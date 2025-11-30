Những món ăn vặt mùa đông Hà Nội

Mùa đông Hà Nội ấm áp hơn bởi những thức quà dân dã như bánh đúc nóng, chè sắn, ốc luộc, bánh tráng nướng, ngô khoai nướng… tạo nên hương vị thân quen.

Bánh đúc nóng

Từ bánh đúc truyền thống, người Hà thành biến tấu thành nhiều phiên bản như bánh đúc nóng, bánh đúc nộm, bánh đúc riêu cua hay bánh đúc mỡ hành...

Bánh đúc nóng thường xuất hiện trong các quán nhỏ hay những gánh hàng rong. Bát bánh đúc trắng ngần, mềm mượt, chan nước mắm chua mặn ngọt, bên trên là thịt băm xào mộc nhĩ sần sật, hành phi thơm lừng và chút rau mùi tươi điểm xuyết.

Điều cuốn hút nằm ở sự hài hòa giữa độ mềm, sánh, ấm. Từng thìa bánh dẻo quánh, béo ngậy quyện cùng vị ngọt mềm của thịt, mùi thơm nồng của nấm và hành phi, rưới thêm chút nước mắm chua ngọt đủ tạo nên dư vị bắt miệng khó quên.

Ốc luộc

Mùa đông Hà Nội gần như không thể thiếu mùi thơm từ nồi ốc luộc nghi ngút khói. Những nồi ốc nóng hổi thơm gừng, lá bưởi quyện trong hơi nóng là dấu hiệu quen thuộc của những quán ốc ven đường.

Ốc luộc không cầu kỳ, quan trọng nhất là độ tươi và bát nước chấm. Pha nước chấm chua ngọt vừa miệng, cay gừng đủ ấm, thêm nước cốt chanh, lá chanh thái chỉ.

Chè sắn nóng

Chè sắn là món ăn vặt mang đậm ký ức những ngày bao cấp của Hà Nội. Củ sắn được luộc chín mềm, rồi sên với đường phên cho thấm vị ngọt, thêm nước, gừng rồi đun sôi, từ từ cho bột sắn dây khuấy tạo độ nhẹ.

Chè sắn thu hút bởi sắn trắng quyện trong nước chè nâu vàng dẻo quánh, vị dịu ngọt ấm nóng của gừng, thoảng hương thơm của dừa nạo. Cốc chè sắn nóng hổi là món ăn xua lạnh cuối ngày, không cầu kỳ nguyên liệu nhưng lại có sức an ủi kỳ lạ. Vị ngọt bùi xen vị ấm của gừng khiến món ăn bình dị này vẫn luôn có chỗ đứng giữa vô vàn món chè biến tấu thời hiện đại.

Cháo sườn

Nhắc đến món đêm Hà Nội mùa đông, không thể thiếu cháo sườn. Tô cháo nóng hổi sánh mịn, quánh dẻo vừa, sườn mềm vừa đủ có chút sần sật, quẩy giòn tan, ruốc ngọt thơm quyện vị the cay từ hạt tiêu, ớt bột kích thích vị giác.

Cháo sườn hợp với mọi lứa tuổi và mọi thời điểm ngày, nhưng vào những đêm trở gió, cảm giác ăn thìa cháo nóng tan vào đầu lưỡi, ấm nhanh tới dạ dày, là trải nghiệm khiến người ta thấy mùa đông trở nên mềm mại hơn.

Bánh chuối chiên

Dù xuất hiện từ Nam Bộ rồi lan dần ra Hà Nội, bánh chuối chiên đã trở thành món ăn vặt phổ biến mỗi khi gió lạnh ùa về.

Chuối tươi dầm dẹt, nhúng bột rồi chiên vàng trên chảo dầu nóng. Lớp vỏ giòn rụm ôm lấy phần chuối ngọt mềm bên trong tạo nên sự đối lập thú vị: giòn – mềm, nóng – ngọt dễ chiều vị giác mọi lứa tuổi vào những ngày đông.

Bánh sắn nướng

Bánh sắn nóng là món quà vặt giản dị nhưng ấm lòng của Hà Nội mùa đông. Bánh sắn bên ngoài hơi xém vàng, bên trong mềm ngọt, dậy mùi thơm của nước cốt dừa, béo ngậy của sữa đặc, thơm thơm từ vừng rang.

Bánh tráng nướng

Dù không phải món truyền thống Hà Nội, bánh tráng nướng lại trở thành món ăn vặt quen thuộc của giới trẻ mỗi khi trời se lạnh.

Bánh tráng được nướng trên bếp than, phủ trứng cút, bơ, ngô ngọt, tép sấy, xúc xích hoặc thịt băm, hành khô, ruốc, bơ... tạo nên vị giòn béo dễ ăn. Món ăn này thể hiện nét riêng của ẩm thực đường phố hiện đại, cho thấy cách người Hà Nội tiếp nhận món mới nhưng vẫn giữ tinh thần ăn vặt mùa đông: nóng hổi, nhanh gọn và thơm lừng trong gió lạnh.

Bùi Thủy