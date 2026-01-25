Nhật Bản oẳn tù tì để tìm người sút phạt đền trước Trung Quốc

Arab SaudiRyunosuke Sato thắng Uche Nwadike bằng oẳn tù tì để giành quyền đá phạt đền, khi Nhật Bản thắng Trung Quốc 4-0 ở chung kết U23 châu Á 2026.

Phút 57, khi đang dẫn trước 2-0, Nhật Bản được hưởng phạt đền do trung vệ Liu Haofan để bóng chạm tay trong vòng cấm của Trung Quốc. Trong khi các cầu thủ Trung Quốc quây lấy trọng tài chính để phàn nàn, Sato đứng ở ngoài vòng cấm, ôm bóng bằng tay trái, còn tay phải oẳn tù tì với Nwadike.

"Nwadike được chỉ định đá phạt đền, nhưng tôi cũng muốn ghi bàn", Sato tiết lộ với tờ Soccer Digest sau trận đấu trên sân Prince Abdullah Al Faisal. "Chúng tôi tự quyết định. Sau khi bàn bạc, cả hai chọn cách oẳn tù tì".

Ryunosuke Sato (số 10) và Uche Nwadike oẳn tù tì để chọn người đá phạt đền.

Sato đã thắng đồng đội ở trò chơi này, nên giành quyết sút. Trên chấm 11m, anh đá vào góc thấp trái đánh lừa Li Hao – thủ môn hay bậc nhất U23 châu Á 2026, để nâng tỷ số lên 3-0.

Cuộc chiến tâm lý cũng là chi tiết đáng chú trong tình huống này. Li Hao liên tục chỉ tay vào mắt mình và Sato, rồi nói: "Này, nhìn vào mắt tôi đi. Tôi đang nhìn cậu đấy". Nhưng tiền vệ Nhật Bản dường như chỉ tập trung vào trái bóng, rồi hít thở sâu vài lần bằng mồm để lấy sự tập trung.

Bàn thắng lập tức được đăng tải trên tài khoản X của một đơn vị phát sóng tại Nhật Bản, và đã thu hút nhiều bình luận. Người hâm mộ nước này viết: "Sato không để thủ môn Trung Quốc khiêu khích", "Cậu ấy không bao giờ mắc bẫy" hay "Sato ở một đẳng cấp khác với thế hệ này".

Ryunosuke Sato sinh năm 2006, trưởng thành ở Học viện bóng đá FC Tokyo. Tiền vệ tấn công này được đôn lên đội một năm 2023, nhưng ít cơ hội thi đấu và đang được cho Fagiano Okayama, cũng thuộc J-League 1, mượn. Sau khi ghi 6 bàn sau 28 trận, Sato được bầu chọn là cầu thủ trẻ hay nhất J-League 1 năm 2025.

Ở cấp đội tuyển, Sato là gương mặt thân quen từ lứa U16 rồi được dự FIFA U20 World Cup 2025 vào tháng 10. Bốn tháng trước, anh có trận ra mắt đội tuyển quốc gia, trong trận thắng Indonesia 6-0 ở vòng loại ba World Cup 2026 – khu vực châu Á. Sato phá kỷ lục của Shinji Kagawa, với tư cách cầu thủ trẻ nhất của Nhật Bản thi đấu tại vòng loại World Cup.

Sato mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0, trong trận thắng Trung Quốc 4-0 ở chung kết U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Arab Saudi ngày 24/1/2026. Ảnh: AFC

Đến Arab Saudi, Sato tiếp tục cho thấy đẳng cấp ở tuyến giữa để giúp Nhật Bản vô địch với thành tích toàn thắng. Ở chung kết, anh cùng các đồng đội chơi áp đảo, khiến Trung Quốc phải vào lưới nhặt bóng bốn lần, dù giữ sạch lưới suốt năm trận trước đó. Cá nhân Sato nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất giải. Anh chỉ tuột giải cầu thủ ghi nhiều bàn nhất vào tay Nguyễn Đình Bắc, do thi đấu nhiều hơn (446 so với 361 phút) dù cùng ghi 4 và kiến tạo 2 bàn.

"Tôi hạnh phúc khi giành chiến thắng sau hành trình dài. Chúng tôi cùng nhau hoàn thành mục tiêu vô địch ở Arab Saudi", Sato cho hay. "Tôi rất vui vì đã đóng góp một chút vào các bàn thắng. Nhưng tôi cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội, và muốn tiếp tục cải thiện để có thể tận dụng tốt hơn những tình huống đó".

Tiền vệ 19 tuổi khẳng định luôn đặt ra tiêu chuẩn cao cho cá nhân và giúp nâng tầm đồng đội xung quanh. Sau U23 châu Á 2026, Sato kỳ vọng sẽ có suất tham dự World Cup 2026 vào tháng 6.

Hiếu Lương