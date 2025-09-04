Nhà máy Bioethanol Dung Quất dự kiến hoạt động lại từ tháng 11

Quảng NgãiSau 10 năm dừng, Nhà máy Nhiên liệu Sinh học Dung Quất dự kiến tái khởi động vào tháng 11, nhằm đáp ứng nguồn cung xăng E10.

Ngày 4/9, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung (BSR - BF) cho biết đang tuyển dụng 120 kỹ sư, công nhân để chuẩn bị nhân sự vận hành khởi động Nhà máy Bio-Ethanol Dung Quất.

Nhà máy Ethanol Dung Quất. Ảnh: Phạm Linh

Trước đó, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia và Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã phục hồi các nhà máy sản xuất bio-ethanol, trong đó có Dung Quất, để đáp ứng nguồn cung pha trộn xăng E10 và thực hiện cam kết Net- Zero vào năm 2050.

Tại buổi kiểm tra các hạng mục bảo trì, bảo dưỡng tại nhà máy của Tổng giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng cuối tuần qua, Giám đốc công ty Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung (BSR-BF) cho biết công tác bảo dưỡng dự kiến hoàn tất trước 31/10. Các đơn vị đang tập trung vào phân xưởng điện - hơi, sau khi đã khởi động trạm điện chính để cấp điện cho toàn nhà máy. Dự kiến từ tháng 11, nhà máy sẽ chính thức tái khởi động.

Với công suất 100 triệu lít một năm, sử dụng nguyên liệu chính là sắn lát khô, BSR cho biết Nhà máy Nhiên liệu Sinh học Dung Quất cùng Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ đóng vai trò then chốt trong việc cung ứng nhiên liệu sinh học cho thị trường miền Trung, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phát thải và phát triển nhiên liệu sạch, thân thiện với môi trường.

Theo đề xuất của Bộ Công Thương, từ đầu năm 2026 đến năm 2030, toàn bộ xăng được pha chế, phối trộn, kinh doanh để sử dụng cho xe xăng trên toàn quốc là xăng E10. Từ đầu năm 2031, toàn bộ xăng được phối trộn, pha chế, kinh doanh để sử dụng xe xăng trên toàn quốc là xăng E15 hoặc xăng sinh học với tỷ lệ phối trộn khác do Bộ trưởng Công Thương quy định.

Với sản lượng tiêu thụ xăng trong nước khoảng 12-15 triệu m3 một năm, nhu cầu ethanol để pha chế xăng E10 ước tính khoảng 1,2-1,5 triệu m3 một năm. Tuy nhiên, năng lực sản xuất nội địa hiện mới đáp ứng 40%, phần còn lại phải nhập khẩu. Do đó, việc tái khởi động những nhà máy như Bio-Ethanol Dung Quất được cho là cần thiết.

Dự án Nhà máy Nhiên liệu Sinh học Dung Quất khởi công năm 2009, vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng. Sau vận hành thử năm 2012 và hoạt động thương mại ngắn hạn năm 2014, nhà máy thua lỗ do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, trong khi thị trường ethanol trong nước chưa phát triển, sau đó dừng hoạt động từ 2015. Năm 2018, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia Việt Nam bàn giao nhà máy cho BSR quản lý.

Phạm Linh