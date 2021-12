Những điều cần lưu ý khi cắt bao quy đầu

Thủ thuật cắt bao quy đầu chỉnh sửa trục trặc ở nam giới cần thực hiện ở bệnh viện có chuyên khoa để tránh biến chứng, theo bác sĩ Mười Một, BVĐK Tâm Anh.

Anh Đỗ Minh Quân (26 tuổi, nhà ở quận Tân Bình, TP HCM) sau 2 tuần phẫu thuật cắt bao quy đầu ở một cơ sở y tế vẫn chưa lành vết thương, chảy máu rỉ rả. Lo lắng, bệnh nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM. Anh được xử lý rửa sạch, cầm máu, khâu lại vết thương, điều trị kháng sinh chống nhiễm trùng để "khắc phục hậu quả".

Theo bác sĩ CK1 Huỳnh Văn Mười Một, Phó khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, với nam giới trưởng thành, nếu phần da che phủ bao quy đầu không thể tự tuột xuống sẽ dễ viêm nhiễm do ứ đọng nước tiểu. Việc tái nhiễm có nguy cơ gây ung thư dương vật.

Thực tế, cách điều trị hẹp bao quy đầu phổ biến ở người lớn là tiến hành tiểu phẫu cắt bao quy đầu. Thông thường, sau cắt da quy đầu từ 2-3 tuần thì mọi sinh hoạt có thể trở về bình thường. Sau khi tiểu phẫu, bệnh nhân có thể về nhà ngay, uống thuốc theo toa bác sĩ. Tuy nhiên, đây là vùng kín, nhạy cảm, dễ làm nứt vết thương, gây xuất huyết, viêm nhiễm, phù nề, chậm lành.

Trường hợp của anh Quân là do một hoặc nhiều nguyên nhân kết hợp như người bệnh vận động nặng sau phẫu thuật dẫn đến rách vết khâu, vệ sinh vết thương sai dẫn đến nhiễm trùng, vết khâu phẫu thuật không chắc chắn dẫn đến bung, đứt chỉ vết khâu. Ngoài ra, người vừa phẫu thuật cắt bao quy đầu nếu mặc đồ lót chật cũng có nguy cơ rách vết thương, chảy máu.

Phẫu thuật cắt bao quy đầu tuy đơn giản nhưng có nhiều biến chứng, cần thực hiện tại các cơ sở y tế uy tín. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Mười Một, người cắt da quy đầu nên tái khám theo lịch hẹn và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ. Ngoài ra, người bệnh mặc quần lót phù hợp, rộng, thoáng mát để giảm thiểu ma sát và tránh làm tổn thương vết mổ, không quan hệ tình dục sớm sau phẫu thuật.

Bệnh nhân cần chú ý vệ sinh, không làm ướt vùng băng vết thương. Đồng thời, trong thời gian này, để vết thương mau hồi phục, cũng không sử dụng các chất kích thích như: rượu, bia, thuốc lá, đồ uống có cồn...

Theo bác sĩ, người cắt bao quy đầu phải đến bệnh viện tái khám, hay cấp cứu nếu có dấu hiệu như: dương vật bị đau, sưng tấy, có mùi hôi hoặc tiết dịch đục là biểu hiện bị viêm nhiễm. Sau 10 ngày tiểu phẫu, bệnh nhân vẫn xảy ra tình trạng chảy máu do vận động, bung vết mổ, khó tiểu, bí tiểu, biến chứng phẫu thuật không an toàn gây lệch, cong trục dương vật... cần đi khám, kiểm tra ngay. Trong đó, biến chứng chảy máu sau phẫu thuật cắt bao quy đầu nếu không can thiệp, chữa trị có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh về sinh sản ở nam giới như hiếm muộn hay gây viêm nhiễm đường sinh dục. Người bệnh cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán, điều trị sớm.

Tên nhân vật được thay đổi

Lê Nguyễn