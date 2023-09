Nhật - Ukraine đàm phán về đảm bảo an ninh

Tổng thống Zelensky thông báo Nhật Bản đã bắt đầu đối thoại với Ukraine về các đảm bảo an ninh cho nước này dựa trên tuyên bố chung của G7.

"Tôi chào đón Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa đến Ukraine. Chúng tôi đã đồng ý khởi động đàm phán thỏa thuận song phương về các đảm bảo an ninh, dựa trên tuyên bố vừa qua của nhóm G7", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 9/9 thông báo trên tài khoản Telegram.

Ngoại trưởng Yoshimasa đến thủ đô Kiev vào sáng cùng ngày và chuyến thăm không được công bố trước. Ông Zelensky nói Nhật Bản là đối tác then chốt của Ukraine tại châu Á.

G7 gồm các nước Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Mỹ, Anh và Canada. Lãnh đạo các nước vào tháng 7 công bố khung chính sách an ninh dài hạn cho vấn đề Ukraine.

Kế hoạch này cung cấp khuôn khổ để từng quốc gia thiết lập thỏa thuận song phương với Kiev, nêu chi tiết các loại vũ khí họ sẽ cung cấp, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine. Đổi lại, Ukraine cam kết tiếp tục thực hiện các cải cách, bao gồm các lĩnh vực như thực thi pháp luật, chống tham nhũng và quản trị doanh nghiệp.

Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi (trái) và Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko tại Kiev ngày 9/9. Ảnh: Reuters

Giới chức phương Tây xem tuyên bố chung tại Vilnius, Litva vào tháng 7 đã tạo tiền đề cho các nước duy trì hỗ trợ cho Ukraine trong nhiều năm tới, hướng đến mục tiêu kết thúc chiến sự tại Ukraine và răn đe, phản ứng mọi cuộc tấn công trong tương lai.

Trong khi đó, Moskva chỉ trích tuyên bố của cam kết của nhóm G7 là sai lầm và nguy hiểm, đe dọa an ninh của Nga. "Bằng cách cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine, họ làm suy yếu an ninh của Nga và sẽ khiến châu Âu trở nên nguy hiểm hơn trong nhiều năm tới", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov bình luận.

Từ khi chiến sự nổ ra ở Ukraine hồi tháng 2/2022, các nước phương Tây đã viện trợ lượng lớn đạn dược, vũ khí cho Kiev. Moskva nhiều lần chỉ trích hành động này của phương Tây chỉ đẩy xung đột lên cao và không tìm được hướng giải quyết.

Thanh Danh (Theo Reuters, Ukrinform)