Nhiều đơn vị được tặng thưởng huân chương lao động

10h05
Khánh thành nhà máy điện gió 1.500 tỷ đồng
Tại xã Lao Bảo, Công ty cổ phần Phong Điện Hải Anh với hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khánh thành nhà máy điện gió Hải Anh. Dự án khởi công vào tháng 12/2023, công suất 40 MW với 8 trụ tuabin 5 MW, vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng; sản lượng điện hàng năm khoảng 118 triệu kWh giúp giảm phát thải hơn 77.000 tấn CO2 tương đương với khả năng hấp thụ của 8.000 ha rừng. Đây cũng là dự án điện gió trên bờ đầu tiên tham gia Cơ chế tín chỉ chung JCM, trong khuôn khổ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản.
Ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Trị, cho biết khi đi vào vận hành, nhà máy cung cấp khoảng 118 triệu kWh/năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần giảm áp lực thiếu điện, bảo đảm nguồn năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho Quảng Trị và khu vực lân cận.
Dự án kỳ vọng mang lại doanh thu trên 200 tỷ đồng mỗi năm, đóng góp khoảng 20 tỷ đồng/năm vào ngân sách địa phương. Trong quá trình thi công, dự án đã đầu tư, nâng cấp gần 10 km đường giao thông, tạo thuận lợi cho nhân dân, mở rộng giao thương và hạ tầng vùng dự án.
"Dự án đã cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về chuyển dịch năng lượng, thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đồng thời góp phần khẳng định vai trò, vị thế của Quảng Trị - tỉnh đi đầu về năng lượng tái tạo ở miền Trung", ông Nam nói.
10h00
Ra mắt “đoàn tàu 5 cửa ô”
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ra mắt "Đoàn tàu 5 cửa ô" lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của kinh thành Thăng Long xưa, các toa tàu được đặt theo tên 5 cửa ô gồm: Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa và Ô Đống Mác, những cái tên gợi nhắc đến lịch sử nghìn năm văn hiến của mảnh đất kinh kỳ và di sản vùng đồng bằng sông Hồng.
Đoàn tàu gồm 5 toa xe ghế ngồi 2 tầng và 2 toa dành riêng phục vụ du khách check-in. Các toa xe có nội thất sang trọng được thiết kế theo chủ đề riêng và có từ 40 đến 60 chỗ ngồi trên mỗi toa. Trong hành trình, du khách sẽ được thưởng thức nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống như dân ca quan họ, ca trù, hát chèo, hát xẩm...
Đoàn tàu "Hà Nội 5 Cửa Ô" không chỉ là một sản phẩm du lịch mới, thể hiện nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và kết hợp giữa bảo tồn giá trị truyền thống với đổi mới sáng tạo, đưa đường sắt trở lại với đời sống đô thị một cách gần gũi và sinh động, góp phần quảng bá và phát triển du lịch, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống. Dự kiến, đoàn tàu 5 cửa ô sẽ được đưa vào khai thác trong tháng 9.
9h55
Ninh Bình, Thanh Hóa, Đà Nẵng khởi công tái định cư, Quảng Trị xây nhà ở xã hội
Sáng nay nhiều địa phương đồng loạt khởi công các dự án hạ tầng tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và phát triển nhà ở xã hội, góp phần giải quyết nhu cầu an cư và ổn định đời sống người dân.
Tại Ninh Bình, khu tái định cư Đồng Văn với tổng vốn gần 10 tỷ đồng được triển khai nhằm bố trí cho các hộ dân nằm trong diện giải tỏa của tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam dài 86 km đi qua 21 xã, phường. Tuyến dự kiến thu hồi hơn 612 ha đất, trong đó phần lớn là đất nông nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng nghìn hộ dân.
Ở Thanh Hóa, hai khu tái định cư Bỉm Sơn và Thăng Bình với tổng diện tích hơn 5,8 ha cũng được khởi công. Tuyến đường sắt tốc độ cao đi qua địa bàn tỉnh dài hơn 95 km, liên quan tới gần 4.000 hộ dân cùng nhiều cơ quan, trường học. Tỉnh đặt mục tiêu xây dựng 39 khu tái định cư với tổng diện tích gần 300 ha, kinh phí gần 3.900 tỷ đồng, phấn đấu cơ bản bàn giao mặt bằng cho dự án trước tháng 12/2026.
Tại Đà Nẵng, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp khởi công khu tái định cư Điện Bàn Bắc, vốn đầu tư hơn 76 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành tháng 11/2026. Đoạn tuyến đường sắt tốc độ cao đi qua thành phố dài hơn 116 km, ảnh hưởng hơn 2.100 hộ dân. Thành phố dự kiến phải bố trí khoảng 3.200 lô tái định cư, với tổng kinh phí cho giải phóng mặt bằng và tái định cư hơn 16.600 tỷ đồng.
Cùng ngày, tại Quảng Trị, dự án Nhà ở xã hội Bảo Ninh I với 432 căn hộ được khởi công. Công trình có mật độ xây dựng 28,25%, gồm hai khối nhà ở xã hội cao 9 tầng và hai khối thương mại dịch vụ 3 tầng. Dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư của người dân, cán bộ, công nhân viên chức mà còn tạo dựng môi trường sống xanh, hiện đại sau khi địa giới hành chính được sắp xếp, trung tâm hành chính đặt tại Đồng Hới.
9h45
634.000 căn nhà ở xã hội đã hoàn thành
Tại điểm cầu Hà Nội, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết giai đoạn 2021-2025, đầu tư kết cấu hạ tầng được Đảng, Nhà nước xác định là một trong những đột phá chiến lược, trải dài từ công nghiệp, năng lượng, giao thông đến an sinh xã hội. Trong đó, nhà ở xã hội được coi là trụ cột nhân văn. Từ năm 2021 đến nay, cả nước đã triển khai 692 dự án với khoảng 634.000 căn, hướng tới mục tiêu một triệu căn vào năm 2030. Cùng thời gian, hơn 334.200 căn nhà tạm, dột nát đã được xóa bỏ, về đích sớm hơn kế hoạch 5 năm 4 tháng.
"Đây không chỉ là con số, mà là minh chứng cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, thể hiện khát vọng mọi người dân đều có chỗ ở ổn định", Bộ trưởng khẳng định.
Song song với đó, hàng loạt dự án giao thông trọng điểm được triển khai. Từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước đã hoàn thành 455 km cao tốc, nâng tổng số lên 2.476 km; dự kiến cuối năm đạt 3.000 km, tiến tới 5.000 km vào năm 2030. Việc khởi công tuyến cao tốc từ Cà Mau đi Đất Mũi hôm nay là mảnh ghép cuối cùng của trục Bắc - Nam.
Với lợi thế hơn 3.260 km bờ biển, nhiều công trình cảng biển, luồng thủy quan trọng như Cái Mép - Thị Vải, Lạch Huyện, Sông Hậu, kênh Chợ Gạo đã và đang được triển khai, cùng các dự án mới tại Hòn Khoai, Bãi Gốc, Cần Giờ, Nam Đồ Sơn. Những dự án này được kỳ vọng thúc đẩy logistics, giảm chi phí vận tải, gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh.
Ở lĩnh vực đường sắt, các dự án khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đang được khởi công, tạo nền tảng cho phát triển hệ thống đường sắt hiện đại.
Trong xây dựng dân dụng, tỷ lệ đô thị hóa đến nay đạt 44,9%, dân cư đô thị được cấp nước sạch 94%, diện tích nhà ở bình quân đạt 26,6 m2 sàn/người.
Bộ trưởng Trần Hồng Minh khẳng định để có thành quả này, hàng vạn kỹ sư, công nhân đã làm việc liên tục "3 ca 4 kíp", sẵn sàng thi công xuyên lễ, xuyên Tết, vượt qua thiên tai, dịch bệnh, biến động giá vật liệu. "250 dự án trọng điểm khởi công, khánh thành hôm nay không chỉ là thành quả của sự nỗ lực, chung tay vượt khó, mà còn là biểu tượng của khát vọng phát triển, ý chí vươn lên của toàn dân tộc", ông nói.
9h40
Thông xe kỹ thuật tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan
Bộ Xây dựng phối hợp UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ thông xe kỹ thuật tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Tuyến dài 11,5 km, đi qua các phường Liên Chiểu, Hòa Khánh và xã Bà Nà, bắt đầu từ nút giao Hòa Liên (Km66+000) trên tuyến La Sơn - Hòa Liên, kết thúc tại nút giao Túy Loan (Km77+472), điểm đầu cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Dự án được đầu tư theo quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 22 m, tốc độ thiết kế 80 km/h; giai đoạn hoàn chỉnh sẽ mở rộng lên 6 làn xe, nền đường 29 m. Tổng vốn hơn 2.113 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước.
Phát biểu tại lễ thông xe, ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho rằng tuyến Hòa Liên - Túy Loan là mắt xích quan trọng kết nối La Sơn - Hòa Liên, hầm Hải Vân, quốc lộ 1, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và quốc lộ 14B. "Dự án sẽ góp phần giảm áp lực giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh khu vực", ông nói. Chính quyền Đà Nẵng cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ để bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn tuyến trong năm 2025.
9h30
Mở rộng nhà máy thủy điện Trị An
Sáng 19/8, tại xã Trị an (Đồng Nai), Ban Quản lý dự án Điện 3 (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN) tổ chức lễ khởi công dự án mở rộng Nhà máy thủy điện Trị An với vốn đầu tư 3.900 tỷ đồng, gồm hai tổ máy công suất 200 MW, dự kiến khởi công ngày 19/8 và hoàn thành vào năm 2027.
Theo chủ đầu tư, khi đưa vào vận hành, công trình sẽ tăng khả năng huy động nguồn điện cho phụ tải khu vực miền Nam, đặc biệt trong giờ cao điểm, đồng thời góp phần cải thiện chế độ vận hành hệ thống điện quốc gia. Dự án được triển khai tại xã Trị An (huyện Vĩnh Cửu cũ), nằm trong quy hoạch điều chỉnh phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011–2020, xét đến 2030, đã được Thủ tướng phê duyệt.
Trị An là công trình thủy điện lớn nhất miền Nam, được xây dựng từ năm 1984 và khánh thành năm 1991. Nhà máy có 4 tổ máy với tổng công suất thiết kế 400 MW, sản lượng điện trung bình 1,7 tỷ kWh mỗi năm. Ngoài việc sản xuất điện, thủy điện Trị An còn giữ vai trò quan trọng trong việc cấp nước sinh hoạt, phục vụ nông nghiệp, chống xâm nhập mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ du.
9h20
Hải Phòng khởi công, khánh thành 9 dự án trọng điểm
TP Hải Phòng tổ chức khởi công và khánh thành 9 công trình trọng điểm thuộc nhiều lĩnh vực giao thông, hàng không, y tế, văn hóa và an sinh xã hội. Lĩnh vực giao thông đường bộ có 5 dự án. Nổi bật là cầu Máy Chai vượt sông Cấm chính thức khánh thành, được kỳ vọng trở thành biểu tượng "cửa thế giới", mở rộng không gian đô thị về phía Bắc và thúc đẩy kết nối vùng. Dự án đường dẫn cầu Đồng Việt nối Quốc lộ 37 cũng hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ba dự án khác được khởi công gồm tuyến nối Quốc lộ 17B với cầu Dinh, cầu vượt sông Thái Bình và đường dẫn, cùng tuyến tránh Quốc lộ 37 qua Gia Lộc nhằm giảm ùn tắc, tăng kết nối liên vùng và mở rộng đô thị.
Trong lĩnh vực hàng không, thành phố khởi công nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Nhà ga có công suất ban đầu 5 triệu khách/năm, khả năng mở rộng lên 10 triệu khách/năm, đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập.
Ba dự án y tế và an sinh xã hội cũng được đưa vào sử dụng gồm Bệnh viện Phụ sản Hải Dương giai đoạn II với quy mô 540 giường, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; Đền thờ liệt sĩ và Công viên văn hóa; Khu tái định cư Dương Kinh phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đảm bảo chỗ ở ổn định cho người dân.
9h15
Khởi công giai đoạn 2 cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh
Lễ khởi công giai đoạn 2 dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) được tổ chức tại Cao Bằng. Tuyến cao tốc dài 121 km, tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng, phân kỳ thành hai giai đoạn. Điểm đầu tại nút giao cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), kết nối cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng; điểm cuối tại nút giao đường vào khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng).
Giai đoạn 1 khởi công từ tháng 1/2024, dài 93 km, gồm hai hầm xuyên núi, 64 cầu vượt qua sông Kỳ Cùng, Bằng Giang cùng nhiều khe suối, tỉnh lộ. Giai đoạn 2 sẽ mở rộng toàn bộ 93 km giai đoạn 1, đồng thời đầu tư thêm 26 km đến cửa khẩu Trà Lĩnh. Tổng vốn giai đoạn 2 hơn 12.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước tham gia 8.400 tỷ (69%). Dự kiến sẽ xây mới 17 cầu và ba hầm xuyên núi.
Dự án được triển khai theo phương thức PPP, hợp đồng BOT, do liên danh gồm Tập đoàn Đèo Cả, Tập đoàn Đầu tư Xây dựng 568, Tổng công ty Đầu tư xây dựng Hoàng Long, Công ty CP Đầu tư ĐCT 559 và Công ty CP Tân Thành thực hiện.
Ở giai đoạn 1, nhà thầu đã huy động hơn 3.200 nhân sự, 1.456 thiết bị, triển khai trên 287 mũi thi công; sản lượng xây lắp đạt 3.980 tỷ đồng, tương đương 38% giá trị hợp đồng. Mục tiêu là thông tuyến vào tháng 12/2025. Việc khởi công giai đoạn 2 được xem là bước đi cần thiết để sớm hoàn thiện toàn tuyến, đưa cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh vào khai thác.
9h05
Khánh thành Bệnh viện Ung bướu ở Nghệ An
Tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khánh thành Bệnh viện Ung bướu giai đoạn 2, đặt tại Km456, Quốc lộ 1A, phường Vinh Hưng (TP Vinh cũ), có tổng mức đầu tư 1.259 tỷ đồng, quy mô 1.000 giường bệnh. Công trình khởi công từ tháng 1/2023, hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu tháng 6/2025, được xếp vào dự án nhóm A, trọng điểm vùng Bắc Trung Bộ.
Cơ sở mới được trang bị nhiều thiết bị y tế hiện đại như hệ thống xạ trị Synergy Platform, PET/CT, SPECT/CT, MRI 1.5 Tesla, CLVT 128 lát cắt, cùng 16 phòng mổ đạt chuẩn kiểm soát nhiễm khuẩn. Bệnh viện có gần 1.100 cán bộ, trong đó nhiều chuyên gia trình độ cao, được đào tạo trong và ngoài nước. Đơn vị đã triển khai gần 700 kỹ thuật chuyên sâu, bao gồm hóa trị cá thể hóa, điều trị đích, miễn dịch và xạ trị gia tốc.
Bác sĩ Nguyễn Quang Trung, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, cho biết đây là công trình dân dụng đầu tiên trên địa bàn được khởi công trong bối cảnh Covid-19, nền kinh tế biến động, giá nguyên vật liệu tăng cao. "Áp lực và khó khăn rất lớn nhưng chúng tôi buộc phải vượt qua. Công trình chậm một ngày thì người bệnh thêm một ngày chịu thiệt thòi", ông Trung nói.
Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đánh giá việc đưa cơ sở mới vào hoạt động giúp bệnh viện hoàn thiện quy trình điều trị ung thư khép kín, rút ngắn thời gian, giảm chi phí và công sức đi lại cho người bệnh, đồng thời góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương.
Đang điều trị tại đây, ông Phan Sỹ Tùng, 72 tuổi, bị ung thư tụy, cho hay trước kia hàng tháng phải bắt xe khách ra Hà Nội xạ trị rất vất vả, nay có cơ sở hiện đại ngay tại địa phương nên "thấy yên tâm và đỡ khổ hơn nhiều".
9h01
Thông xe cầu Nhơn Trạch nối TP HCM và Đồng Nai
Sáng 19/8, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) tổ chức lễ khánh thành Dự án 1A (gồm cầu Nhơn Trạch dài hơn 2 km và đoạn Vành đai 3 dài 8 km nối từ ĐT.25B (Đồng Nai) đến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Dự án có tổng vốn hơn 6.900 tỷ đồng được khởi công tháng 9/2022, gồm vốn vay ODA Hàn Quốc (EDCF) và đối ứng trong nước.
Từ 7h ngày 20/8, xe được lưu thông giúp kết nối Đồng Nai sang TP HCM. Giai đoạn đầu, xe máy chỉ chạy được từ tuyến ĐT.25B đến đường Lý Tự Trọng (Đồng Nai), không được qua cầu. Ôtô được phép lưu thông, ngoại trừ xe tải trên 1,5 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên bị cấm toàn tuyến 1A. Tại điểm giao với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ bố trí trạm thu phí khi tuyến chính thức vận hành.
Do dự án 1A hoàn thành sớm hơn các đoạn khác trên Vành đai 3, phương án tổ chức giao thông tạm thời này sẽ áp dụng đến cuối năm 2026, khi toàn tuyến được khép kín. Khi đó, tuyến 1A sẽ vận hành theo tiêu chuẩn cao tốc với 4 làn xe cơ giới ở phần lõi, đường song hành cho xe hỗn hợp; riêng cầu Nhơn Trạch khai thác hỗn hợp 2 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp, có dải phân cách.
Vành đai 3 dài hơn 90 km đi qua TP HCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Đến nay, đoạn dài 15,3 km ở tỉnh Bình Dương cũ đã xong, ngoài dự án 1A còn lại hơn 76 km đang triển khai với tổng vốn gần 75.400 tỷ đồng. Tuyến dự kiến hoàn thành năm 2026, giúp tăng kết nối vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực trọng điểm phía Nam.