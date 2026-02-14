Nội bộ lục đục vì 'ngôi sao ngoại tình' được ưu ái ở Olympic mùa Đông

ItalySau màn thú nhận ngoại tình gây bão tại Olympic mùa Đông Milan-Cortina 2026, VĐV biathlon Sturla Holm Laegreid tiếp tục vướng tranh cãi khi được chọn dự nội dung sprint, khiến nội bộ tuyển Na Uy dậy sóng.

Làn sóng tranh cãi bao trùm đội tuyển biathlon Na Uy khi Laegreid bất ngờ được điền tên vào danh sách thi đấu nội dung sprint hôm 12/2, thay cho Martin Uldal.

Sturla Holm Laegreid ôm đồng đội người Na Uy Ingrid Landmark Tandrevold sau khi giành HC đồng nội dung 20km biathlon nam tại Olympic mùa Đông Milan-Cortina 2026 ngày 10/2/2026.

Quyết định được đưa ra không lâu sau khi Laegreid tạo nên một trong những khoảnh khắc lan truyền mạnh nhất Olympic mùa Đông Milan-Cortina 2026. VĐV 28 tuổi thừa nhận ngoại tình ngay sau khi giành HC đồng nội dung 20km cá nhân nam và công khai xin bạn gái cũ tha thứ.

Trước đó, phát ngôn của Laegreid bị cho là làm lu mờ chiến tích giành HC vàng của đồng đội Johan-Olav Botn - người dự định dành chiến thắng để tưởng nhớ người bạn thân, cố VĐV Sivert Guttorm Bakken, qua đời chỉ hai tháng trước Thế vận hội.

Trong biathlon, nội dung 20km cá nhân nam được xem là bài kiểm tra khắc nghiệt bậc nhất. VĐV thi đấu 5 vòng trượt tuyết, xen kẽ 4 lượt bắn (hai nằm, hai đứng). Mỗi lần bắn trượt bị cộng thêm một phút vào tổng thành tích - mức phạt rất nặng, khiến độ chính xác gần như mang tính quyết định. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến VĐV mất cơ hội tranh chấp huy chương.

Trong khi đó, sprint 10km có tính chất nhanh và giàu biến số hơn. VĐV chỉ bắn hai lượt (một nằm, một đứng), và mỗi phát trượt phải thực hiện thêm một vòng phạt 150 m. Hình thức phạt này không "đóng đinh" kết quả như nội dung cá nhân, mà mở ra cơ hội sửa sai bằng tốc độ và khả năng bứt tốc trên đường trượt. Vì thế, sprint thường được xem là cuộc đua đề cao tốc độ thuần túy và khả năng bùng nổ.

Martin Uldal mừng chiến thắng nội dung chạy nước rút 10km tại Annecy - Le Grand Bornand ở Biathlon World Cup 2024. Ảnh: NordicFocus

Chính sự khác biệt này khiến quyết định lựa chọn của ban huấn luyện gây tranh luận. Martin Uldal được đánh giá có phong độ ổn định ở nội dung sprint tại các chặng World Cup mùa này, với nhiều lần đứng trên bục podium. Trong khi đó, Laegreid giành HC đồng ở nội dung 20km cá nhân - thành tích ấn tượng nhưng thuộc một bài thi có đặc thù khác.

Việc trao suất sprint cho Laegreid vì tấm huy chương Olympic, thay vì dựa vào phong độ chuyên biệt ở nội dung này, vì thế bị một số ý kiến cho là thiếu thuyết phục. Trong bối cảnh đội tuyển Na Uy vừa trải qua những ồn ào ngoài chuyên môn, quyết định nhân sự càng trở nên nhạy cảm và dễ gây phản ứng trong nội bộ.

Chính Uldal, người xếp thứ 13 ở nội dung 20km cá nhân, tỏ ra bức xúc, cho rằng quyết định của Liên đoàn biathlon Na Uy là không công bằng. "Tôi thấy điều đó là sai. Tôi bị đối xử thiếu công bằng và cách làm cũng không ổn", anh nói với báo Na Uy VG. "Tôi xứng đáng có suất ở đội hình sprint. Không thể để một cuộc đua cá nhân quyết định quá nhiều như vậy. Tôi cảm thấy bị lừa và rất thất vọng".

Về vấn đề này, HLV trưởng Per-Arne Botnan cho biết tấm HC đồng tại Olympic đã tạo khác biệt. "Đó là lựa chọn giữa Sturla và Martin. Sau tấm huy chương, chúng tôi chọn Sturla", Botnan nói. "Tôi hiểu Martin thất vọng. Cả năm người ở đây đều muốn thi đấu nhiều nhất có thể".

Eric Perrot (Pháp), Johan-Olav Botn (Na Uy) và Sturla Holm Laegreid (Na Uy) ăn mừng sau khi giành huy chương ở nội dung 20 km cá nhân nam môn biathlon, ngày thi đấu thứ tư Olympic mùa Đông Milan-Cortina 2026. Ảnh: Shutterstock

Trước đó, Laegreid thừa nhận anh đã mua bữa tối để xin lỗi toàn đội sau khi màn thú nhận cá nhân làm dấy lên phản ứng trái chiều. "Tôi muốn đứng trước mọi người để xin lỗi. Đó là một tuần khó khăn và tôi đã không là chính mình. Tôi chưa suy nghĩ thấu đáo trước khi nói", anh chia sẻ. "Tôi đã phá hỏng bữa tiệc. Đó là vấn đề mà không ai muốn nhắc tới, nhưng cần phải được giải quyết".

HLV Siegfried Mazet cũng thừa nhận ông bất ngờ với phát biểu của học trò: "Cả thế giới đều ngạc nhiên. Sau đó cậu ấy hiểu đó không phải thời điểm phù hợp".

Sự việc còn khiến huyền thoại biathlon Na Uy Ole Einar Bjorndalen phẫn nộ. "Nếu nói thẳng, đó là hành động ích kỷ đến điên rồ. Na Uy giành HC vàng Olympic, còn cậu ấy giành HC đồng đầu tiên. Việc cậu ấy phản bội người mình yêu là chuyện riêng của cậu ấy", Bjorndalen nói. "Hôm nay chúng ta tôn vinh Botn, không phải đời sống tình cảm rối ren".

Hồng Duy (theo Daily Mail)