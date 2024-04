Nhân chứng có thể định đoạt số phận pháp lý của Trump

Hàng loạt nhân chứng dự kiến trình diện tòa New York, cung cấp lời khai để bồi thẩm đoàn quyết định ông Trump có tội hay không với cáo buộc chi tiền bịt miệng sao khiêu dâm.

Tòa hình sự Manhattan ngày 15/4 bắt đầu xét xử ông Donald Trump với cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền bịt miệng sao khiêu dâm Stormy Daniels nhằm ém thông tin bất lợi khi tranh cử năm 2016. Thẩm phán chủ tọa Juan Merchan đã thành lập bồi thẩm đoàn 12 thành viên và bắt đầu quá trình luận tội cựu tổng thống hôm 22/4.

Theo cáo trạng do công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg đưa ra tháng 4/2023, ông Trump năm 2016 đã chi 130.000 USD cho Stormy Daniels, 30.000 USD cho nhân viên trực cửa Tháp Trump Dino Sajudin khi người này cáo buộc ông có con ngoài giá thú và chuyển 150.000 USD cho cựu người mẫu tạp chí Playboy Karen McDougal, người tuyên bố từng có quan hệ với Trump.

Khoản chi cho Daniels được ông Trump thực hiện thông qua luật sư thân tín Michael Cohen. David Pecker, khi đó là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành công ty truyền thông American Media Inc. (AMI), hỗ trợ Trump hai trường hợp "chi tiền bịt miệng" còn lại.

Cohen và Pecker sẽ là hai nhân chứng quan trọng trình diện tòa hình sự Manhattan và cung cấp lời khai, góp phần giúp bồi thẩm đoàn quyết định ông Trump có tội hay không.

Ông Donald Trump trả lời truyền thông sau phiên tòa tại tòa hình sự Manhattan, New York ngày 23/4. Ảnh: AFP

Sau tuyên bố bắt đầu quy trình luận tội, bồi thẩm đoàn ngày 22/4 lắng nghe luật sư đại diện ông Trump và công tố viên New York tranh tụng. Công tố viên New York cáo buộc ông Trump đã phạm luật và có hành vi can thiệp bầu cử năm 2016, trong khi phía cựu tổng thống bác bỏ.

Các công tố viên đã triệu tập nhân chứng đầu tiên trình diện tòa là Pecker. Cựu giám đốc AMI trình bày trong khoảng 20 phút cuối phiên 22/4 và tiếp tục ra làm chứng ngày 23/4.

Pecker, 72 tuổi, là bạn lâu năm của ông Trump. Công tố viên cho rằng Pecker gặp ông Trump và Cohen tại Tháp Trump tháng 8/2015 và nhất trí làm "tai mắt" bằng cách tìm kiếm, phát hiện các câu chuyện tiêu cực trong giới truyền thông liên quan đến Trump và báo tin cho Cohen trước khi chúng được xuất bản.

Pecker "còn đồng ý đăng những câu chuyện tiêu cực về đối thủ của Trump" trên tạp chí National Enquirer do AMI sở hữu trong cuộc bầu cử năm 2016.

"Khi ai đó tranh cử, những phụ nữ như vậy gọi điện đến National Enquirer để bán câu chuyện là điều rất bình thường", Pecker cho biết tại phiên điều trần. Pecker khai rằng phóng viên tạp chí được phép chi tối đa 10.000 USD cho mỗi người để độc quyền khai thác câu chuyện của họ. Các khoản chi lớn hơn sẽ cần được Pecker phê duyệt.

Cựu giám đốc AMI xác nhận cuộc gặp năm 2015 với ông Trump. National Enquirer đã chi tiền cho McDougal để "mua" câu chuyện bà quan hệ tình ái với ông Trump năm 2006 và 2007. Pecker nói ông hành động sau khi Trump, khi đó đang chuẩn bị ra tranh cử, từ chối tự thực hiện giao dịch. Trump bác bỏ mối quan hệ với McDougal.

David Pecker phát biểu tại New York City tháng 1/2014. Ảnh: Reuters

Pecker và AMI từng bị công tố viên liên bang triệu tập hồi tháng 4/2018 để lấy lời khai trong cuộc điều tra ông Cohen chi tiền cho Daniels. Pecker được miễn tố, đổi lại, ông phải ra làm chứng về việc ông Trump biết khoản chi tiền bịt miệng này.

Tòa hình sự Manhattan nghỉ ngày 24/4. Ông Pecker dự kiến tiếp tục ra làm chứng ngày 25/4.

Sau Pecker, Cohen, 57 tuổi, dự kiến trình diện tòa cung cấp lời khai trong tuần này. Trả lời phỏng vấn Politico hôm 12/4, Cohen ám chỉ ông sẽ đưa ra những bằng chứng xác thực "gây bất ngờ" trong vụ kiện. Trang tin mô tả Cohen "là người duy nhất đang đứng giữa ông Trump và nhà tù".

Cohen tháng 8/2018 thừa nhận các sai phạm tài chính trong chiến dịch tranh cử và khai rằng Trump đã chỉ đạo ông chi tiền cho Daniels để "bịt miệng" sao khiêu dâm này. Ông bị kết án ba năm tù và phải nộp 2 triệu USD tiền phạt lẫn bồi thường thiệt hại.

Trợ lý công tố viên quận Manhattan Matthew Colangelo ngày 23/4 nói bồi thẩm đoàn cần giữ quan điểm cởi mở khi lắng nghe Cohen điều trần. Cựu tổng thống Trump cùng ngày chỉ trích Cohen là "kẻ dối trá" và "không đáng tin cậy".

Ông Michael Cohen, cựu luật sư của ông Donald Trump, sau khi trình diện bồi thẩm đoàn New York ngày 15/3/2023. Ảnh: AFP

Daniels, tâm điểm của cáo buộc chi tiền bịt miệng, Sajudin và McDougal cũng có thể là những nhân chứng được triệu tập. Daniels nói từng có quan hệ tình ái với ông Trump năm 2006. Trong khi đó, Sajudin cho rằng ông Trump có một đứa con ngoài giá thú, nhưng AMI kết luận thông tin này không đúng sự thật.

Một số nhân chứng tiềm năng khác còn có giám đốc tài chính của tập đoàn Trump Allen Weisselberg, tổng biên tập National Enquirer hồi năm 2016 Dylan Howard, quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump năm 2016 Kellyanne Conway, thư ký chiến dịch tranh cử Hope Hicks.

Trump cũng có thể tự đứng ra làm chứng, bởi ông là người thứ ba trong cuộc gặp hồi năm 2015.

"Tôi không biết, tôi sẽ điều trần. Tôi sẽ nói sự thật, đó là tất cả những gì tôi có thể làm", ông Trump trả lời phỏng vấn ở Mar-a-Lago hồi đầu tháng. Tuần trước, Trump cũng nói với báo giới bên ngoài tòa hình sự Manhattan rằng ông muốn điều trần.

Tuy nhiên, Trump cũng đối mặt nguy cơ nhất định nếu đứng ra làm chứng, bởi ông sẽ phải tuyên thệ và có thể đối mặt những câu hỏi hóc búa từ công tố viên. Joey Jackson, nhà phân tích pháp lý của CNN, cho rằng việc ông Trump có quyết định ra điều trần hay không "khả năng cao còn phụ thuộc diễn biến tại tòa".

"Tôi nghĩ ông Trump sẽ là một nhân chứng thuyết phục nếu đứng ra điều trần, bởi sau cùng, cựu tổng thống không làm gì sai cả", Will Scharf, luật sư của ông Trump nói.

Stormy Daniels (trái) và Karen McDougal. Ảnh: Page Six

Như Tâm (Theo Reuters, CNN, Politico)