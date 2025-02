Những loại thực phẩm phù hợp người ốm

Người bị ốm nên ăn những thực phẩm dễ nuốt, chứa các thành phần giúp dễ tiêu hóa cũng như các chất dinh dưỡng mà cơ thể đang cần.

Khi bị ốm, nhiều người thường không muốn ăn gì. Tuy nhiên, việc nạp dinh dưỡng là rất quan trọng, góp phần giúp cơ thể nhanh hồi phục. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, khi người bệnh đang điều trị, nhất là nội trú, việc ăn uống cần tuân theo hướng dẫn của các bác sĩ điều trị. Một số trường hợp bệnh nhân có thể phải cần đến những thực phẩm dinh dưỡng y học, nhưng nhìn chung, những thực phẩm lành mạnh, bổ dưỡng, dễ tiêu hóa cũng góp phần giúp người bệnh nhanh hồi phục.

Dưới đây là một số thực phẩm phù hợp dành cho người ốm nói chung, có thể dùng để chăm sóc người thân đang bệnh, hay đi thăm người ốm.

Sữa

Sữa là một thực phẩm chứa rất nhiều dưỡng chất và không có thành phần nào chiếm tỷ lệ quá áp đảo. Hay nói cách khác, các dưỡng chất trong sữa đa dạng và cân bằng phù hợp cho người bệnh vốn khó hấp thu những thực phẩm quá giàu đạm - quá bổ dưỡng. Sữa ở dạng lỏng cũng dễ nuốt, kể cả người đau răng, đau họng cũng có thể sử dụng. Một số sản phẩm sữa trên thị trường còn bổ sung những thành phần dưỡng chất nhất định giúp người bệnh nhanh phục hồi. Tuy nhiên, với những ai không dung nạp đường lactose thì không nên uống sữa.

Sữa là thực phẩm phù hợp cho người ốm sử dụng. Ảnh: Pexels

Trứng

Trứng là khởi đầu sự sống của động vật nên tích lũy nhiều dưỡng chất. Các thành phần dưỡng chất trong trứng đa dạng và cân bằng nên tương đối dễ tiêu. Trứng chứa protein, nhiều loại vitamin và khoáng chất như canxi, kali, kẽm có lợi cho sức khỏe. Các nghiên cứu cho biết protein trong trứng là loại protein dễ hấp thu nên thích hợp cho những người bị ốm, giúp phục hồi sức khỏe.

Thịt gà

Thịt gà là loại thực phẩm giàu protein, ít chất béo có hại, chứa nhiều vitamin như B6, B12, D, C và khoáng chất như kali, natri, sắt, magie, canxi. Thịt gà vừa cung cấp dưỡng chất để người bệnh tăng cường thể lực và phục hồi sức khỏe, vừa dễ tiêu hóa và hấp thụ.

Có nhiều cách chế biến thịt gà giúp người ốm dễ ăn như nấu cháo, hầm thuốc bắc, hầm hạt sen. Để thuận tiện cho việc bảo quản cũng như sử dụng, bệnh nhân và những người chăm bệnh có thể tham khảo nước cốt gà Brand's - thức uống chiết xuất từ thịt gà hầm của tập đoàn Suntory Nhật Bản. Với thành phần nguyên liệu tự nhiên - 99,7% là nước cốt gà, sản phẩm cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Ở dạng dung dịch chứa chủ yếu axit amin, sản phẩm giúp người uống nhanh hấp thu dưỡng chất vào cơ thể. Sản phẩm đặc biệt giàu Carnosine - một loại protein được chứng minh có khả năng tăng cường sức khỏe não bộ gồm: cải thiện trí nhớ, giảm căng thẳng, mệt mỏi, tăng khả năng tập trung khi học tập, làm việc. Nước cốt gà Brand's có thể uống trực tiếp (hâm nóng cho dễ uống) hoặc hương vị ngon hơn khi dùng chung với canh, súp...

Nước cốt gà Brand ở dạng lỏng giúp người dùng dễ nuốt. Ảnh: Brands

Trái cây và rau củ quả

Người ốm thường ít vận động nên dễ bị táo bón. Trái cây và rau củ quả chứa nhiều chất xơ sẽ giúp các bệnh nhân dễ tiêu hóa. Nhiều loại trái cây có thể ăn trực tiếp, xay nhuyễn, ép nước hoặc nấu chín trong súp, trong các món hầm cùng các loại rau củ quả khác. Bên cạnh đó, rau củ quả và trái cây còn bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Ví dụ, táo là nguồn cung cấp kali và vitamin C, canxi, magie. Chuối giàu kali, vitamin B6, C, chất chống oxy hóa và các phytonutrient (chất dinh dưỡng thực vật). Khoai tây cũng là một nguồn cung cấp kali, canxi, magie, sắt, natri, vitamin C và B6. Các rau lá xanh chứa nhiều polyphenol - các hợp chất thực vật được chứng minh là làm giảm chứng viêm gây đau nhức khi bị bệnh.

Chuối, cam, táo, thanh long, xoài - những loại quả dễ tiêu hóa, phù hợp với nhiều người bệnh. Ảnh: Pexels

Các loại hạt

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, hạt chính là khởi đầu sự sống của thực vật nên tích lũy nhiều dưỡng chất. Cụ thể, các loại hạt chứa nhiều đạm thực vật, chất béo lành mạnh, nhiều loại vitamin, khoáng chất và chất xơ nên dễ tiêu hóa, phù hợp với người ốm. Để người ốm dễ nuốt, các loại hạt có thể chế biến bằng cách hầm hoặc xay thành dạng lỏng. Để thuận tiện cho việc sử dụng và bảo quản, có thể tìm giải pháp là các loại sữa hạt có sẵn trên thị trường.

Nước

Khi bị ốm, cơ thể dễ thiếu nước nên càng mệt mỏi. Vì vậy, cung cấp đủ nước cho người ốm bằng các món ăn lỏng, nhiều nước như canh, cháo, súp là rất cần thiết. Nước sẽ giúp các tế bào hoạt động tốt hơn, việc hấp thu các loại dưỡng chất khác dễ dàng hơn. Uống nước cũng giúp cổ họng không bị khô, trong khi cổ họng khô vốn là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng đau rát họng.

