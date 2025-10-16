Những ứng viên đang dẫn đầu bình chọn Vietnam iContent Awards 2025

TikToker Vẽ hạnh phúc đang dẫn đầu bình chọn "Nhà sáng tạo nội dung triển vọng", còn "Những ngày trời bao la" chiếm lĩnh "Âm nhạc truyền cảm hứng" tại Vietnam iContent Awards 2025.

Sau 13 ngày mở cổng bình chọn, Vietnam iContent Awards 2025 ghi nhận không khí sôi động khi các cá nhân, tổ chức, dự án lẫn sản phẩm sáng tạo hút hàng trăm nghìn lượt vote, chia đều cho ba hạng mục và 11 giải. Khán giả cũng liên tục cập nhật, đăng tải thông tin Vietnam iContent Awards trên các diễn đàn, mạng xã hội nhằm kêu gọi cộng đồng fan tiếp tục ủng hộ thần tượng.

Để khán giả lẫn cộng đồng sáng tạo tiện theo dõi diễn biến mới nhất của sự kiện, ban tổ chức lần lượt cập nhật thông số bình chọn và ứng viên đang dẫn đầu, tính đến 18h ngày 16/10. Những ngày tới, lượt vote dự kiến tăng mạnh dẫn đến sự xáo trộn thứ tự.

Hạng mục Nhà sáng tạo số chia thành 5 giải với tính chất khác nhau. TikToker Vẽ hạnh phúc đang dẫn đầu bình chọn "Nhà sáng tạo nội dung triển vọng" với 1.360 lượt vote. Khán giả đánh giá cao tài năng, tính nhân văn trong dự án của hai bạn trẻ Nguyễn Phú Thịnh, Nguyễn Phan Thanh Phượng. Chứng kiến nhiều ông bà, cô chú, người tàn tật bán hàng rong không có bảng hiệu hoặc biển quảng cáo quá cũ kỹ, mờ nhạt, cặp Gen Z tận dụng năng khiếu mỹ thuật, vẽ lại bảng hiệu để trông bắt mắt, độc đáo, thu hút người đi đường, từ đó giúp họ gia tăng thu nhập.

Nguyễn Phú Thịnh và Nguyễn Phan Thanh Phượng - hai gương mặt trẻ đứng sau kênh "Vẽ hạnh phúc". Ảnh: NVCC

Với lượng fan đông đảo và nhiệt tình, Ninh Dương Story hiện dẫn đầu hai giải "Nhà sáng tạo nội dung của năm" và "Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất", lần lượt 14.741 bình chọn và 14.046 vote. Qua các video trên nền tảng số, Ninh Dương Story thể hiện sự dí dỏm, chân thực, nội dung xoay quanh đời sống thường ngày - từ đi mua cây, cắm hoa, đi chúc Tết đến những khoảnh khắc dỗi hờn, nhảy "bắt trend".

Với 4.084 vote, Khoai Lang Thang vượt các ứng viên khác ở bình chọn "Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng". Trong khi đó, "Tổ chức sáng tạo nội dung của năm" ghi nhận sự vượt trội của Yeah1, với 8.264 vote.

Hạng mục Sản phẩm số có bốn giải. Dù phải cạnh tranh giải "Video truyền cảm hứng" với nhiều ứng viên mạnh, trong đó, concert Anh trai vượt ngàn chông gai vẫn cho thấy sức hút vượt trội, gần 10.232 vote. Chương trình lan tỏa giá trị văn hóa, nghệ thuật, cùng thông điệp xã hội, hành động sống tích cực đến người xem. Trên các diễn đàn, khán giả cho biết ấn tượng với concert vì mang tính giải trí chất lượng cao.

Hiện Những ngày trời bao la - ca khúc chủ đề show ăn khách Gia đình Haha - chiếm lĩnh giải "Âm nhạc truyền cảm hứng" với 13.430 lượt bình chọn. Từ khi ra mắt, nhạc phẩm tạo "cơn sốt" trên nền tảng số nhờ giai điệu tươi mới, bắt tai cùng thông điệp tích cực về cảnh đẹp đất nước, "sự giản dị nhưng phi thường" của con người Việt Nam.

Nhờ khai thác đời sống mộc mạc nơi làng quê Việt Nam, với sự góp mặt của Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Duy Khánh và Ngọc Thanh Tâm, Gia đình Haha tạm dẫn đầu hai giải "Chương trình truyền hình truyền cảm hứng" (13.637 vote), "Hiện tượng số của năm" (9.068 vote).

Các nghệ sĩ hòa nhập phong tục, tập quán và nhịp sống thường nhật của người dân địa phương. Ảnh: YeaH1

Hạng mục Vì cộng đồng là cuộc cạnh tranh của các ứng viên vốn được khán giả "nhớ mặt đặt tên". Giải "Tổ chức vì cộng đồng" đang nghiêng về Hoa Sen Group với 3.585 vote. Trong khi đó, nhà sáng tạo Vĩnh Thích Ăn Ngon tạm vượt Hòa Minzy, H'Hen Nie ở danh sách "Cá nhân Vì cộng đồng, nhận 1.903 lượt bình chọn.

Cổng bình chọn mở đến ngày 24/10. Kết quả vòng bình chọn Vietnam iContent Awards 2025 dành cho nhà sáng tạo, sản phẩm số, cá nhân/tổ chức vì cộng đồng sẽ dựa trên 50% điểm từ độc giả và 50% điểm đánh giá của hội đồng giám khảo.

Các đề cử đảm bảo tiêu chí được đăng tải trên website chương trình. Lưu ý, độc giả cần có tài khoản MyVnE để tham gia bỏ phiếu. Một tài khoản được bình chọn tối đa một lần cho mỗi hạng mục giải thưởng.

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển. Gala trao giải dự kiến diễn ra ngày 29/11 tại TP HCM.

Đông Vệ