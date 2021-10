"Bạn sẽ gặp may nếu có nghệ sĩ đường phố nào đó thấy nhà bạn phù hợp với tác phẩm của anh ta", Forbes viết. Một bức tranh của nghệ sĩ tranh tường Banksy từng là lý do một căn nhà tại Anh tăng giá gấp đôi ngay buổi sáng hôm sau. Dù Banksy luôn vẽ bí mật, hay nói cách khác, bất hợp pháp.



Penang, hay là các ví dụ từ khắp nơi trên thế giới đã khẳng định giá trị của tranh tường – hay là nghệ thuật đường phố nói chung – với du lịch và bất động sản. Tại Hong Kong, New York, đi xem “tranh vẽ bậy” trên tường còn trở thành các tour du lịch được chào bán. Một tác phẩm thành công sẽ tương tác với không gian, khiến không gian có đời sống, tạo ra các điểm thu hút khách tham quan, check-in, và tăng giá trị của cả khu phố chứ không chỉ riêng một tòa nhà.



"Mỗi khung cảnh có tính cách riêng, văn hóa riêng và câu chuyện riêng", Ernest Zacharevic, người họa sĩ đã tạo ra huyền thoại George Town tâm sự. "Trên đường phố, tôi dành nhiều thời gian chiêm nghiệm bức tường, qua lại nó nhiều lần và ngẫm nghĩ xem điều gì thuộc về nơi này và nó sẽ tương tác với xung quanh như thế nào".



Đó cũng là điều mà đội ngũ sáng tạo của tập đoàn Sun Group tư duy khi thiết kế dự án tranh tường tại Sun Premier Village Primavera - thị trấn “Địa Trung Hải” trứ danh ở Nam Phú Quốc: Làm thế nào để tạo ra một biểu tượng mới của du lịch Việt Nam thông qua nghệ thuật đường phố?