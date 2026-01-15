Nhiều Bộ trưởng được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16

Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Nguyễn Kim Sơn, Đỗ Thanh Bình được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 với tỷ lệ tán thành tuyệt đối từ cử tri nơi công tác.

Chiều 15/1, Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác để giới thiệu Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, nhiệm kỳ 2026-2031. Các ý kiến tại hội nghị nhất trí đánh giá cao năng lực, phẩm chất, bản lĩnh chính trị, uy tín và kiến thức sâu rộng về đối ngoại, pháp luật, khả năng lãnh đạo, điều hành của Bộ trưởng. Ông được nhận xét có đóng góp thiết thực trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề lớn của đất nước thời gian qua, "xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân".

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung 65 tuổi, quê thành phố Huế, trình độ tiến sĩ Luật, thạc sĩ Luật quốc tế và Ngoại giao; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13; Ủy viên Ban Bí thư khóa 13. Ông từng giữ các vị trí Bí thư thứ ba, Tham tán Công sứ, Phó trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc; Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế; Thứ trưởng Ngoại giao; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc giai đoạn 2011-2014.

Tháng 3/2021, ông được Bộ Chính trị điều động giữ chức Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, sau đó được bầu bổ sung vào Ban Bí thư, rồi được phân công làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tháng 8/2025, ông được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Ngoại giao và 2 tháng sau được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng.

Ông Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao Ảnh: Giang Huy

Cùng ngày, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn. 100% cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Sơn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Các ý kiến nhận định ông có lập trường kiên định, tác phong gần gũi, dân chủ, liêm chính, đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Trên cương vị đại biểu Quốc hội khóa 15, ông tham gia nghiên cứu các dự án luật, nghị quyết trong nhiệm kỳ; tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến về các vấn đề quan trọng của đất nước và lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Ông cũng được đánh giá có nhiều kết quả trong chỉ đạo, điều hành ngành Giáo dục, như tổng kết việc thực hiện nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tham mưu Bộ Chính trị ban hành nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Năm 2025, lần đầu tiên 4 luật giáo dục có hiệu lực đồng thời; bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ, giáo viên được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực; chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai đồng bộ từ lớp 1 đến lớp 12. Cử tri cho rằng việc người đứng đầu ngành Giáo dục tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội là "đúng đắn và cần thiết", tạo điều kiện để Bộ trưởng lắng nghe, chia sẻ ý kiến, kiến nghị của đại biểu và nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Bộ trưởng cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của cử tri, khẳng định sẵn sàng đảm nhiệm vai trò đại biểu Quốc hội, tiếp tục đóng góp, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại hội nghị ngày 15/1. Ảnh: MOET

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn 60 tuổi, quê Hải Phòng, là phó giáo sư, tiến sĩ Ngữ văn; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13; Đại biểu Quốc hội khóa 15.

Ông từng giảng dạy tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; từng là học giả nghiên cứu tại Học viện Harvard Yenching (Hoa Kỳ), giữ chức Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ông sau đó giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, kiêm Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông, trước khi được phê chuẩn làm Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tháng 4/2021.

100% cử tri Bộ Nội vụ cũng thống nhất giới thiệu Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Cử tri đánh giá ông Bình có phẩm chất, năng lực, trình độ, uy tín, xứng đáng để giới thiệu tham gia ứng cử; là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị, gần gũi, chân thành; phong cách làm việc khoa học, quyết đoán.

Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Nội vụ Ảnh: Giang Huy

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình 59 tuổi, quê Cà Mau, trình độ thạc sĩ Kinh tế, cử nhân Kinh tế chính trị; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13; đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông từng kinh qua nhiều vị trí tại Kiên Giang (nay là An Giang), như Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy.

Đầu năm 2025, ông được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ, 9 tháng sau được Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ. Ông đảm nhiệm chức Bộ trưởng Nội vụ từ tháng 10/2025.

Bộ Công Thương giới thiệu ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Cử tri nơi công tác thống nhất đánh giá ông Hùng là cán bộ có kinh nghiệm lâu năm trong ngành năng lượng, được đào tạo bài bản, tư duy đổi mới, giàu kinh nghiệm quản lý nhà nước và điều hành doanh nghiệp; luôn gương mẫu, gần gũi, lắng nghe cán bộ và nhân dân.

Quyền Bộ trưởng Công thương Lê Mạnh Hùng. Ảnh: Nam Nguyễn

Ông Lê Mạnh Hùng 53 tuổi, quê Hưng Yên, kỹ sư Công nghệ hóa dầu, tiến sĩ Hóa dầu và xúc tác hữu cơ, đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông công tác lâu năm trong ngành dầu khí, từ kỹ sư công nghệ đến các vị trí lãnh đạo tại Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam; từng làm việc tại Nhà máy lọc dầu Việt Nga, Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí; công tác tại Vụ Dầu khí, Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2006-2007.

Trở lại ngành dầu khí, ông đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại Công ty Liên doanh Hóa dầu Long Sơn và Cụm khí - điện - đạm Cà Mau; từng làm Tổng giám đốc Phân bón dầu khí Cà Mau trước khi được bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Tập đoàn. Tháng 6/2019, ông giữ chức Tổng giám đốc Tập đoàn, đầu năm 2024 được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên. Cuối tháng 12/2025, ông được Thủ tướng giao Quyền Bộ trưởng Công Thương.

Trước đó một ngày, Ban Nội chính Trung ương thống nhất giới thiệu ông Lê Minh Trí, Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Ông Lê Minh Trí 65 tuổi, quê TP HCM; Cử nhân An ninh nhân dân, cử nhân Luật; Bí thư Trung ương Đảng khóa 13; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13; đại biểu Quốc hội khóa 14, 15.

Ông Lê Minh Trí, Phó ban thường trực ban Nội chính Trung ương. Ảnh: Phạm Thắng

Ông Trí từng làm Phó phòng tham mưu an ninh Công an TP HCM, thư ký Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). Khi đang là trung tá an ninh, ông được biệt phái làm thư ký Chủ tịch UBND TP HCM rồi làm Phó chánh văn phòng HĐND, UBND TP HCM.

Ông sau đó giữ cương vị Phó bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận 11 (cũ), Chủ tịch UBND quận 1, Phó chủ tịch UBND TP HCM rồi Phó ban Nội chính Trung ương. Tháng 4/2016, ông làm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao. Tháng 8/2024, ông được Quốc hội bầu làm Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao và gần một năm sau được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Những ngày qua, nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, như đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư TP HCM Trần Lưu Quang.