thể tham dự thêm ít nhất một kỳ Olympic và nhiều giải vô địch thế giới trong tương lai. Hiện tại, cô có 23 HC vàng cá nhân trong tổng số 29 huy chương ở hai giải đấu lớn. Thành tích này chỉ còn kém năm so với kỷ lục của Michael Phelps, là 28 HC vàng cá nhân trong tổng số 49.

Trung Thu