Nhiều vùng ở Nga thiếu xăng

Các trạm xăng tại một số khu vực ở Nga đã cạn nguồn cung sau khi Ukraine gần đây tăng cường tấn công nhà máy lọc dầu cùng cơ sở hạ tầng năng lượng khác.

Truyền thông nhà nước Nga cho hay tình trạng thiếu hụt xăng đã diễn ra ở một số khu vực thuộc vùng Viễn Đông và bán đảo Crimea, khi Ukraine gần đây tăng cường tiến hành các cuộc tập kích tầm xa nhằm vào các nhà máy lọc dầu Nga.

Tại vùng Primorye, giáp biên giới Triều Tiên, người dân phải xếp hàng dài chờ đợi tại các trạm xăng địa phương. Giá xăng đã tăng lên khoảng 78 ruble (gần 1 USD) mỗi lít, trong khi mức lương trung bình hàng tháng ở vùng này khoảng 1.200 USD. Một số tài xế thậm chí rao bán xăng trực tuyến với giá hơn 2,7 USD một lít, theo trang tin địa phương Primpress.

Giá bán sỉ xăng A95 tại Sàn giao dịch Thương mại Quốc tế St. Petersburg đã tăng lên mức kỷ lục vào tuần trước, cao hơn 50% so với hồi tháng 1, khi nhu cầu tăng vọt vì nông dân Nga cần xăng cho các loại máy thu hoạch mùa màng, trong khi nhiều người lái ôtô đi nghỉ đường dài vào mùa hè.

Tại quận Kurilsky thuộc bán đảo Kuril, tình trạng thiếu hụt xăng A92 đã khiến giới chức địa phương ngày 25/8 phải thông báo dừng bán. Một số công ty ở bán đảo Crimea chỉ bán nhiên liệu cho những người có phiếu giảm giá hoặc thẻ đặc biệt.

Một trạm xăng ở Moskva, Nga ngày 25/8. Ảnh: AP

Việc giá xăng tăng vào cuối mùa hè ở Nga không phải chuyện lạ. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt hiện tại trở nên trầm trọng hơn do các cuộc tấn công của Ukraine vào hạ tầng năng lượng của Nga.

"Người Ukraine đang tấn công loạt nhà máy lọc dầu nằm trong vòng cung từ Ryazan, phía nam Moskva, cho tới tận Volgograd. Đó là khu vực trọng điểm khai thác dầu của Nga và cũng là nơi tập trung dân cư khá đông đúc", Sergey Vakulenko, thành viên cấp cao tại Trung tâm Carnegie Nga - Á Âu, nói.

Từ ngày 2-24/8, Ukraine đã tấn công các cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga ít nhất 12 lần. Trong số đó, ít nhất 10 vụ nhắm vào các địa điểm trong vòng cung Ryazan-Volgograd ở phía tây nam nước Nga.

Vakulenko cho hay các vụ tấn công đã gây thiệt hại cho nhiều nhà máy lọc dầu, nhưng chưa phá hủy hoàn toàn. Chuyên gia này thêm rằng hầu hết các cơ sở đều có khả năng chống hỏa hoạn rất tốt.

Tuy nhiên, chúng có thể gây gián đoạn hoạt động lọc dầu, khiến sản lượng dầu thô dùng để sản xuất xăng giảm khoảng 200.000-250.000 thùng mỗi ngày, theo Gary Peach, nhà phân tích thị trường dầu mỏ tại Energy Intelligence. Ông thêm rằng sản lượng xăng đã giảm 8,6% trong 19 ngày đầu tháng 8 so với cùng kỳ năm trước, trong khi sản lượng dầu diesel giảm 10,3%.

Ukraine tấn công trạm bơm dầu Nga, đường ống Druzhba tê liệt Đám cháy được cho là tại trạm bơm Unecha tại tỉnh Bryansk, Nga trong video công bố ngày 22/8. Video: Robert Brovdi

Để giảm bớt tình trạng thiếu nhiên liệu, Nga ngày 28/7 tạm dừng xuất khẩu xăng. Bộ Năng lượng được cho sẽ duy trì biện pháp này đến tháng 9. Chính phủ Nga tháng này triệu tập lãnh đạo các công ty dầu mỏ để thảo luận về tình trạng thiếu hụt nhiên liệu.

Giới quan sát dự kiến tình trạng thiếu hụt nhiên liệu sẽ giảm vào cuối tháng 9, khi nhu cầu tiêu thụ giảm và nhiều nhà máy lọc dầu hoàn tất giai đoạn sửa chữa, bảo dưỡng.

Thùy Lâm (Theo AP)