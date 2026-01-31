Nhà ở xã hội VSIP Bắc Ninh hơn 19 triệu đồng một m2

Hàng trăm căn nhà xã hội VSIP Bắc Ninh có giá dự kiến 19,4 triệu đồng một m2, mở bán từ 4/5.

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh vừa thông tin về khu nhà xã hội tại hai lô đất thuộc khu đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh. Chủ đầu tư là Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh.

Theo đó, khu nhà xã hội tại lô NOXH-B2 có diện tích hơn 8.100 m2, gồm 2 tòa nhà cao 15 tầng. Khu nhà tại lô NOXH-B4 có diện tích hơn 2.200 m2, gồm 1 tòa cao 10 tầng.

Tổng số căn hộ để bán tại hai khu là 547 căn, bố trí 1-3 phòng ngủ. Giá bán tạm tính 19,4 triệu đồng một m2 (gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì), tương ứng 937 triệu đồng đến 1,46 tỷ đồng một căn.

Dự án có một số tiện ích như sân vườn, cây xanh, bãi đỗ xe, đường dốc... Chủ đầu tư cho biết thời gian dự kiến nhận hồ sơ đăng ký từ 4/5 đến 4/6. Dự án dự kiến hoàn thành vào quý I/2027.

Bắc Ninh là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về kết quả phát triển nhà ở xã hội. Năm ngoái, tỉnh hoàn thành gần 20.000 căn, chiếm khoảng 20% tổng nguồn cung cả nước.

Năm nay, tỉnh được giao chỉ tiêu 19.000 căn, cao hơn cả Hà Nội song tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thành trên 20.000 căn.

Đình Trí