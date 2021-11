Nhơn Hội New City được đơn vị phát triển dự án giới thiệu với sản phẩm đất nền ven biển. Theo đó, dự án sở hữu thế mạnh về pháp lý hoàn chỉnh; hạ tầng, tiện ích đang dần hoàn thiện, đây được xem là tài sản “3 trong 1” để chủ nhân an cư, nghỉ dưỡng và đầu tư sinh lời bền vững. Hiện tại, mức giá tại thời điểm này cho những sản phẩm sở hữu vị trí đẹp ven biển tại Nhơn Hội New City chỉ từ 2 tỷ 390 triệu đồng một nền. Theo các chuyên gia bất động sản, mức giá này tương đối mềm so với thị trường tại các thành phố lớn phát triển lâu năm do mặt bằng giá đã gần như chạm đỉnh.



Đơn vị phát triển dự án đang mở bán sản phẩm đất nền ở phân khu 2, 4, 9, với hàng loạt ưu đãi: chính sách hỗ trợ 0% lãi suất, ân hạn nợ gốc trong 24 tháng; chiết khấu lên đến 10% khi khách hàng chọn phương thức thanh toán nhanh; ưu đãi tối đa 4% dành cho khách hàng mua sỉ. Bên cạnh đó, nhà đầu tư còn được cam kết mức lợi nhuận lên đến 150 triệu đồng hoặc được hỗ trợ chi phí xây dựng 200 triệu đồng.