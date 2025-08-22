Những quán phở Michelin khách nên thử ở Hà Nội dịp 2/9

9 quán phở nằm trong danh sách nhà hàng Michelin gợi ý hoặc Bib Gourmand (đồ ăn ngon, giá phải chăng) tại Việt Nam 2025 gồm: Phở 10 Lý Quốc Sư (Hoàn Kiếm); phở bò Lâm; phở Gia Truyền (Hoàn Kiếm); phở Bò Ấu Triệu; phở gà Nguyệt; phở Khôi hói; phở Gà Châm (Yên Ninh); phở cuốn Chinh Thắng; Phở Tiến.
Các điểm đến này hầu hết đều nằm ở trung tâm Hà Nội, thuận tiện cho các du khách đến thủ đô xem diễu binh dịp kỷ niệm 80 Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh (A80) và thuê khách sạn ở khu vực phố cổ.
Phở Bò Lâm
Địa chỉ: phố Hàng Vải, phường Hoàn Kiếm, vào danh sách Bib gourmand
Quán bán hàng ngày từ 5h30 đến 10h, thường hết sớm vào cuối tuần. Mặt bằng quán là nhà riêng của chủ, đủ kê khoảng 6-7 chiếc bàn bên trong và 2-3 bàn bên ngoài vỉa hè. Phở lõi (phần bên trong của bắp bò) là loại đặc trưng của quán và được yêu thích nhất với phần thịt bắp hoa mềm, gân giòn, tạo cảm giác giòn - dai khi ăn. Ảnh: Hoàng Giang
Phở Khôi hói
Địa chỉ: phố Hàng Vải, phường Hoàn Kiếm, vào danh sách Bib gourmand
Theo Michelin Guide, "hói" trong từ Khôi hói là để chỉ kiểu tóc của chủ quán. Cẩm nang ẩm thực nổi tiếng của Pháp gợi ý thực khách hãy đến quán thưởng thức món phở bò, với nhiều loại topping để lựa chọn như bò tía, bắp bò. Ảnh: Hoàng Giang
Phở bò Ấu Triệu
Địa chỉ: phố Ấu Triệu, phường Cửa Nam, vào danh sách Bib gourmand.
Quán phở Ấu Triệu không bảng hiệu nằm bên hông Nhà thờ Lớn, không gian quán chỉ chứa khoảng 30 người, giờ cao điểm lúc nào cũng đông kín. Thực khách, cả trong và ngoài nước, phải xếp hàng chờ đợi, hoặc xếp ghế nhựa ngồi trên vỉa hè đối diện.
Khác với nước dùng thanh, nhạt và thơm đặc trưng của phở Hà Nội, phở bò Ấu Triệu nước dùng đục ngầu, béo và đậm vị. Loại nước dùng theo công thức khác biệt đã tồn tại hơn 80 năm, góp phần tạo thương hiệu, và thu hút thực khách cho quán. Ảnh: Michelin Vietnam
Phở Gia truyền Bát Đàn
Địa chỉ: 49 phố Bát Đàn, phường Hoàn Kiếm, vào danh sách Bib gourmand.
Quán phục vụ nhiều lựa chọn như phở tái nạm, tái hay chín. Thực khách thường gọi kèm quẩy giòn để tăng hương vị. Thực khách khi đến quán cũng thường gọi thêm món gà trần vàng óng, béo ngậy. Ảnh: munchiemood/Instagram
Phở 10 Lý Quốc Sư,
Địa chỉ: phố Lý Quốc Sư, phường Hoàn Kiếm, vào danh sách Bib gourmand.
Quán nổi tiếng nhờ hương vị đậm đà đặc trưng của nước dùng, phục vụ hơn 10 loại phở như tái, chín, gầu nạm cho đến bắp trần. Góc bếp nhỏ nằm ngay phía cửa quán, được ngăn bằng vách kín. "Bát phở đậm đà, thanh mát, với từng lát thịt bò mềm ngọt, dễ dàng tan trong miệng, mang lại trải nghiệm trọn vẹn cho thực khách", theo gợi ý từ Michelin. Ảnh: Tripadvisor
Phở Gà Nguyệt
Địa chỉ: Phủ Doãn, phường Cửa Nam, nằm trong danh sách Bib gourmand.
Phở gà ở quán được phục vụ với nhiều phần thịt khác nhau, nhưng đùi mềm luôn là lựa chọn được ưa thích, phù hợp cả khi ăn kèm nước lẫn phở khô, theo nhận xét từ các chuyên gia Michelin. Thực khách có thể kết hợp đùi với cánh, hoặc cánh cùng ức gà, sau đó thêm gia vị theo khẩu vị.
Quán mở cửa đến nửa đêm, trở thành điểm đến quen thuộc cho những ai tìm chỗ ăn muộn. Ảnh: Quỳnh Mai
Phở gà Tiến
Địa chỉ: phố Nguyễn Trường Tộ, phường Ba Đình, vào danh sách Michelin gợi ý
Phở gà Tiến là một trong những quán phở được vào danh sách Michelin gợi ý, nằm trên phố Nguyễn Trường Tộ, có không gian rộng rãi, có chỗ để xe miễn phí.
Theo Michelin, phở gà Tiến có sợi phở mềm ăn kèm hành lá và lá chanh rất ngon, đồng thời gợi ý thực khách có thể ăn kèm thêm tràng, trứng, mề. Michelin cũng đánh giá cao quẩy ăn kèm ở hàng phở này. Ảnh: Thảo Nhi
Phở gà Châm
Địa chỉ: phố Yên Ninh, phường Ba Đình, vào danh sách Michelin gợi ý.
Bát phở gà ở quán nhỏ này có giá cao hơn mặt bằng chung, nhưng đổi lại thịt gà được chọn lọc kỹ, phần nước dùng giữ trọn vị ngọt tự nhiên và được nêm nếm vừa vặn. Thực khách có thể chọn ức gà, đùi gà hoặc kết hợp cả hai, sau đó thêm ớt, tỏi, chanh tùy khẩu vị.
Quán thường đông khách từ sáng sớm, ai đến muộn dễ bỏ lỡ những phần thịt ngon nhất. Đây là địa chỉ thích hợp cho một bữa sáng chuẩn vị Hà Nội, phục vụ đến 14h mỗi ngày. Ảnh: Hiệp Tiến
Phở cuốn Chinh Thắng
Ra đời vào năm 2000 và được xem là nơi khởi nguồn món phở cuốn, quán nhỏ này vẫn là địa chỉ yêu thích của nhiều người. Những chiếc phở cuốn mềm bọc thịt bò, rau và rau thơm, chấm cùng nước mắm chua ngọt hay phở chiên phồng giòn rụm phủ sốt thịt bò là món ăn được nhiều thực khách ưa chuộng khi đến quán.
Địa chỉ: phố Mạc Đĩnh Chi, quận Ba Đình, vào danh sách Michelin gợi ý. Ảnh: Tripadvisor
Anh Minh (Theo Michelin Guide)