Những quán phở Michelin khách nên thử ở Hà Nội dịp 2/9

9 quán phở nằm trong danh sách nhà hàng Michelin gợi ý hoặc Bib Gourmand (đồ ăn ngon, giá phải chăng) tại Việt Nam 2025 gồm: Phở 10 Lý Quốc Sư (Hoàn Kiếm); phở bò Lâm; phở Gia Truyền (Hoàn Kiếm); phở Bò Ấu Triệu; phở gà Nguyệt; phở Khôi hói; phở Gà Châm (Yên Ninh); phở cuốn Chinh Thắng; Phở Tiến.

Các điểm đến này hầu hết đều nằm ở trung tâm Hà Nội, thuận tiện cho các du khách đến thủ đô xem diễu binh dịp kỷ niệm 80 Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh (A80) và thuê khách sạn ở khu vực phố cổ.

Phở Bò Lâm

Địa chỉ: phố Hàng Vải, phường Hoàn Kiếm, vào danh sách Bib gourmand

Quán bán hàng ngày từ 5h30 đến 10h, thường hết sớm vào cuối tuần. Mặt bằng quán là nhà riêng của chủ, đủ kê khoảng 6-7 chiếc bàn bên trong và 2-3 bàn bên ngoài vỉa hè. Phở lõi (phần bên trong của bắp bò) là loại đặc trưng của quán và được yêu thích nhất với phần thịt bắp hoa mềm, gân giòn, tạo cảm giác giòn - dai khi ăn. Ảnh: Hoàng Giang