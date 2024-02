Nỗ lực cứu trẻ em Gaza của bác sĩ Thụy Sĩ

Khi biết không thể đến Dải Gaza giúp những đứa trẻ bị thương, bác sĩ Raouf Salti quyết tìm mọi cách đưa chúng đến Geneva chữa trị.

"Khi thấy tình hình ngày càng tệ hơn, tôi đã quyết định phải đến đó và đón chúng về đây", Raouf Salti, bác sĩ Thụy Sĩ từng tham gia một số sứ mệnh nhân đạo quốc tế ở Trung Đông và châu Phi trong 14 năm qua, cho biết hôm 13/2.

Sau khi trải qua hàng loạt thủ tục hành chính, Salti được phép đón 4 đứa trẻ tới Thụy Sĩ. Hành trình của chúng bắt đầu từ Dải Gaza, nơi xung đột giữa Israel và Hamas vẫn tiếp diễn, tới Ai Cập rồi bay đến Thụy Sĩ đầu tuần này.

Bác sĩ Raouf Salti bế bé gái Zeina (phải) đứng cạnh Yussef và mẹ cậu bé tại sân bay Geneva, Thụy Sĩ ngày 12/2. Ảnh: Reuters

Bốn đứa trẻ tới Geneva tuần này là nhóm thứ hai mà Salti giúp sơ tán từ Gaza tới Thụy Sĩ, sau 4 bé trong đợt đầu tiên. "Điều quan trọng là mang lại cho những đứa trẻ cuộc sống bình thường trong hòa bình và tình yêu thương. Đó mới là cuộc sống của một đứa trẻ", ông nói.

Những đứa trẻ được lựa chọn sau khi xác nhận đủ sức khỏe để đi máy bay và có thể được giúp đỡ ở Thụy Sĩ. Trẻ em Gaza được cấp thị thực nhập cảnh Thụy Sĩ trong 90 ngày để chăm sóc y tế.

Yussef, cậu bé 16 tuổi nặng chưa tới 30 kg, bị đứt lìa chân trái và dập một quả thận sau cuộc tấn công của Israel. Các bác sĩ ở Gaza phải cắt cụt phần còn lại của chiếc chân bị thương và lắp chân giả cho Yussef.

Zeina, bé gái 17 tháng tuổi, ban đầu được điều trị tại bệnh viện Al-Shifa, cơ sở y tế lớn nhất ở Dải Gaza. Tuy nhiên, bệnh viện đã bị quân đội Israel đột kích vào tháng 11/2023 với cáo buộc là "trung tâm hoạt động" của lực lượng Hamas ở Gaza.

Nhiều phần xương cánh tay trái của cô bé bị gãy dập. Bác sĩ cố gắng điều trị bằng cách sử dụng khung cố định ngoài, song phải gỡ bỏ sau đó vì bị nhiễm trùng. "Bạn không thể có thiết bị vô trùng ở đó nữa. Nó không còn tồn tại", ông Salti nói.

Salti, người tị nạn gốc Palestine, là bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa tiết niệu kiêm đồng sáng lập tổ chức phi chính phủ Children's Right for Healthcare (Quyền chăm sóc y tế của Trẻ em) ở Thụy Sĩ. Ông từng dự định tới Gaza cuối tháng 10/2023 để thực hiện ca phẫu thuật thận cho một đứa trẻ mới chập chững biết đi. Tuy nhiên, kế hoạch đổ vỡ do xung đột ở Dải Gaza bùng phát.

Theo cơ quan y tế ở Dải Gaza, hơn 28.000 người đã chết và gần 68.000 người bị thương kể từ khi xung đột Israel - Hamas bùng phát hơn 4 tháng trước. Khoảng 70% trong số này là phụ nữ hoặc trẻ em.

Thanh Tâm (Theo Reuters)