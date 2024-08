Nhà vô địch Olympic hé lộ thêm góc khuất về làng VĐV ở Paris

AustraliaSau khi trở về quê nhà, Ariarne Titmus - kình ngư Australia giành hai HC vàng, hai HC bạc tại Olympic Paris 2024 - tiếp tục phàn nàn về điều kiện tại làng VĐV ở Paris.

"Làng VĐV không quyến rũ như mọi người nghĩ. Điều tuyệt vời nhất là hai đầu bếp của chúng tôi", Titmus nói khi xuất hiện trên chương trình The Project tối 15/8.

Ariarne Titmus xuất hiện trên chương trình The Project của Australia ngày 15/8. Ảnh: Channel 10.

Kình ngư Australia sau đó tiết lộ thêm về những vấn đề mà các VĐV phải đối mặt khi ở làng Olympic 2024. "Ga trải giường của chúng tôi đã được thay sau đêm đầu tiên, rồi không được thay trong suốt thời gian còn lại. Vì vậy, chúng tôi phải sống trong cảnh bẩn thỉu", Titmus nói. "Chúng tôi hết giấy vệ sinh và sau đó họ chỉ cung cấp cho chúng tôi một cuộn trong bốn ngày. Chúng tôi phải nói dối về số người trong phòng để có thêm giấy vệ sinh".

Titmus cũng không hài lòng với cà phê ở châu Âu và cảm thấy nhẹ nhõm khi trở về nhà. "Cốc cà phê tôi uống trên máy bay về nhà ngon hơn bất kỳ cốc cà phê nào tôi uống ở châu Âu trong suốt thời gian đó", kình ngư 23 tuổi bày tỏ.

Titmus, sinh năm 2000, là ngôi sao tuyển bơi Australia. Tại Tokyo 2020, cô giành HC vàng 200m tự do, 400m tự do, HC bạc 800m tự do và HC đồng 4x200 tự do tiếp sức.

Tới Paris 2024, kình ngư này bảo vệ HC vàng 400m tự do, 4x200 tự do tiếp sức và giành HC bạc 200m tự do, 800m tự do. Sau khi bảo vệ danh hiệu nội dung tự do 400m với 3 phút 57 giây 49, Titmus đã phàn nàn về điều kiện của làng Olympic và cho rằng cô có thể phá kỷ lục thế giới (3 phút 56 giây 46) nếu có chỗ ở tiện nghi hơn.

Ariarne Titmus mừng HC vàng 400m tự do nữ tại Olympic Paris 2024 ngày 27/7. Ảnh: Reuters.

Kình ngư Anh, Adam Peaty cũng phàn nàn về dịch vụ ăn uống tại Paris và cho rằng một số VĐV thấy giun trong cá. Anh chỉ trích việc cung cấp thực phẩm của chủ nhà Pháp là "không đủ tốt so với trình độ mà các VĐV dự kiến sẽ thể hiện", cho rằng các bữa ăn "thiếu thịt và các lựa chọn protein" khác.

Thomas Ceccon, kình ngư Italy giành HC vàng 100m bơi ngửa nam và giành HC đồng nội dung 4x100m tiếp sức tự do tại Olympic 2024, thậm chí ngủ tại công viên sau khi phàn nàn về điều kiện tại làng VĐV ở Paris. Ceccon đang giữ kỷ lục của Italy ở nội dung ngửa 50m và bướm 50m, trước khi giành hai huy chương tại Paris 2024.

Bức ảnh Thomas Cecco ngủ tại công viên gây bão tại Olympic Paris 2024. Ảnh: Instagram.

Làng VĐV Olympic 2024 rộng khoảng 53 hecta, nằm trên địa phận ba xã vùng ngoại ô phía Bắc Paris, gồm Saint-Ouen, Saint-Denis và L'Ile-Saint-Denis. Công trình này là nơi cư trú của khoảng 10.500 VĐV trong thời gian diễn ra Olympic.

Từ trước khi Thế vận hội khai mạc, làng VĐV Olympic đã bị chỉ trích vì thiếu đồ ăn. Ban tổ chức muốn cung cấp nhiều thực phẩm chay hơn để giảm lượng khí thải carbon, nhưng lại không phù hợp với khẩu vị và nhu cầu dinh dưỡng của nhiều VĐV.

Bên cạnh đó, làng VĐV Olympic Paris còn bị cho là thiếu cơ sở vật chất. Một số đoàn thể thao phàn nàn về việc thiếu điều hòa, do ban tổ chức quyết định tháo dỡ bớt thiết bị này để giảm lượng khí thải carbon. Tuy nhiên, điều này khiến các VĐV gặp khó trong điều kiện thời tiết nóng nực của mùa hè.

Ngôi sao quần vợt người Australia, Daria Saville chê làng Olympic không đầy đủ tiện nghi như khi ở khách sạn lúc dự các giải đấu đỉnh cao khác. Tay vợt bóng bàn người Romania, Bernadette Szocs thì tiết lộ cô và các đồng đội phải mở cửa ban công cả đêm nhằm giảm bớt cái nóng.

Hồng Duy