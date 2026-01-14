'Nhân sự khóa XIV đảm bảo kế thừa và ổn định, đổi mới và phát triển'

Ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư cho biết nhân sự khóa XIV đảm bảo hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa và ổn định, đổi mới và phát triển, chuyên môn và sáng tạo.

Chiều 14/1, tại họp báo quốc tế thông tin về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho hay công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV được Trung ương khóa 13 và Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV tiến hành theo đúng các quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của pháp luật và đảm bảo "khoa học, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch, phát huy dân chủ, trí tuệ".

Bên cạnh đó, nhân sự khóa 14 đảm bảo hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa và ổn định, đổi mới và phát triển, chuyên môn và sáng tạo, năng lực thực tiễn... Đặc biệt, công tác nhân sự khóa XIV đề cao chất lượng, hiệu quả sản phẩm công tác, sự cống hiến làm thước đo để đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chiều 14/1. Ảnh: Giang Huy

Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó ban Tổ chức Trung ương thông tin ngay từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII, Bộ Chính trị đã ban hành quy định về công tác cán bộ. Đây là cơ sở để tiến hành quy hoạch cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý.

Đến giữa nhiệm kỳ, Bộ Chính trị ban hành kế hoạch về quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. Trên cơ sở này, Bộ Chính trị đã chỉ đạo xây dựng và phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV (gồm cả chính thức và dự khuyết), góp phần chủ động chuẩn bị nguồn nhân sự có chất lượng cho Đại hội XIV.

Tại các hội nghị lần thứ 10, 11, 12, Trung ương khóa XIII đã "thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng và thống nhất ban hành Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. Phương hướng xác định rõ quan điểm, nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng, quy trình nhân sự khóa XIV.

"Đây là căn cứ và cơ sở chính trị đặc biệt quan trọng để Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư chỉ đạo triển khai thực hiện công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV", ông Tâm nói.

Trên cơ sở này, Bộ Chính trị đã định hướng để các cơ quan, đơn vị, địa phương giới thiệu nhân sự tham gia Trung ương khóa XIV, gồm chính thức và dự khuyết, tái cử và tham gia lần đầu. Sau đó, các hội nghị Trung ương 13, 14, 15 đã xem xét, biểu quyết thống nhất giới thiệu nhân sự tái cử và tham gia lần đầu cũng như thông qua danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV để Đại hội XIV xem xét bầu cử.

Phó ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm. Ảnh: Giang Huy

Theo ông Tâm, các Ủy viên Trung ương khóa XIV "tiêu biểu về tính tiền phong, gương mẫu, xây dựng, chiến đấu, hành động, kỷ luật, nhân văn, có phẩm chất, năng lực, uy tín, liêm chính". Đây là những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết, trước hết. Đồng thời, nhân sự khóa XIV phải gần dân, trọng dân, dám xả thân hy sinh vì sự nghiệp cao cả của Đảng; có tư duy đổi mới sáng tạo, tâm huyết trách nhiệm, có tầm nhìn chiến lược.

Đây cũng là những người có lý luận chính trị sắc bén, nói đi đôi với làm, có khả năng quy tụ, đoàn kết, thống nhất và huy động sức mạnh tổng hợp, có thành tích, kết quả sản phẩm cụ thể, hiệu quả, có đủ sức để đáp ứng yêu cầu công việc với cường độ cao, liên tục kéo dài, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công.

"Kiên quyết không để lọt những người không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng vào Trung ương, nhưng cũng không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, uy tín trong Đảng và nhân dân", Phó ban Tổ chức Trung ương nói.

Ông nhấn mạnh những người có một trong các khuyết điểm sau sẽ không được đề cử vào Trung ương. Đó là: bản lĩnh chính trị không vững vàng; không kiên định đường lối quan điểm của đảng; phẩm chất đạo đức năng lực uy tín giảm sút; ý thức tổ chức kỷ luật kém mất đoàn kết; sợ trách nhiệm không dám làm không có chí tiến thủ dĩ hòa vi quý; có biểu hiện cơ hội chính trị; tham vọng quyền lực; tư duy nhiệm kỳ; xu nịnh, tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, cục bộ, lợi ích nhóm; kê khai tài sản, thu nhập không trung thực; để bản thân hoặc vợ, chồng, con sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu lợi bất chính...

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khai trương Trung tâm báo chí Đại hội XIV, chiều 14/1. Ảnh: Giang Huy

Khai trương Trung tâm báo chí Đại hội Đảng XIV

Trước đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã cắt băng khai trương Trung tâm báo chí Đại hội Đảng lần thứ XIV. Ông Lại Xuân Môn, Phó trưởng ban thường trực ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết thời gian qua, công tác chuẩn bị tổ chức, vận hành Trung tâm được các cơ quan phối hợp triển khai bài bản. Cơ sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện phục vụ của Trung tâm đầy đủ, hiện đại với đường truyền Internet tốc độ cao, hơn 150 máy tính xách tay, máy tính để bàn, 10 máy in, 2 máy fax, 10 màn hình ti vi cỡ lớn - tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động tác nghiệp, đưa tin về Đại hội XIV.

Đến nay, gần 600 phóng viên, kỹ thuật viên thuộc 113 cơ quan báo chí trong nước và 79 phóng viên, trợ lý báo chí thuộc 43 hãng thông tấn báo chí nước ngoài, phóng viên Việt kiều, các chính đảng, đảng tham chính đăng ký đưa tin về Đại hội.

Trung tâm báo chí Đại hội XIV. Ảnh: Giang Huy

Đại hội XIV diễn ra từ 19 đến 25/1, với chủ đề Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đại hội có sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu Đảng viên trên toàn quốc. Đại hội sẽ được đón các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bà mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc, tôn giáo, thanh niên tiêu biểu trên mọi miền đất nước.

Đại biểu sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng, gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13.

Điểm mới của văn kiện Đại hội XIV là tích hợp ba báo cáo thành báo cáo chính trị duy nhất. Lần đầu tiên, Văn kiện có chương trình hành động kèm theo, nêu từng mốc tiến độ thời gian cụ thể để đảm bảo thực hiện được ngay sau Đại hội. Dự thảo Văn kiện đã thu hút gần 14 triệu lượt ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, nhân dân, "thể hiện sự đồng thuận rất cao".

Vũ Tuân