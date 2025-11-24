Nhiều quốc lộ và đường sắt Bắc Nam qua miền Trung vẫn tắc

Bộ Xây dựng ước tính còn 15 vị trí sạt lở gây chia cắt trên các tuyến quốc lộ; 15 điểm ách tắc trên đường sắt tại Nam Trung Bộ, dự kiến thông đường trong vài ngày tới.

Sáng 24/11, quốc lộ 1 đã được thông xe toàn tuyến, song còn nhiều điểm ách tắc trên các tuyến quốc lộ do địa phương quản lý.

Tỉnh Khánh Hòa còn 12 vị trí sạt lở trên quốc lộ 27C, gồm 3 điểm sạt lở taluy âm và 9 điểm sạt taluy dương. Do nhiều tảng đá lớn vẫn án ngữ mặt đường nên UBND tỉnh đề nghị Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nổ mìn phá đá, giải phóng chướng ngại, nhằm sớm thông tuyến, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và công tác cứu hộ, cứu nạn. Dự kiến 18h ngày 25/11, tuyến đường 27C sẽ thông xe một làn.

Sở Xây dựng Khánh Hòa vẫn cấm các phương tiện lưu thông lên quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê và tổ chức phương án phân luồng cho phương tiện lưu thông theo hướng từ Nha Trang đi Đà Lạt.

Hướng 1, phương tiện từ Nha trang đi theo quốc lộ 1, rẽ phải theo quốc lộ 27 rồi rẽ vào cao tốc Liên Khương - Prenn đến Đà Lạt. Hướng 2, từ Nha Trang đi theo quốc lộ 1 đến quốc lộ 26 đến quốc lộ 27 đến Đà Lạt.

Đoạn đèo Mimosa trên quốc lộ 20 bị sạt lở khối lượng lớn, dự kiến thông xe vào 30/11. Ảnh: Khánh Hương - Trường Hà

Tỉnh Lâm Đồng còn hai vị trí sạt lở trên đèo Mimosa và đèo D’ran thuộc quốc lộ 20. Điểm trên đèo Mimosa dự kiến đến ngày 30/11 thông xe trở lại, hiện địa phương đã tổ chức phân luồng, tổ chức giao thông theo quốc lộ 20, quốc lộ 27 và đường tỉnh 725. Điểm sạt lở trên đèo D’ran dự kiến thông vào ngày 25/11.

Tỉnh Lâm Đồng còn một vị trí ách tắc tại xã Lạc Dương và phường Lâm Viên trên quốc lộ 27C. Dự kiến ngày 25/11, đường được thông xe.

Đà Nẵng đã được thông xe ít nhất một làn đường trên nhiều quốc lộ như 14D, 14E, 40B... Tuy nhiên, mặt đường nhiều tuyến bị hư hỏng, nhất là tuyến nam hầm Hải Vân - Túy Loan xuất hiện nhiều ổ gà lớn, khiến các xe lưu thông khó khăn.

Công nhân đường sắt đang nỗ lực sửa chữa đường, dự kiến thông tuyến vào đêm 25/11. Ảnh: VNR

Trên tuyến đường sắt Bắc Nam, các lực lượng đã xử lý được 46 điểm sạt lở trôi nền đường, còn lại 15 vị trí trên cung đường Đông tác - Phú Hiệp và Phú Hiệp - Hảo Sơn đoạn qua tỉnh Đăk Lăk.

Một số đoạn bị trôi nền đường dài 2 đến 4 km và lệch tim ray 4 m. Một số đoạn bị trôi nền đường sâu 0,4-0,8 m. Vấn đề khó khăn là đường sắt là tuyến đường độc đạo, địa hình hiểm trở nên khó huy động các phương tiện khác tham gia xử lý sự cố. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết các lực lượng thi công đang nỗ lực sửa chữa, dự kiến tối 25/11 thông đường sắt.

Ngành đường sắt đã phải hủy 44 đoàn tàu khách, hoàn trả hơn 21.000 vé. Hiện nay vẫn còn hai đoàn tàu phải dừng gồm SE1 có 145 người tại ga Diêu Trì và tàu SE8 tại Tháp Chàm có 19 hành khách từ ngày 19/11.

Đoàn Loan