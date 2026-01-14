Niềm tin doanh nghiệp châu Âu ở Việt Nam cao nhất 7 năm

Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cho biết Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) quý IV/2025 đạt 80 điểm, cao nhất 7 năm qua.

Với 80 điểm, BCI quý vừa qua vượt các mức ghi nhận trước giai đoạn công bố thuế quan Mỹ và đại dịch. Đây cũng là một trong những mức tăng mạnh nhất kể từ khi BCI được triển khai vào năm 2011.

Nguồn: EuroCham

Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert cho rằng con số 80 điểm không chỉ là kỳ vọng, mà phản ánh thực tế các nhà máy hoạt động ổn định, đơn hàng phục hồi.

"Việt Nam đang chuyển đổi mạnh mẽ, dần trở thành động lực tăng trưởng chính và hướng tới top 3 nền kinh tế hàng đầu ASEAN", ông nói.

Trong quý cuối 2025, 65% doanh nghiệp châu Âu đánh giá tình hình hoạt động tích cực. Tính chung cả năm, 60% nhà đầu tư EU cho rằng kết quả kinh doanh đã cải thiện. Diễn biến này phản ánh sự phục hồi, tăng tốc của nền kinh tế Việt Nam.

Một dòng máy dùng trong ngành chế biến, hạ tầng xử lý nước, khai khoáng, hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa được Schneider Electric (Pháp) mang đến Việt Nam năm qua. Ảnh: Schneider Electric

Sang 2026, 82% kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng, với 69% lạc quan về tình hình quý đầu năm. Khi niềm tin củng cố, 50% doanh nghiệp được hỏi cho biết sẽ tập trung mở rộng hoạt động và đa dạng danh mục đầu tư. Hai ưu tiên khác của họ là ưu tiên tuyển dụng và ứng dụng công nghệ, lần lượt chiếm 45% và 41%.

EuroCham đánh giá tâm lý cộng đồng doanh nghiệp năm nay lạc quan thận trọng. Dù còn thách thức từ thương mại toàn cầu và thủ tục hành chính, cộng đồng doanh nghiệp vẫn tin tưởng vào khả năng chống chịu của kinh tế Việt Nam.

Ông Bruno Jaspaert nói cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận nỗ lực của Chính phủ, từ dự án hạ tầng quy mô lớn đến các nghị quyết nhằm đơn giản, số hóa thủ tục hành chính. "Điều doanh nghiệp mong đợi nhất lúc này là sự nhất quán, khả năng dự đoán và tốc độ thực thi", ông nêu.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 38,42 tỷ USD. Vốn FDI giải ngân lên tới 27,6 tỷ USD, tăng gần 9% so với năm trước, cho thấy năng lực hấp thụ vốn của Việt Nam được cải thiện. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục thu hút dòng vốn ngoại, kế tiếp là bất động sản, khoa học công nghệ và năng lượng.

Với các nhà đầu tư châu Âu, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) tiếp tục là "cầu nối", giúp dòng vốn của họ rót vào Việt Nam thuận lợi trong các lĩnh vực thế mạnh như sản xuất công nghệ cao, năng lượng tái tạo, và chuỗi cung ứng xanh.

Viễn Thông