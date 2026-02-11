VĐV thừa nhận ngoại tình sau khi giành huy chương Olympic

ItalyVĐV người Na Uy, Sturla Holm Laegreid xem việc ngoại tình là sai lầm lớn nhất cuộc đời, sau khi giành HC đồng biathlon tại Olympic mùa Đông Milan-Cortina 2026.

Laegreid cán đích thứ ba ở nội dung 20km cá nhân nam môn biathlon - môn thể thao kết hợp trượt tuyết băng đồng và bắn súng ngày 9/2. Trái với niềm vui giành huy chương, VĐV 28 tuổi bật khóc trên sóng truyền hình khi thừa nhận đã phản bội bạn gái, người anh gọi là "tình yêu của đời mình".

"Tôi gặp cô ấy sáu tháng trước, người xinh đẹp và tử tế nhất trên đời. Nhưng ba tháng trước, tôi đã mắc sai lầm lớn nhất cuộc đời khi ngoại tình", Laegreid nói, thêm rằng đã thú nhận mọi chuyện với bạn gái từ một tuần trước và đó là "tuần tồi tệ nhất cuộc đời".

Sturla Holm Laegreid xúc động sau khi giành HC đồng nội dung 20km biathlon nam tại Olympic mùa Đông Milan-Cortina 2026 ngày 10/2/2026. Ảnh: Reuters

VĐV người Na Uy cho rằng, dù vừa giành HC đồng Thế vận hội, anh đã đánh mất tấm huy chương vàng trong cuộc sống. "Tôi chỉ có ánh mắt dành cho cô ấy. Tôi không biết nói ra điều này để làm gì, nhưng những ngày qua, thể thao không còn là ưu tiên hàng đầu với tôi", anh nghẹn ngào.

Laegreid khẳng định muốn trở thành tấm gương tốt, nhưng cũng phải dám thừa nhận sai lầm. "Bạn phải nhận lỗi khi làm điều mình không thể chấp nhận và làm tổn thương người mình yêu", VĐV 28 tuổi nói.

Trong khoảnh khắc gây tranh cãi nhất, Laegreid tuyên bố sẵn sàng "tự hủy hoại hình ảnh" của bản thân trên truyền thông để chứng minh tình cảm. "Tôi chấp nhận bị cả xã hội ghét bỏ. Vì ít nhất, cô ấy sẽ hiểu tôi yêu cô ấy nhiều đến mức nào", anh nói, đồng thời từ chối tiết lộ danh tính bạn gái vì tôn trọng quyền riêng tư.

Eric Perrot (Pháp), Johan-Olav Botn (Na Uy) và Sturla Holm Laegreid (Na Uy) ăn mừng sau khi giành huy chương ở nội dung 20 km cá nhân nam môn biathlon, ngày thi đấu thứ tư Olympic mùa Đông Milan-Cortina 2026. Ảnh: Shutterstock

Quyết định công khai chuyện riêng tư của Laegreid khiến dư luận phản ứng trái chiều. Trên mạng xã hội X, một số người bày tỏ sự cảm thông và gọi đây là "một khoảnh khắc chân thật hiếm thấy". Ngược lại, không ít ý kiến chỉ trích hành động này là kịch tính, thiếu chín chắn và khó có thể giúp anh cứu vãn mối quan hệ.

Về chuyên môn, Laegreid giành HC đồng nhờ bắn trúng 19/20 bia, xếp sau hai đồng hương Johan-Olav Botn (HC vàng) và Eric Perrot (HC bạc). Đây là huy chương Olympic đầu tiên trong sự nghiệp của anh, sau một mùa World Cup không thành công và từng bị loại khỏi đội tiếp sức hỗn hợp.

Chỉ một ngày trước cuộc đua, Laegreid thừa nhận không đặt nhiều kỳ vọng giành huy chương. "Tôi bị đánh giá thấp. Nhưng có lẽ đây là cơ hội duy nhất của tôi tại Olympic", anh nói. Cơ hội ấy đã mang về huy chương - nhưng cũng phơi bày góc khuất đời tư khiến niềm vui của Laegreid trở nên đầy nước mắt.

Sturla Holm Laegreid thi đấu tại Olympic mùa Đông Milan-Cortina 2026 ngày 10/2/2026. Ảnh: DPA

Biathlon là môn thể thao mùa đông kết hợp trượt tuyết băng đồng và bắn súng trường. VĐV thi đấu trên đường trượt tuyết nhiều vòng, xen kẽ các lượt bắn ở tư thế nằm và đứng. Mỗi lượt bắn gồm 5 phát, bia đặt cách xạ thủ 50 m; bắn trượt sẽ bị phạt bằng trượt thêm một vòng 150 m hoặc cộng một phút vào tổng thời gian, tùy nội dung thi.

Môn thể thao này có nguồn gốc từ các cuộc tuần tra quân sự, từng xuất hiện ở Olympic mùa đông đầu tiên năm 1924 dưới dạng trình diễn, trước khi trở thành môn thi chính thức từ Olympic 1960. Biathlon nữ được đưa vào chương trình Olympic từ năm 1992. Hiện nay, biathlon do Liên đoàn Biathlon quốc tế (IBU) quản lý và các quốc gia Bắc Âu là những đội tuyển thành công nhất.

Các nội dung chính gồm: cá nhân (15 km nữ, 20 km nam, mỗi bia trượt bị phạt một phút), sprint, pursuit, mass start, tiếp sức và tiếp sức hỗn hợp. Tại Olympic Milano Cortina 2026, biathlon có tổng cộng 11 bộ huy chương.

Hồng Duy (theo Daily Mail)