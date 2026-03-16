Nhiều nông dân Mỹ có nguy cơ phá sản vì xung đột Trung Đông

Xung đột tại Trung Đông đẩy giá nhiên liệu và phân bón lên mức kỷ lục, giáng đòn mạnh vào hàng loạt trang trại, đẩy họ vào cảnh phá sản.

Tin tức về chiến sự ở Trung Đông vừa xuất hiện, Chet Edinger, một nông dân trồng ngô và đậu tương ở bang South Dakota, lập tức gọi điện chốt mua lô ure cuối cùng còn trên thị trường. Giá đã tăng hơn 22% so với cuối năm ngoái, mức cao kỷ lục ông từng chứng kiến.

Chỉ vài ngày sau, thị trường gần như đóng băng. "Bây giờ muốn mua cũng không có", Edinger nói.

Một người nông dân đi bộ qua cánh đồng đậu nành ở bang Illinois, Mỹ. Ảnh: Newsweek

Áp lực này bắt nguồn từ việc eo biển Hormuz - điểm nút giao thương hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và gần 1/4 nguồn cung phân bón nitơ của thế giới - gần như tê liệt do xung đột quân sự. Giá ure tại cảng New Orleans tăng vọt từ 475 USD lên 683 USD một tấn sau hơn một tuần.

Chi phí sản xuất tăng phi mã lan thẳng tới các cánh đồng. Ông John Boyd, người sáng lập Hiệp hội Nông dân Quốc gia Mỹ, cho biết việc đổ đầy bình nhiên liệu cho một chiếc máy kéo hiện tốn khoảng 469 USD. Bản thân ông đang phải gánh hóa đơn hạt giống lên tới 80.000 USD.

"Chi phí tăng liên tục, còn giá nông sản gần như đứng yên", Boyd nói. Ông tiết lộ khoảng 170 trang trại thành viên trong hiệp hội đang làm thủ tục phá sản vì không gánh nổi chi phí.

Tại Iowa, nông dân Lance Lillibridge đang phải lật lại sổ sách tài chính nhiều năm qua để cân đối. Trang trại của ông mỗi năm đều phải bón đủ ure, phốt pho và kali. Hiện giá amoniac khan (một loại phân bón nitơ) đã lên khoảng 745 USD một tấn, trong khi giá dầu diesel ở mức 4,6 USD một gallon (khoảng 1,2 USD một lít). Nếu gieo trồng đủ diện tích như mọi năm, trang trại chắc chắn lỗ nặng.

"Chúng tôi đã trải qua hạn hán, lũ lụt, giờ lại thêm cuộc chiến này", ông Lillibridge thở dài. Gần trang trại của ông, một gia đình làm nông ba đời vừa phải bán bớt đất để trả nợ ngân hàng.

Tình cảnh của Lillibridge phản ánh bức tranh khó khăn chung. Mùa gieo hạt mùa xuân đang đến gần nhưng nhiều nông dân không thể trang trải chi phí. Theo dự báo, diện tích trồng ngô tại Mỹ có thể giảm xuống còn 37,6 triệu ha, thấp hơn gần 800.000 ha so với kế hoạch ban đầu.

Không chỉ dừng ở cánh đồng, áp lực này đang lan ra toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm. Chi phí vận chuyển và giá thức ăn chăn nuôi tăng cao sẽ phản ánh trực tiếp lên kệ siêu thị. Các chuyên gia dự báo, người tiêu dùng có thể cảm nhận rõ sự đắt đỏ của thực phẩm chỉ trong vòng vài tháng tới.

Ngọc Ngân (Theo Newsweek)