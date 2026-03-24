Những chuyến bay 'ma' trên bầu trời Dubai

Hai tuần sau khi xung đột ở Trung Đông xảy ra, nhiều hành khách sốc khi nhìn thấy những chiếc máy bay gần như trống không của hãng Emirates bay đến Dubai.

"Bầu trời Dubai vắng lặng" hay "những chuyến bay ma - ghost flights" là chủ đề được người dân và du khách nhắc đến nhiều cùng hình ảnh các chuyến bay tới UAE vắng bóng khách.

Nhiều người để lại bình luận: "Tôi chưa bao giờ thấy một chuyến bay nào của Emirates lại vắng vẻ đến thế", "Như chuyến bay ma vậy".

Emirates, một trong hai hãng hàng không lớn của UAE, đang vận hành nhiều chuyến bay tới Dubai với lượng khách ít ỏi do các du khách tránh bay qua khu vực vịnh Ba Tư. Điều này cho thấy những khó khăn lớn mà hãng đang phải đối mặt trong việc khôi phục mạng lưới bay giữa bối cảnh chiến sự kéo dài.

Khoang máy bay vắng khách của Emirates đến Trung Đông. Ảnh cắt từ video TikTok/@Alishbas

Dữ liệu nội bộ của Emirates cho thấy các đường bay từ Mỹ và châu Âu đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Các chuyến bay trở về từ Prague (Séc) hay Budapest (Hungary) chỉ có lượng khách lấp đầy khoảng 5% đến 10%.

Lưu lượng hành khách từ sân bay Heathrow (London) khả quan hơn đôi chút, với khoảng 20% số vé được bán, nhưng vẫn thấp hơn rất nhiều so với mức gần kín chỗ mà Emirates thường đạt được trong gần chục chuyến bay mỗi ngày từ thủ đô nước Anh.

Một số máy bay trở về từ New York, Mỹ bán được khoảng 20% số vé, ít nhất một chuyến trong trung tuần tháng 3 (14-21/3) đã cất cánh với chưa tới 35 hành khách trên chiếc Airbus A380 - loại máy bay thường có sức chứa gần 500 người. Các chuyến bay từ Chicago, Mỹ, có tỷ lệ lấp đầy cao hơn, khoảng 50%. Trong khi đó, các chuyến bay rời Dubai lại cho thấy xu hướng hoàn toàn trái ngược: nhiều người tìm cách rời khỏi thành phố trên số chuyến bay hạn chế hiện có.

Trái ngược với chiều đến, các chuyến bay rời khỏi Dubai lại luôn trong tình trạng kín chỗ do người dân tìm cách rời khỏi thành phố. Điều này tạo nên một nghịch lý vận hành: hãng phải chấp nhận bay "rỗng" chiều về để duy trì mạng lưới.

Những chuyến bay 'ma' trên bầu trời Dubai Hình ảnh máy bay bay tới Dubai vắng khách của hãng Emirates sau hai tuần xảy ra xung đột Trung Đông. Video: Tiktok/Jade.here

Hãng cũng phải đối mặt với hàng nghìn trường hợp hành khách không xuất hiện mỗi ngày trên các chuyến bay khởi hành. Việc hoàn tiền và đổi lịch bay cho khách rời Trung Đông cũng là vấn đề khiến hãng đau đầu.

Đại diện Emirates cho biết hãng vẫn đang nỗ lực khôi phục mạng lưới bay với điều kiện đảm bảo an toàn tuyệt đối. "Trong bối cảnh hiện tại, lượng khách chiều đến sụt giảm là điều không bất ngờ", người này nói nhưng từ chối bình luận chi tiết về con số cụ thể trên từng chặng.

Trước khi chiến sự bùng phát, sân bay quốc tế Dubai (DXB) vận hành khoảng 500 chuyến bay mỗi ngày. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ Flightradar24, con số này đã giảm xuống chỉ còn 71 chuyến vào ngày 16/3. Để duy trì doanh thu, Emirates đang đẩy mạnh vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu và thực phẩm tươi sống. Hãng ưu tiên sử dụng dòng Boeing 777 do có khả năng chuyên chở hàng hóa tối ưu hơn so với A380.

Eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa, khiến đường hàng không trở thành một trong số ít phương thức nhập khẩu hàng hóa.

Các hãng hàng không lớn khác trong khu vực như Etihad Airways và Qatar Airways cũng khôi phục hoạt động với quy mô thu hẹp, tập trung vào việc đưa hành khách bị mắc kẹt rời đi. Tuy nhiên, Emirates vẫn là hãng lớn nhất khu vực và đã tăng tốc khôi phục hoạt động nhanh hơn các đối thủ kể từ khi chiến sự bùng phát.

Hiện Emirates khai thác số chuyến bay nhiều gấp ít nhất 6 lần so với Qatar Airways, hãng hàng không lớn thứ hai khu vực. Dù vậy, một số máy bay của hãng vẫn đang kẹt tại châu Âu và Trung Quốc.

Theo một bản ghi nhớ nội bộ, lượng đặt chỗ trước cho các chuyến bay đến hiện chỉ đạt khoảng một phần ba công suất, thấp hơn nhiều so với mức thông thường trong bối cảnh ngành hàng không đang bước vào mùa cao điểm lễ Phục sinh.

Chủ tịch Emirates, Tim Clark, chưa đưa ra phát biểu công khai nào về tình hình vận hành hay cách hãng ứng phó. Hãng hiện cập nhật thông tin dịch vụ trên website và duy trì các chuyến bay hàng ngày theo những hành lang bay được đánh giá là an toàn.

Anh Minh (Theo DM, NDTV, Bangkok Post)