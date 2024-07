Những khoảnh khắc ấn tượng tại lễ khai mạc Olympic 2024

Sau khi kết thúc diễu hành, các VĐV trở lại sân khấu lớn. Dưới chân tháp Eiffel, nữ diva huyền thoại Celine Dion trở lại sân khấu sau thời gian dài vắng bóng vì bệnh tật, thể hiện ca khúc bất hủ "Hymn to Love". Đây là lần thứ hai Dion góp mặt tại lễ khai mạc Olympic, sau màn trình diễn "The Power of the Dream" tại Atlanta 1996.