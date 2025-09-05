Những lưu ý khi dùng dung dịch ổn định xăng E10

Chất ổn định nhiên liệu ngăn xăng xuống cấp sớm với xe ít chạy, nhưng hiệu quả chỉ phát huy khi dùng với xăng mới và làm đúng chỉ dẫn.

Bắt đầu từ năm sau, Việt Nam sẽ áp dụng rộng rãi xăng ethanol E10 trên toàn quốc, thay thế xăng khoáng truyền thống, với mục tiêu giảm phát thải khí và giảm ô nhiễm môi trường. Theo các thử nghiệm trên toàn thế giới, xăng ethanol về cơ bản sẽ không làm ảnh hưởng đến hiệu suất của động cơ, cũng như không làm hư hại đến hệ thống nhiên liệu trên xe, trong trường hợp tài xế sử dụng xe đều đặn.

Tuy vậy đối với những xe ít đi hoặc cất gara thời gian dài, ví dụ 1-2 tháng mới nổ máy một lần, xăng E10 có thành phần ethanol 10% sẽ dễ bị xảy ra tình trạng tách lớp, biến chất và không còn giữ được chất lượng chuẩn như ban đầu, do thành phần ethanol có tính hút ẩm cao.

Hiện tượng tách lớp của xăng ethanol, lớp trên (màu cam) là xăng bị giảm nồng độ ethanol, lớp cặn đen ở dưới là hỗn hợp ethanol và nước. Ảnh: BP

Khi xảy ra tình trạng trên, xe thường khó nổ máy, nghẹt kim phun, đóng cặn buồng đốt hoặc các chi tiết kim loại trong hệ thống bơm xăng bị rỉ. Lúc này, dung dịch ổn định nhiên liệu (fuel stabilizer) được nhiều người sử dụng để kéo dài thời gian sử dụng của xăng E10.

Dung dịch ổn định nhiên liệu là gì?

Đây là dung dịch được thiết kế để làm chậm quá trình oxy hóa, bay hơi hoặc tách lớp trong xăng, đặc biệt là các loại xăng ethanol. Khi được pha đúng tỷ lệ, chất ổn định giúp hạn chế tình trạng tách lớp, ngăn cặn bẩn hình thành trong bình xăng và hệ thống nhiên liệu. Nhờ đó, xe để lâu vẫn có thể khởi động dễ dàng hơn, động cơ ít bị hiện tượng rung giật do nhiên liệu bị giảm chất lượng.

Theo các chuyên gia kỹ thuật, chất ổn định nhiên liệu phù hợp với những trường hợp xe không dùng thường xuyên, ví dụ chủ xe đi công tác dài ngày, gửi xe nhiều tuần hoặc cất trữ phương tiện lâu dài. Với xe vận hành đều đặn hằng ngày hoặc hằng tuần, dung dịch này gần như không cần thiết.

Những lưu ý khi dùng

Trước khi dùng, cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để biết rõ tỷ lệ pha dung dịch với xăng, thông thường trên chai sẽ có vạch chia hoặc thiết kế đặc biệt để chủ xe có thể bơm đúng với dung tích được khuyến cáo.

Cổ chai dung dịch ổn định nhiên liệu có bình đong tích hợp, để chủ xe căn đúng lượng dung dịch được khuyến cáo. Ảnh: Vikingbags

Sau đó, đổ chất ổn định vào bình xăng đầy hoặc gần đầy. Việc bơm xăng đầy bình sẽ giúp giảm khoảng trống không khí, hạn chế hơi ẩm xâm nhập và bay hơi nhiên liệu. Nhờ vậy, chất ổn định phát huy tác dụng tốt hơn, giữ chất lượng xăng lâu hơn.

Cuối cùng là cho xe nổ máy trong khoảng 5-10 phút, việc làm này để giúp hỗn hợp phân tán đều trong hệ thống nhiên liệu của xe, từ bình xăng, bơm nhiên liệu đến kim phun. Nhờ đó, toàn bộ đường dẫn đều được "bao phủ" bởi dung dịch, hạn chế nguy cơ xăng cũ còn sót lại gây nghẹt hoặc đóng cặn khi xe để lâu ngày.

Một lưu ý quan trọng là dung dịch ổn định nhiên liệu chỉ hiệu quả khi dùng với xăng còn mới. Nhiệm vụ của dung dịch là làm chậm quá trình xuống cấp của xăng mới, chứ không thể khôi phục xăng cũ, đã bị tách lớp hoặc giảm chất lượng. Do đó, tốt nhất là đổ dung dịch ổn định ngay khi bơm đầy bình, rồi cho xe chạy vài phút để hỗn hợp pha đều trong hệ thống.

Dung dịch ổn định nhiên liệu có thể coi là giải pháp hữu ích cho những xe ít di chuyển, giúp hạn chế tình trạng xăng bị xuống cấp. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp hỗ trợ, không thay thế cho việc bảo dưỡng định kỳ hay thay nhiên liệu mới khi cần.

Với những xe để quá lâu, đặc biệt trên 6 tháng, việc xả bỏ xăng cũ và thay xăng mới vẫn là lựa chọn an toàn nhất. Chủ xe cũng cần chú ý đến các hạng mục khác như ắc-quy, dầu bôi trơn, lốp hay hệ thống làm mát, bởi để xe không sử dụng dài ngày không chỉ ảnh hưởng đến nhiên liệu mà còn tác động đến nhiều chi tiết khác.

Hồ Tân