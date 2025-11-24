Nhiều nơi ở Quy Nhơn tái ngập

Gia LaiMưa lớn ở thượng nguồn khiến nước sông Hà Thanh dâng trở lại, gây ngập cục bộ khu vực Diêu Trì, Canh Vinh và một số phường xã ở Quy Nhơn (Bình Định cũ), sáng 24/11.

Tại phường Quy Nhơn Bắc, nhiều khu dân cư vừa trải qua trận lũ lịch sử lại tiếp tục ngập sâu trong đêm 23 và rạng sáng nay. Nhiều vùng trũng của phường bị nước dâng nhanh, có nơi ngập đến 1 m.

Ông Nguyễn Thái Diễn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Bắc, cho biết cả bốn khu phố 1, 2, 3, 4 đều đang ngập. Các lực lượng vũ trang túc trực hỗ trợ người dân chống lũ. "Chúng tôi huy động toàn bộ lực lượng để giúp bà con khắc phục thiệt hại", ông nói.

Khu vực phường Quy Nhơn Đông tái ngập sâu. Ảnh: Trần Hóa

Ông Nguyễn Đăng Hùng, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Gia Lai, cho biết đêm qua, do ảnh hưởng của gió đông kết hợp không khí lạnh, khu vực ven biển huyện Phù Cát và Vân Canh cũ có mưa giông mạnh.

Lượng mưa ghi nhận tại nhiều điểm xấp xỉ 100 mm. Nước sông Hà Thanh vì thế dâng lên, gây ngập cục bộ vùng hạ lưu. "Đến sáng nay mưa đã ngớt, nước sông đang rút", ông Hùng nói.

Đoạn đường Điện Biên Phủ, phường Quy Nhơn Đông ngập sâu, sáng 24/11. Ảnh: Trần Hóa

Những ngày qua, tại Gia Lai (khu vực Bình Định cũ), mưa lớn kéo dài làm mực nước các sông dâng cao, nhiều khu dân cư ngập sâu, giao thông trên quốc lộ tê liệt, hàng trăm người phải sơ tán. Đêm 18 và rạng sáng 19/11, nhiều khu vực trung tâm Quy Nhơn ngập hơn 2 m, hàng trăm người phải leo lên mái nhà, gác lửng kêu cứu.

Thống kê sơ bộ cho thấy hơn 19.000 nhà ở Gia Lai bị ngập; nhiều vùng trũng còn nguy cơ tái ngập nếu mưa tiếp diễn. Toàn tỉnh ghi nhận ít nhất 5 người chết; hàng nghìn hecta lúa, hoa màu, gia súc gia cầm bị cuốn trôi hoặc ngập sâu. Chính quyền đã tiếp nhận 150 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp từ ngân sách trung ương để khắc phục hậu quả thiên tai.

Trần Hóa