Những dấu hiệu cảnh báo trẻ nhiễm trùng đường hô hấp trên

Sốt, sổ mũi, ho, viêm họng… là những triệu chứng thường gặp của trẻ nhiễm trùng đường hô hấp trên, phụ huynh cần nhận diện và chủ động điều trị sớm.

Bé nhà em sinh non 32 tuần, nay được gần một tuổi. Lúc bé mới sinh bị suy hô hấp nằm viện 3 tuần, em cho con bú mẹ hoàn toàn nhưng sữa của em dường như cũng không tốt vì con rất hay cảm cúm, ốm vặt. Mỗi khi trở trời, nắng mưa thất thường là bé lại bị sốt, hầu họng đỏ, thở gấp, lúc ho lúc không.

Em cũng hay đưa con đến bệnh viện thăm khám nhưng chỉ được chẩn đoán là nhiễm khuẩn hô hấp trên. Nhưng bệnh này lại gồm nhiều bệnh khác nhau và em không biết cụ thể bệnh của con là gì nên cũng không thể chủ động phòng bệnh cho con được. Mong bác sĩ tư vấn giúp em. (Linh Chi)

Trả lời:

Bé nhà bạn từng sinh non 32 tuần, bị suy hô hấp nằm viện 3 tuần là điều kiện thuận lợi cho nhiễm khuẩn đường hô hấp trên. Nhiễm khuẩn đường hô hấp trên có rất nhiều bệnh như mẹ băn khoăn. Trong trường hợp bé ho, sốt và có những biểu hiện hư hắt hơi, chúng ta có thể nghĩ đến những bệnh lý đơn giản như viêm mũi, viêm mũi xuất tiết, viêm mũi họng đơn thuần. Nếu như bé có các dấu hiệu đau tai, bạn có thể nghi ngờ do nhiễm trùng tai ví dụ như viêm tai giữa cấp. Bé có hiện tượng chảy mũi kéo dài, dịch mũi xanh, lặp đi lặp lại nhiều lần có thể là viêm VA. Đau họng, họng có mủ là do viêm họng cấp, viêm amidan mủ.

Dù là bệnh nào thì chẩn đoán, điều trị sớm cho bé rất cần thiết. Nếu có ho, sốt, phụ huynh nên cho con đến bác sĩ sớm. Cha mẹ cũng có thể dự phòng chung cho bé bị viêm đường hô hấp trên gồm:

- Vệ sinh đường hô hấp trên ví dụ mũi và họng để đường thở của bé được sạch sẽ, giảm nguy cơ nhiễm khuẩn.

- Nếu con có dịch mũi, xuất tiết nhiều, phụ huynh có thể lấy ra. Sau khi rửa mũi bằng nước muối sinh lý xong, bạn có thể thấm mũi hoặc hút mũi cho bé tại nhà.

- Phương pháp dự phòng hiệu quả là tiêm vaccine các bệnh cho con. Bé nhà bạn gần một tuổi phải hoàn thành các mũi tiêm chủng cho năm đầu đời như 5 trong 1 hoặc 6 trong 1, trong mũi tiêm này có phòng vi khuẩn Hib. Đến 9 tháng, mẹ phải hoàn thành mũi tiêm phòng sởi cho bé. Một số vaccine cũng được khuyến cáo rất nhiều là phế cầu, cúm để nâng cao sức khỏe cho bé, chống đỡ các bệnh tật. Trong bối cảnh Covid-19, cha mẹ nên cho con giữ khoảng cách, không tiếp xúc với người có dấu hiệu ho, sốt. Hàng ngày, phụ huynh thường xuyên rửa tay, xịt khuẩn cho con. Các biện pháp này rất quan trọng.

Bé nhà bạn bú sữa mẹ hoàn toàn sẽ rất tốt vì cung cấp nhiều kháng thể cho bé. Tuy nhiên, để đánh giá sữa mẹ có tốt hay không, tôi cũng chưa biết cân nặng của bé bao nhiêu. Nếu bé gần 1 tuổi có thể nặng 9-10 kg. Trong giai đoạn này, mẹ cần cố gắng đảm bảo chế độ dinh dưỡng phù hợp cho lứa tuổi của con.

TTƯT.PGS.TS.BS Nguyễn Thị Yến

Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội