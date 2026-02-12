Bạn gái không tha thứ cho VĐV Olympic thú nhận ngoại tình

ItalyBạn gái giấu tên của Sturla Holm Laegreid cho biết cô chưa thể tha thứ, dù biathlon Na Uy công khai bày tỏ tình yêu trước hàng triệu khán giả tại Olympic mùa Đông Milan-Cortina 2026.

"Dù anh ấy tỏ tình trước toàn thế giới, vẫn rất khó để tha thứ", cô nói trên báo Na Uy VG ngày 10/2. "Tôi không chọn rơi vào hoàn cảnh này và thật đau khi phải đối diện với nó. Chúng tôi đã liên lạc, và anh ấy biết rõ quan điểm của tôi".

Bạn gái của Laegreid cũng gửi lời cảm ơn gia đình, bạn bè đã ở bên trong thời gian qua, cũng như những người đã cảm thông dù không biết cô là ai.

Sturla Holm Laegreid ôm đồng đội người Na Uy Ingrid Landmark Tandrevold sau khi giành HC đồng nội dung 20km biathlon nam tại Olympic mùa Đông Milan-Cortina 2026 ngày 10/2/2026.

Trước đó một ngày, Laegreid cán đích thứ ba ở nội dung 20km cá nhân nam môn biathlon - môn thể thao kết hợp trượt tuyết băng đồng và bắn súng. Ngay khi cán đích, VĐV 28 tuổi gây chú ý khi bật khóc và thừa nhận từng ngoại tình với bạn gái quen 6 tháng.

Chia sẻ với đài NRK, Laegreid nói: "Có một người tôi muốn chia sẻ khoảnh khắc này nhưng có thể hôm nay cô ấy không xem. 6 tháng trước, tôi gặp tình yêu của đời mình, người đẹp và tử tế nhất thế giới. Và ba tháng trước, tôi đã mắc sai lầm lớn nhất khi phản bội cô ấy".

Laegreid cho rằng, dù vừa giành HC đồng Thế vận hội, anh đã đánh mất tấm HC vàng trong cuộc sống. "Tôi chỉ có ánh mắt dành cho cô ấy. Tôi không biết nói ra điều này để làm gì, nhưng những ngày qua, thể thao không còn là ưu tiên hàng đầu với tôi", anh nghẹn ngào.

Tại họp báo sau đó, VĐV người Na Uy cho biết chưa nhận được phản hồi từ bạn gái. "Tôi hy vọng cô ấy chưa xem và sẽ xem vào thời điểm phù hợp. Tôi mong mình không làm mọi thứ tệ hơn", anh bày tỏ.

Laegreid thừa nhận đã cân nhắc việc công khai câu chuyện vào đêm trước cuộc đua. "Tối qua tôi chợt nghĩ có nên nói hết mọi thứ rồi xem chuyện gì xảy ra. Tôi không còn gì để mất", anh nói, đồng thời ví hành động của mình như một "quả bom hạt nhân" nhằm cứu vãn mối quan hệ.

Khi được hỏi danh tính bạn gái, Laegreid từ chối tiết lộ vì tôn trọng sự riêng tư của cô. "Có lẽ cô ấy vẫn đang xử lý cú sốc tuần trước, nhưng tôi hy vọng vẫn có ánh sáng ở cuối đường hầm cho cả hai", anh nói tiếp.

Sau phát ngôn của bạn gái trên VG, Laegreid ban đầu từ chối bình luận. Tuy nhiên, không lâu sau, anh gửi tuyên bố mới: "Tôi vô cùng hối tiếc khi mang câu chuyện cá nhân này vào một ngày lẽ ra là niềm vui của biathlon Na Uy. Hôm nay tôi không thực sự là chính mình và không suy nghĩ thấu đáo".

Sturla Holm Laegreid trong buổi họp báo ngày 9/2. Ảnh: NBC

Đồng đội Johannes Dale-Skjevdal đã biết chuyện Laegreid ngoại tình. "Chúng tôi đã biết. Tôi không có nhiều bình luận. Việc anh ấy cởi mở là điều tốt, nếu anh ấy muốn chia sẻ thì cứ làm thế", Dale-Skjevdal nói.

Trên mạng xã hội, phản ứng chia thành hai luồng. Một số cho rằng Laegreid đau khổ đến mức cố níu kéo tình yêu theo phong cách như phim Hollywood. Số khác chỉ trích đây là hành động ngớ ngẩn, cho rằng "ngoài đời không ai giành lại bạn gái bằng cách này".

Tấm HC đồng tại Milan Cortina là huy chương Olympic đầu tiên trong sự nghiệp của Laegreid, sau mùa giải World Cup nhiều khó khăn. Trước đó một ngày, anh thừa nhận không đặt nhiều kỳ vọng cho bản thân và xem mình là "kẻ ngoài cuộc" trong cuộc đua huy chương.

Ở nội dung này, đồng hương Johan-Olav Botn giành HC vàng, còn Eric Perrot (Pháp) đoạt HC bạc, kém người chiến thắng 14,8 giây. Laegreid bắn trúng 19/20 mục tiêu để cán đích thứ ba, kém Botn 48,3 giây.

Hồng Duy (theo Daily Mail)