Những điểm mới của Vietnam GameVerse 2024

Vietnam GameVerse 2024 có nhiều hoạt động mới như GameHub, Cosplay Parade... so với mùa đầu tiên.

Triển lãm Game Quốc tế - Vietnam GameVerse - năm nay sẽ có chủ đề Beyond the game, dự kiến diễn ra giữa tháng 5 tại TP HCM. Chương trình do Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông, Báo VnExpress và Liên minh Game Việt Nam phối hợp tổ chức.

GameHub

Tâm điểm đổi mới của chương trình mùa hai là GameHub, được khởi xướng nhằm giúp các đơn vị phát triển game có thể quảng bá và thu hút nhà đầu tư hỗ trợ dự án game mới, nâng cao chất lượng cũng như sớm tiếp cận với thị trường.

Mỗi người hoặc đơn vị có thể nộp nhiều dự án, sản phẩm ở mọi thể loại đã có phiên bản thử nghiệm hoặc chính thức. Tất cả sản phẩm, dự án đã đăng ký trên Cổng thông tin sẽ được các nhà đầu tư trong Hội đồng đánh giá lựa chọn, sắp xếp lịch gặp và trao đổi chi tiết về sản phẩm tại Vòng đánh giá với các studio.

Ông Thái Thanh Liêm - CEO Topebox đánh giá sự xuất hiện của GameHub là một điểm mới đáng ghi nhận tại Vietnam GameVerse 2024. Theo ông, ngành game Việt cần có những sân chơi như vậy dành cho các startup đang tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đơn vị đầu tư, nhà phát hành.

Một người đang truy cập trang chủ sự kiện GameVerse 2024. Ảnh: Lưu Quý

Game Awards

Giải thưởng Game Việt Nam - Vietnam Game Awards 2024 cũng có thêm nhiều hoạt động và điều chỉnh so với năm ngoái. Trong đó, giải thưởng tập trung vinh danh sản phẩm, dịch vụ, cộng đồng và cá nhân liên quan đến lĩnh vực game, có thành tích nổi bật thuộc 4 nhóm hạng mục chính: The Golden Galaxy, The Golden Sun, The Golden Star và The Golden Gear.

Năm nay, chương trình có riêng một nhóm hạng mục dành cho game Việt là The Golden Sun. Ngoài ra, Game Awards 2024 cũng có thêm một số giải thưởng mới như Nhà mạng được game thủ yêu thích nhất. Game và thiết bị được đề cử trong chương trình phải được phát hành từ năm 2023 trở về sau, trừ hạng mục Game vượt thời gian và Game thể thao điện tử.

Sự kiện cũng dành nhiều không gian và khung giờ cho hoạt động kết nối doanh nghiệp không chỉ trong nước mà cả đơn vị nước ngoài tham dự. Ban tổ chức đặc biệt chú trọng vào việc kết nối để mở ra những cơ hội tuyển dụng, thu hút nhân tài, tích cực thúc đẩy sự kết nối, hợp tác và đầu tư giữa các đơn vị trong hệ sinh thái game tại Việt Nam cũng như quốc tế.

Một số hoạt động "quen thuộc" từ Vietnam GameVerse 2023 tiếp tục được triển khai mở rộng ở năm nay, có thể kể đến cuộc thi hóa trang Cosplay Contest, hoạt động giao lưu, diễu hành Cosplay Parade, chuỗi tọa đàm Game Talks, đấu trường Game Arena, không gian trưng bày Game Expo.

Với quy mô mở rộng cùng chuỗi hoạt động hấp dẫn tiếp nối thành công của năm đầu tiên, hai ngày sự kiện dự kiến thu hút 30.000 lượt người tham dự. Vietnam GameVerse 2024 được đánh giá sẽ là một trong những sự kiện game nhận được sự quan tâm của các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà sản xuất, phát hành trong lĩnh vực và cộng đồng người yêu game trong nước và quốc tế.

Năm ngoái, trong lần đầu tổ chức, Vietnam GameVerse thu hút hơn 20.000 lượt người tham gia. Tại đây, cơ quan quản lý, chuyên gia và "ông lớn" ngành game như VNG, Garena, VTC... có dịp cùng ngồi lại để bàn về giải pháp cho tương lai game Việt.

Tú Nghinh