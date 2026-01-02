Niềm tin doanh nghiệp sản xuất cao nhất gần 2 năm

Khảo sát chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của S&P Global cho biết niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất lên cao nhất 21 tháng.

Kết quả PMI tháng kết thúc năm 2025 do S&P Global vừa công bố ghi nhận 53 điểm, giảm nhẹ so với mức 53,8 của tháng 11 nhưng vẫn trên ngưỡng 50, phản ánh đà cải thiện mạnh mẽ của sức khỏe ngành sản xuất.

Hãng phân tích dữ liệu Mỹ cho biết các điều kiện kinh doanh đã cải thiện suốt sáu tháng qua. Nhìn về tương lai, doanh nghiệp lạc quan nhất kể từ tháng 3/2024.

"Ngành sản xuất Việt Nam kết thúc một năm đầy biến động bằng tín hiệu tích cực, khi sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng mạnh, niềm tin kinh doanh đạt mức cao nhất trong 21 tháng", ông Andrew Harker, Giám đốc Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence nhận định.

Công nhân sản xuất mì ăn liền tại Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Colusa - Miliket ở TP Thủ Đức, tháng 3/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Tháng qua đánh dấu sản lượng sản xuất tăng trưởng liên tục 8 tháng. Số lượng đơn đặt hàng mới tăng tháng thứ tư liên tiếp, khi một số doanh nghiệp khảo sát cho biết nhu cầu khách hàng có cải thiện. Yêu cầu tăng sản lượng khuyến khích các công ty thuê thêm người, khiến việc làm tăng tháng thứ ba liên tiếp.

Năm 2026, S&P Global Market Intelligence dự báo sản lượng công nghiệp Việt Nam tăng 6,7%. Về tổng thể, ông Andrew Harker đánh giá ngành sản xuất khởi động với vị thế tích cực. "Các nhà sản xuất lạc quan trong việc thu hút đơn đặt hàng mới và có thể tăng năng lực sản xuất", ông nêu.

Nhưng trở ngại ngắn hạn là khan hiếm nguồn cung, khiến mức tăng chi phí đầu vào tháng trước lên cao nhất 3,5 năm. "Hy vọng tình trạng gián đoạn nguồn cung bắt đầu giảm trong những tháng tới, các công ty có thể mua nguyên vật liệu thô dễ dàng hơn", ông Andrew Harker nói thêm.

Trong phân tích gần đây, ông Vũ Bình Minh, Giám đốc Kinh doanh vốn và tiền tệ, Khối Thị trường vốn và Dịch vụ Chứng khoán HSBC Việt Nam cho rằng diễn biến năm 2026 rất khó dự đoán nhưng PMI góp phần hé lộ triển vọng đáng khích lệ.

Theo ông, điểm tựa cho xuất khẩu thời gian tới là duy trì chiến lược đa dạng hóa. Dù Mỹ vẫn là điểm đến xuất khẩu hàng đầu, Việt Nam hiện đẩy nhanh nỗ lực theo đuổi các cơ hội thương mại dài hạn. "Việt Nam đã và đang ký một loạt các hiệp định thương mại, cũng như nâng cấp quan hệ với các quốc gia, cho thấy tiềm năng của việc đa dạng hóa thương mại là rất lớn", ông đánh giá.

Viễn Thông