Nhật Bản giành đỉnh bảng bóng đá nam Olympic Paris 2024

Thắng Mali 1-0, Nhật Bản có sáu điểm tuyệt đối và gần như chắc chắn vào tứ kết với vị trí dẫn đầu bảng D môn bóng đá nam Olympic Paris 2024.

Ghi bàn: Rihito Yamamoto 82'

Ở lượt hai bảng D, trong khi Nhật Bản thắng Mali tối thiểu, Paraguay đánh bại Israel 4-2. Với những kết quả này, Nhật Bản có sáu điểm tuyệt đối và sớm giành vé vào tứ kết. Xếp sau là Paraguay với ba điểm, còn Israel và Mali cùng có một điểm.

Nhật Bản cũng có hiệu số vượt trội so với Paraguay (+6 so với -3) nên gần như chắc chắn sẽ giành nhất bảng D và gặp nhì bảng C ở tứ kết, nhiều khả năng là Ai Cập. Ở lượt cuối ngày 30/7, Nhật Bản gặp Israel, còn Paraguay đấu Mali.

Nhật Bản là đội duy nhất không triệu tập cầu thủ quá tuổi dự Olympic Paris 2024, nhưng đang gây ấn tượng mạnh khi ghi sáu bàn và chưa lọt lưới lần nào. Thành tích tốt nhất của Nhật Bản khi dự Thế vận hội là vị trí thứ tư 2012 và 2020.

Tiền vệ Nhật Bản Koki Saito (số 10) đi bóng trong trận thắng Mali 1-0 ngày 27/7 trên sân Matmut Atlantique, Bordeaux. Ảnh: Kyodo

So với chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Paraguay ở lượt mở màn, Nhật Bản trải qua 90 phút khó khăn hơn nhiều khi đấu Mali. Thậm chí, Nhật Bản còn kém ở nhiều thông số quan trọng, gồm dứt điểm (10 so với 16) và phạt góc (5 so với 6).

Những cơ hội tốt nhất trong hiệp một đều thuộc về Mali. Phút 11, Thiemoko Diarra bứt tốc bên cánh trái và dứt điểm từ góc hẹp dội cột. Phút 45, hậu vệ phải Ahmed Diomande nã đại bác từ khoảng cách hơn 30m, khiến thủ thành Leo Kokubo phải vất vả cản phá chịu phạt góc.

Sang hiệp hai, đại diện châu Phi tiếp tục phung phí khi Diarra sút chéo góc trong vòng cấm bị Kokubo cản phá ở phút 63 rồi Doumbia đánh đầu cận thành dội cột ở phút 71.

Phung phí cơ hội, Mali phải trả giá đắt. Phút 82, Hosoya bức tốc bên cánh phải rồi căng ngang để cầu thủ vào thay người Kein Sato đặt lòng về góc xa. Thủ thành Lassine Diarra kịp đổ người cản phá, nhưng Yamamoto ập vào đá bồi trước sự truy cản của hai cầu thủ Mali, đưa Nhật Bản vượt lên.

Yamamoto (số 7) ập vào đá bồi ghi bàn hạ Mali. Ảnh: Kyodo

Cao trào được đẩy lên ở phút bù thứ hai, khi Moussa Diakite sút từ ngoài vòng cấm chạm tay Sota Kawasaki. Khi các cầu thủ áo trắng đang vây lấy trọng tài đòi phạt đền, một cầu thủ Mali dứt điểm dội xà Nhật Bản.

Sau đó, VAR mới vào cuộc và cho Mali hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Cheickna Doumbia sút chìm về bên trái và đi ra ngoài khung thành. Thủ môn Kokubo phấn khích, nhảy và đấm vào không khí, chia vui cùng đồng đội.

Hồng Duy