Nhiều trạm y tế Đăk Lăk chìm trong nước, một nhân viên tử vong

Mưa lũ kéo dài khiến hàng chục trạm y tế ở Phú Yên (cũ) bị ngập sâu, cô lập, một nhân viên y tế tử vong trên đường đi làm.

Chiều 20/11, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đăk Lăk, cho biết mưa lớn từ ngày 18/11 đã làm 25 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh bị ngập, mất điện. Hầu hết là trạm y tế ở Phú Yên cũ, nước tràn vào sân, đường vào bị chia cắt. Một nhân viên Trung tâm Y tế ở M'Đrắk tử vong do tai nạn giao thông trên quốc lộ 26 khi đang đến cơ quan trong lúc mưa to, gió mạnh.

Trung tâm Kiểm nghiệm dược mỹ phẩm Phú Yên chìm sâu trong nước. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Dù các cơ sở y tế bị ảnh hưởng nặng, công tác điều trị cho hơn 3.200 bệnh nhân nội trú tại các bệnh viện trong tỉnh vẫn được duy trì ổn định, ông La cho hay. Các ca cấp cứu, chấn thương hay sản phụ chuyển dạ đều được xử trí tại chỗ hoặc chuyển tuyến an toàn. Riêng Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên vẫn đang ngập, chỉ duy trì lực lượng trực và chăm sóc bệnh nhân cũ.

Tại Gia Lai, mưa lũ từ rạng sáng 18/11 khiến ba bệnh viện lớn ở Quy Nhơn gồm Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng bị nước bao vây. Đến chiều 20/11, nước đã rút, các đơn vị huy động nhân lực cùng công an, quân đội dọn dẹp bùn đất, vệ sinh môi trường.

Bệnh viện Đa khoa Phú Yên tiếp nhận những trường hợp trẻ sơ sinh nặng do Bệnh viện Sản Nhi cô lập vì lũ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế Gia Lai, Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng đã hoạt động trở lại từ trưa cùng ngày. Trong khi đó, Trung tâm Y tế Tuy Phước vẫn bị cô lập nhưng duy trì hoạt động khám chữa bệnh nhờ có máy phát điện và chủ động dự trữ nhu yếu phẩm.

"Ngành y tế vẫn cảnh giác vì nước lũ có thể dâng trở lại, chúng tôi đã yêu cầu các đơn vị trực 24/24 để sẵn sàng ứng phó", bác sĩ Hùng nói.

Để phòng ngừa dịch bệnh sau lũ, ngành y tế hai tỉnh đang triển khai các biện pháp xử lý môi trường, khử khuẩn nguồn nước bằng Chloramin B. Các đội chống dịch cơ động được duy trì để giám sát, phòng nguy cơ bùng phát các bệnh như tiêu chảy, đau mắt đỏ, sốt xuất huyết và tay chân miệng. Sở Y tế Gia Lai cũng lên kế hoạch huy động 300 nhân viên y tế hỗ trợ các địa bàn bị ảnh hưởng ngay khi nước rút hoàn toàn.

Lê Phương