Những người chỉ được làm tỷ phú 'trong chốc lát'

Năm 2021, biến động trên thị trường chứng khoán khiến nhiều người chỉ nằm trong danh sách tỷ phú vài tháng, vài ngày, thậm chí vài giờ.

1. Anthony Tan

Ảnh: Bloomberg

CEO kiêm đồng sáng lập Grab

Quốc tịch: Singapore

Là tỷ phú trong: Vài giờ

Tài sản tính đến hết ngày 15/12: 600 triệu USD

Tan làm tỷ phú trong vài giờ ngày 2/12 khi Grab IPO trên sàn Nasdaq thông qua sáp nhập với một SPAC (công ty thành lập với mục đích đặc biệt). Cổ phần của Tan trong công ty này có giá 1 tỷ USD khi cổ phiếu mở đầu phiên giao dịch với 13,06 USD. Tuy nhiên, giá sau đó nhanh chóng đi xuống, chốt phiên chỉ còn 8,75 USD. Hiện tại, mã này giao dịch quanh 5,6 USD.

2. Tim Chen

Ảnh: Nerdwallet

Nhà sáng lập kiêm CEO Nerdwallet

Quốc tịch: Mỹ

Là tỷ phú trong: Vài giờ

Tài sản tính đến hết ngày 15/12: 499 triệu USD

Công ty cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân Nerdwallet làm IPO ngày 4/11. Cổ phiếu hãng bắt đầu giao dịch ở mức giá 23,5 USD, sau đó nhanh chóng vọt lên 34,44 USD. Ở đỉnh này, 31,7 triệu cổ phiếu Chen sở hữu có giá 1,09 tỷ USD. Tuy nhiên, mã này chốt phiên còn 23,4 USD và đến giờ chỉ còn hơn 13 USD.

3. Jean Qing Liu

Ảnh: Visual China Group

Giám đốc Didi Global

Quốc tịch: Trung Quốc

Là tỷ phú trong: Gần một tuần

Tài sản tính đến hết ngày 15/12: 466 triệu USD

Jean Qing Liu – Giám đốc hãng dịch vụ gọi xe DiDi Global và chồng Will Wei Cheng – CEO kiêm chủ tịch công ty đều trở thành tỷ phú khi DiDi niêm yết trên sàn New York hồi tháng 6. Tài sản của họ đạt lần lượt 1,1 tỷ USD và 4,4 tỷ USD. Tuy nhiên, chỉ gần một tuần sau, cổ phiếu DiDi giảm 27% do tin giới chức Trung Quốc mở cuộc điều tra công ty này. Việc này khiến tài sản của Liu về dưới 1 tỷ USD.

4. JoeBen Bevirt

Ảnh: Reuters

Nhà sáng lập kiêm CEO Joby Aviation

Quốc tịch: Mỹ

Là tỷ phú trong: Gần 3 tháng

Tài sản tính đến hết ngày 15/12: 670 triệu USD

Chặng đường làm tỷ phú ngắn ngủi của Bevrit bắt đầu bằng việc hãng taxi bay chạy điện Joby Aviation làm IPO tháng 8/2021. Cổ phiếu hãng này tăng 6% trong phiên chào sàn, đóng cửa tại 10,9 USD, giúp Bevrit sở hữu 1,1 tỷ USD trước cả khi họ ra mắt sản phẩm đầu tiên. Dù vậy, khi sự hào hứng của nhà đầu tư biến mất, cổ phiếu của họ cũng giảm sút, hiện chỉ còn 4,47 USD.

5. Carl Daikeler

Ảnh: Forbes

CEO kiêm Chủ tịch BeachBody

Quốc tịch: Mỹ

Là tỷ phú trong: Gần 4 tháng

Tài sản tính đến hết ngày 15/12: 320 triệu USD

Daikeler hồi tháng 6 làm IPO cho công ty cung cấp dịch vụ tập luyện tại nhà BeachBody. Với tốc độ tăng trưởng người dùng nhanh và kho video hướng dẫn luyện tập theo nhu cầu, BeachBody được nhà đầu tư kỳ vọng lớn. Cổ phiếu tăng giá giúp cổ phần của Daikeler lên 1,7 tỷ USD. Tuy nhiên, mã này đã giảm hơn 80% kể từ đó, do các lệnh hạn chế trong đại dịch dần được dỡ bỏ. Doanh thu BeachBody quý III năm ngoái giảm 17% so với cùng kỳ năm trước đó. Khoản lỗ cũng tăng lên 39,9 triệu USD.

6. Anne Wojcicki

Ảnh: Bloomberg

Đồng sáng lập 23andMe

Quốc tịch: Mỹ

Là tỷ phú trong: Gần 6 tháng

Tài sản tính đến hết ngày 15/12: 765 triệu USD

Sau khi chứng kiến các xét nghiệm DNA của công ty trở thành hiện tượng, Anne Wojcicki quyết định làm IPO cho 23andMe vào tháng 6/2021. 99,4 triệu cổ phiếu của bà có giá 1,3 tỷ USD trong ngày chào sàn. Tuy nhiên, tài sản của Wojcicki liên tục trồi sụt quanh mốc 1 tỷ USD sau đó khi cổ phiếu hãng này lao dốc vì doanh thu giảm, lỗ tăng và chuyển đổi kinh doanh khó khăn. Bà cũng là vợ cũ đồng sáng lập Google Sergey Brin.

7. Anthony Hsieh

Nhà sáng lập kiêm CEO LoanDepot

Quốc tịch: Mỹ

Là tỷ phú trong: Gần 8 tháng

Tài sản tính đến hết ngày 15/12: 649 triệu USD

Hsieh hồi tháng 2 làm IPO cho công ty cho vay thế chấp LoanDepot. Vụ IPO cũng giúp tài sản của Hsieh tăng vọt, lên 2 tỷ USD, nhờ 54% cổ phần công ty. Dù vậy, đến giữa tháng 12, Hsieh chỉ còn sở hữu chưa đầy nửa số đó, khi cổ phiếu LoanDepot giảm gần 80% so với giá IPO. Xu hướng mua nhà thay đổi, do lo ngại lãi suất tăng, khiến LoanDepot chịu tác động mạnh hơn các đối thủ lớn.

8. Whitney Wolfe Herd

Ảnh: Fast Company

Đồng sáng lập kiêm CEO Bumble

Quốc tịch: Mỹ

Là tỷ phú trong: Gần 11 tháng

Tài sản tính đến hết ngày 15/12: 970 triệu USD

Đồng sáng lập kiêm CEO Bumble Wolfe Herd trở thành nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới khi làm IPO cho ứng dụng hẹn hò Bumble hồi tháng 2. 21% cổ phần của cô trong công ty này có giá 1,5 tỷ USD khi cổ phiếu giao dịch tại 76 USD. Tuy nhiên, kỳ trăng mật này kết thúc hồi tháng 11 khi báo cáo tài chính quý II cho thấy tăng trưởng người dùng giảm sút. Cổ phiếu giảm khiến tài sản của Herd vì thế cũng về dưới 1 tỷ USD.

Hà Thu (theo Forbes)