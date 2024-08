Nữ Canada bị trừ 6 điểm vẫn vào tứ kết Olympic 2024

PhápĐội tuyển bóng đá nữ Canada thắng Colombia 1-0 ở lượt cuối bảng A, nhờ đó tiếp tục có cơ hội bảo vệ HC vàng dù bị trừ sáu điểm.

Hậu vệ Vanessa Gilles, người ghi bàn quyết định ở phút bù thứ bảy giúp Canada thắng Pháp 2-1 ba ngày trước, tiếp tục tỏa sáng. Cầu thủ 28 tuổi đánh đầu ghi bàn duy nhất ở trận gặp Colombia hôm 31/7, mang về trận thắng 1-0 cho Canada.

Cầu thủ Canada mừng chiến thắng trước Colombia, trên sân Allianz Riviera, Nice hôm 31/7. Ảnh: Reuters

Đánh bại Colombia giúp Canada có ba điểm nhưng hơn chính đối thủ về hiệu số bàn thắng. Nhà ĐKVĐ Olympic ghi năm và thủng lưới hai bàn, trong khi Colombia ghi bốn và cũng thủng lưới bốn lần. Xếp nhất bảng A là chủ nhà Pháp - đội thắng New Zealand 2-1 ở lượt cuối.

Canada toàn thắng ba trận ở vòng bảng, giành chín điểm nhưng bị trừ sáu vì sự cố sử dụng máy bay không người lái (drone) do thám buổi tập của đối thủ New Zealand ngày 22/7. Ngoài án phạt trừ điểm, Canada còn phải nộp khoản tiền lớn 226.000 USD vì vi phạm lệnh cấm do thám của FIFA.

Không chỉ gặp bất lợi vì bị trừ điểm, Canada còn phải kỷ luật HLV trưởng Bev Priestman và trục xuất hai trợ lý khỏi Olympic Paris. Dù vậy, họ vẫn có lần thứ hai sau Olympic Rio 2016 thắng cả ba trận vòng bảng.

Tại ba kỳ Olympic gần nhất, ĐT nữ Canada đều có huy chương. Họ hiện xếp thứ tám thế giới và đến Paris với hy vọng bảo vệ HC vàng giành được ở Tokyo ba năm trước.

Dù đối mặt với mất mát to lớn trên băng ghế huấn luyện, Canada vẫn đang chứng minh chất lượng đội bóng của họ vẫn không hề suy giảm và là ứng cử viên giành huy chương hàng đầu. Họ sẽ đấu tứ kết với Đức (hạng tư thế giới) ở Marseille vào 4/7.

Các cặp đấu tứ kết bóng đá nữ Olympic 2024

Ngày Giờ Trận đấu 3/8 20h Nhật Bản - Mỹ 22h Tây Ban Nha - Colombia 4/8 0h Canada - Đức 2h Pháp - Brazil

Vy Anh