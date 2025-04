Nhật Bản cân nhắc mua thêm nông sản Mỹ

Ngày 19/4, tờ Yomiuri (Nhật Bản) cho biết nước này đang cân nhắc mua thêm đậu tương và gạo của Mỹ, nhằm tăng vị thế trong đàm phán thuế.

Ngày 16/4, vòng đàm phán song phương của Mỹ và Nhật Bản về vấn đề thuế nhập khẩu đã diễn ra tại Mỹ. Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Nhật Bản Ryosei Akazawa đã gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Jamieson Greer.

Theo Yomiuri, trong cuộc gặp này, phía Mỹ đã đưa ra vấn đề ôtô và gạo, cho rằng Tokyo dựng rào cản ở các lĩnh vực trên. Washington chỉ trích hệ thống phân phối gạo và các quy định xuất khẩu của Nhật là khắt khe và thiếu minh bạch. Mỹ cũng kêu gọi Nhật Bản tăng nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp khác, như thịt, thủy sản và khoai tây.

Cơm làm từ gạo nhập khẩu Mỹ trong một nhà hàng ở Tokyo. Ảnh: Reuters

Mỹ còn bày tỏ lo ngại về các quy định an toàn ôtô tại Nhật. Họ cho rằng các quy định này thiếu công bằng. Những vấn đề Washington nêu ra đã được trình bày trong báo cáo thường niên về Rào cản Thương mại Nước ngoài (National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers) do Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (Office of the U.S. Trade Representative) công bố đầu tháng 4.

Nhật Bản vì thế đang cân nhắc mua thêm đậu tương và gạo của Mỹ, nhằm tăng vị thế trong đàm phán. Mục tiêu của Tokyo là được miễn trừ khỏi các mức thuế đã áp. Từ trước khi Mỹ áp thuế nhập khẩu, Nhật Bản đã tăng mua gạo trong năm qua do giá nội địa tăng vọt vì thiếu nguồn cung.

Cũng như các đối tác thương mại khác của Mỹ, Nhật Bản hiện được hoãn áp dụng thuế đối ứng 24% trong 90 ngày. Tuy nhiên, mức thuế chung 10% vẫn giữ nguyên, cùng với thuế 25% đánh vào ôtô - ngành xuất khẩu chủ lực của họ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ tham gia cuộc họp hôm 16/4. Ông viết trên mạng xã hội Truth Social rằng cuộc nói chuyện "đã có tiến triển lớn". Trước đó, ông Trump từng chỉ trích Nhật Bản áp thuế nhập khẩu gạo tới 700%. Tuy nhiên, Tokyo cho biết con số trên được tính toán dựa trên số liệu cũ về giá gạo quốc tế.

Vòng đàm phán tiếp theo giữa hai nước dự kiến diễn ra cuối tháng này. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katsunobu Kato cũng có kế hoạch gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent bên lề các hội nghị quốc tế ở Washington tuần tới.

Hà Thu (theo Reuters, Bloomberg)