Những mẫu xe dành cho tín đồ tốc độ sẽ góp mặt tại Vietnam Mobility Show 2025

Triển lãm diễn ra ngày 26-28/12 quy tụ loạt mẫu xe hiệu suất cao giúp khách Việt có cơ hội trải nghiệm.

Vietnam Mobility Show 2025, triển lãm lớn nhất 2025 về ôtô, xe máy tại Việt Nam sẽ diễn ra vào 26-28/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh. Một điểm đặc biệt của triển lãm lần này là sự họp mặt của nhiều mẫu xe thể thao hiệu suất cao danh tiếng thế giới, lần đầu đứng chung một sân khấu.

Volkswagen Golf R Performance

Volkswagen Golf R Performance trong hành trình thuộc Car Awards 2025. Ảnh: Lương Dũng

Mẫu hatchback hiệu năng cao vừa được Volkswagen giới thiệu với thị trường Việt vào cuối tháng 10. Xe nhập khẩu từ Đức, bán ra 6 phiên bản trong đó bản cao nhất là Golf R Performance 4Motion sẽ được trưng bày, cho khách lái thử tại triển lãm.

Xe có kiểu dáng nhỏ gọn, thiết kế khí động học với loạt công nghệ gia tăng cảm giác lái thể thao. Golf R bản cao nhất trang bị động cơ 2 lít tăng áp kép, công suất 320 mã lực và mô-men xoắn 420 Nm, tăng tốc 0-100 km/h trong 4,6 giây.

Subaru BRZ

BRZ động cơ Boxer 2,4 lít. Ảnh: Thành Nhạn

BRZ là thành quả hợp tác giữa Subaru và Toyota, do đó xe có nhiều điểm tương đồng với người anh em Toyota 86. Tại Việt Nam, BRZ đang được phân phối thuộc thế hệ thứ hai, trang bị động cơ Boxer 2,4 lít hút khí tự nhiên, công suất 234 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm.

Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 5,4 giây và đạt tốc độ tối đa được giới hạn điện tử 225 km/h. BRZ có hai phiên bản hộp số tự động 6 cấp và số sàn 6 cấp. Theo Subaru, xe không sử dụng động cơ tăng áp để đáp ứng mục tiêu phát triển "chiếc xe thể thao thuần túy tối thượng" với đặc tính vòng tua cao, đường kính xi-lanh lớn giúp tăng mô-men xoắn cực đại ở vòng tua thấp.

Subaru WRX

Xe thể thao 4 cửa WRX của Subaru. Ảnh: Thành Nhạn

Cùng với mẫu BRZ, Subaru mang đến triển lãm mẫu xe thể thao 4 cửa WRX giúp khách hàng tăng trải nghiệm. WRX nổi tiếng nhờ sự thành công trong các giải đua rally từ năm 1992, do đó xe có tên World Rally eXperimental.

Ba thế hệ đầu của WRX dựa trên mẫu Impreza. WRX đang được phân phối tại Việt Nam thuộc thế hệ thứ năm, trang bị động cơ 2,4 lít tăng áp, công suất 271 mã lực và mô-men xoắn 349 Nm. Sức mạnh truyền tải thông qua hộp số CVT hoặc số sàn 6 cấp.

Lynk & Co 03+

Lynk & Co 03+ là sedan hiệu suất cao cỡ C. Ảnh: Lương Dũng

Là mẫu xe hiệu suất cao duy nhất đến từ Trung Quốc, Lynk & Co 03+ mang phong cách hiệu suất cao với thiết kế hầm hố, đậm chất khí động học. Xe sử dụng động cơ 2 lít tăng áp, công suất 261 mã lực và mô-men xoắn 380 Nm, hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4WD. Nội thất thiết kế tập trung vào người lái với ghế ôm người, chất liệu Alcantara ở nhiều chi tiết cho cảm giác cầm nắm chắc chắn.

Hyundai Elantra N

Elantra N là mẫu sedan hiệu suất cao đầu tiên của Hyundai với thương hiệu N. Ảnh: Hyundai Thành Công

Phiên bản hiệu năng cao của Elantra xuất hiện tại triển lãm mang đến cho khách Việt trải nghiệm xe của bộ phận hiệu suất cao Hyundai N. Mẫu sedan hiệu suất cao đầu tiên của Hyundai trang bị động cơ 2 lít 4 xi-lanh tăng áp, công suất 276 mã lực và mô-men xoắn 392 Nm.

Xe có chế độ NGS (N Grin Shift) giúp tăng công suất thêm 9,8 mã lực trong 20 giây. Elantra N cung cấp hai tùy chọn hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp N-DCT và số sàn 6 cấp. Ngoài ra, xe trang bị các công nghệ hiệu suất cao như vi sai trượt giới điện tử kiểm soát ra vào cua, van xả biến thiên, kiểm soát khởi động và phanh hiệu suất cao.

Skoda Octavia RS

[Octavia RS tại quê nhà CH Czech. Ảnh: Skoda

Tân binh hiệu suất cao đến từ Skoda đang nhận cọc và sắp được mở bán. Tại triển lãm, khách Việt ưa thích phong cách lái thể thao có thể trải nghiệm trước mẫu sedan phiên bản cao cấp nhất RS. Sử dụng động cơ 2 lít cho công suất 265 mã lực và mô-men xoắn 370 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp, dẫn động cầu trước, xe tăng tốc 0-100 km/h trong 6,5 giây. So với bản tiêu chuẩn phiên bản RS có nhiều tinh chỉnh về hệ thống lái và khung gầm, cùng nội thất phong cách thể thao với các chi tiết vân sợi carbon, gỗ đen piano và đường chỉ khâu màu đỏ tương phản.

Những mẫu xe trên sẽ có mặt tại Vietnam Mobility Show 2025 (VnMS) - triển lãm ôtô, xe máy lớn nhất Việt Nam trong 2025 - do VnExpress tổ chức, diễn ra trong 3 ngày, 26-28/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh. Sự kiện dự kiến sẽ đón 50.000 lượt khách trải nghiệm trong các ngày 26-28/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội.

Minh Quân