Nhiều cơ sở thuộc tiệm vàng lớn ở Hà Tĩnh bất ngờ đóng cửa

Hà TĩnhBa cơ sở kinh doanh thuộc một tiệm vàng lớn ở phường Thành Sen ngừng hoạt động từ 26/12, sau khi bị nhà chức trách kiểm tra vấn đề liên quan tới thuế.

Sáng 29/12, tại một chi nhánh của tiệm vàng trên đường Nguyễn Công Trứ, cửa đóng kín, phía ngoài dán thông báo với nội dung "tạm thời đóng cửa để phục vụ quá trình điều tra về thuế và một số vấn đề liên quan".

Ngoài cơ sở ở phường Thành Sen, cơ sở khác của hệ thống này tại xã Cẩm Xuyên cũng ngừng giao dịch. Đường dây nóng của doanh nghiệp hiện không liên lạc được.

Cửa hàng của một tiệm vàng lớn trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen, Hà Tĩnh đóng cửa sáng 29/12. Ảnh: Đức Hùng

Chị Tâm (xã Toàn Lưu) đi hơn 10 km đến chi nhánh của hệ thống kinh doanh vàng bạc này ở phường Thành Sen, nhưng phải quay về. "Tôi bất ngờ khi tiệm đóng cửa, vì đây là địa chỉ mua bán lâu năm, tôi thường xuyên giao dịch", chị nói.

Cuối tuần trước, nhiều người dân tới giao dịch tại các chi nhánh của chuỗi tiệm vàng này cũng đều phải ra về vì "chờ mãi không thấy ai mở cửa".

Theo chính quyền địa phương, tối 26/12, khoảng 5 cảnh sát kinh tế thuộc Công an Hà Nội đã tới kiểm tra hiệu vàng trên đường Nguyễn Công Trứ, thuộc tổ 6 Nam Hà. Lực lượng chức năng tịch thu một số trang sức cùng các giấy tờ liên quan. Đến nay, cơ quan chức năng chưa công bố lý do kiểm tra, khám xét.

Một cơ sở khác cùng hệ thống tiệm vàng này trên đường Ngô Đức Kế cũng đóng cửa, sáng 29/12. Ảnh: Đức Hùng

Hồi giữa tháng 12, nhà chức trách cũng từng kiểm tra hiệu vàng này về chấp hành các quy định Nhà nước liên quan đến bình ổn giá vàng. Thời điểm đó, một số cơ sở cùng hệ thống cũng đóng cửa trong 1-2 ngày, sau đó được mở trở lại.

Đường Nguyễn Công Trứ là nơi tập trung nhiều hiệu vàng lớn, lâu đời tại Hà Tĩnh. Thời gian qua, khi giá kim loại quý biến động mạnh, hàng ngày có nhiều lượt người dân tới mua bán, giao dịch.

Động thái kiểm tra tại Hà Tĩnh diễn ra trong bối cảnh cơ quan chức năng nhiều tỉnh thành siết chặt quản lý kinh doanh vàng. Hồi đầu tháng 12, Công an Thanh Hóa khởi tố vợ chồng chủ Công ty Vàng bạc Kim Chung về tội Trốn thuế theo Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Giá vàng thời gian qua biến động mạnh. Tuần trước có thời điểm kim loại quý lên sát 160 triệu đồng một lượng, sau đó quay đầu giảm. Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, vàng miếng SJC giảm gần 2 triệu đồng một lượng, về quanh 156 - 158 triệu đồng. Chênh lệch chiều mua và bán là 2 triệu đồng mỗi lượng. Vàng nhẫn trơn được các thương hiệu báo giá 151,1 - 154,1 triệu đồng, hạ 2 triệu một lượng so với cuối tuần trước.

Đức Hùng