Nhiều đơn vị được tặng thưởng huân chương lao động

10h05 Khánh thành nhà máy điện gió 1.500 tỷ đồng

Tại xã Lao Bảo, Công ty cổ phần Phong Điện Hải Anh với hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khánh thành nhà máy điện gió Hải Anh. Dự án khởi công vào tháng 12/2023, công suất 40 MW với 8 trụ tuabin 5 MW, vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng; sản lượng điện hàng năm khoảng 118 triệu kWh giúp giảm phát thải hơn 77.000 tấn CO2 tương đương với khả năng hấp thụ của 8.000 ha rừng. Đây cũng là dự án điện gió trên bờ đầu tiên tham gia Cơ chế tín chỉ chung JCM, trong khuôn khổ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản.

Dự án điện gió Hải Anh 8 trụ tuabin. Ảnh: Đắc Thành

Ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Trị, cho biết khi đi vào vận hành, nhà máy cung cấp khoảng 118 triệu kWh/năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần giảm áp lực thiếu điện, bảo đảm nguồn năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho Quảng Trị và khu vực lân cận.

Dự án kỳ vọng mang lại doanh thu trên 200 tỷ đồng mỗi năm, đóng góp khoảng 20 tỷ đồng/năm vào ngân sách địa phương. Trong quá trình thi công, dự án đã đầu tư, nâng cấp gần 10 km đường giao thông, tạo thuận lợi cho nhân dân, mở rộng giao thương và hạ tầng vùng dự án.

"Dự án đã cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về chuyển dịch năng lượng, thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đồng thời góp phần khẳng định vai trò, vị thế của Quảng Trị - tỉnh đi đầu về năng lượng tái tạo ở miền Trung", ông Nam nói.