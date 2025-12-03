Nhà kính trồng rau ở Lâm Đồng tan hoang sau lũ

Khu nhà kính, nhà lưới trồng rau và hoa ở xã D’ran bị san phẳng, ngổn ngang phế liệu, rác thải sau trận lũ quét cuối tháng 11.
Xã D’ran, hình thành từ xã Lạc Xuân cũ và thị trấn D’ran, là vùng trồng rau, hoa lớn của Lâm Đồng. Sau đợt mưa lũ kéo dài, khoảng 1.320 ha đất nông nghiệp, hoa màu ở xã bị ngập úng, sạt lở. Hệ thống nhà kính, nhà lưới và vật tư sản xuất bị cuốn trôi, thiệt hại hơn 130 tỷ đồng... Mưa lũ còn khiến khu dân cư tại địa bàn tan hoang, làm sập 15 căn nhà.
Khu nhà kính, nhà lưới trồng rau và hoa ở xã D’ran bị san phẳng, ngổn ngang phế liệu, rác thải sau trận lũ quét cuối tháng 11.
Xã D’ran, hình thành từ xã Lạc Xuân cũ và thị trấn D’ran, là vùng trồng rau, hoa lớn của Lâm Đồng. Sau đợt mưa lũ kéo dài, khoảng 1.320 ha đất nông nghiệp, hoa màu ở xã bị ngập úng, sạt lở. Hệ thống nhà kính, nhà lưới và vật tư sản xuất bị cuốn trôi, thiệt hại hơn 130 tỷ đồng... Mưa lũ còn khiến khu dân cư tại địa bàn tan hoang, làm sập 15 căn nhà.
Một nhà kính bị vò nát sau lũ, trơ khung sắt, hệ thống điện.
Khi chưa sáp nhập thành xã D'ran, riêng xã Lạc Xuân có hơn 3.000 ha trồng rau, trong đó rau hoa ứng dụng công nghệ cao hơn 1.880 ha; diện tích nhà kính nhà lưới 320 ha.
Một nhà kính bị vò nát sau lũ, trơ khung sắt, hệ thống điện.
Khi chưa sáp nhập thành xã D'ran, riêng xã Lạc Xuân có hơn 3.000 ha trồng rau, trong đó rau hoa ứng dụng công nghệ cao hơn 1.880 ha; diện tích nhà kính nhà lưới 320 ha.
Những bông hoa cúc bọc lưới nằm đổ rạp trên nền đất, nhiều cây héo, chết vì ngâm nước lũ lâu ngày.
Những bông hoa cúc bọc lưới nằm đổ rạp trên nền đất, nhiều cây héo, chết vì ngâm nước lũ lâu ngày.
Chị Lê Thị Quyên thu gom xác cây trồng và rác thải trong khu nhà kính công nghệ cao ươm cây giống của gia đình. Ngoài giàn cây giống bị chết, 500 bản xơ dừa không kịp di dời khi lũ ập đến gây thiệt hại cho gia đình khoảng một tỷ đồng.
Chị Lê Thị Quyên thu gom xác cây trồng và rác thải trong khu nhà kính công nghệ cao ươm cây giống của gia đình. Ngoài giàn cây giống bị chết, 500 bản xơ dừa không kịp di dời khi lũ ập đến gây thiệt hại cho gia đình khoảng một tỷ đồng.
Ngoài hư hại cây trồng, rác thải theo nước lũ đổ về ngổn ngang dọc dãy nhà lưới.
Lâm Đồng là một trong các địa phương thiệt hại nặng sau đợt mưa lũ. Toàn tỉnh ghi nhận 5 người chết, một người bị thương; 23 căn nhà sập, cuốn trôi, 206 căn hư hỏng; hơn 4.570 ha cây trồng, chủ yếu hoa màu, bị thiệt hại; hơn 18.600 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; 33 điểm sạt lở lớn trên các tuyến đường huyết mạch. Tổng thiệt hại ước hơn 1.055 tỷ đồng.
Ngoài hư hại cây trồng, rác thải theo nước lũ đổ về ngổn ngang dọc dãy nhà lưới.
Lâm Đồng là một trong các địa phương thiệt hại nặng sau đợt mưa lũ. Toàn tỉnh ghi nhận 5 người chết, một người bị thương; 23 căn nhà sập, cuốn trôi, 206 căn hư hỏng; hơn 4.570 ha cây trồng, chủ yếu hoa màu, bị thiệt hại; hơn 18.600 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; 33 điểm sạt lở lớn trên các tuyến đường huyết mạch. Tổng thiệt hại ước hơn 1.055 tỷ đồng.
Trường Hà - Lê Nguyên
Quỹ Hy vọng - Báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm chung tay hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh, tái thiết cơ hạ tầng bị tàn phá sau bão lũ. Quý độc giả ủng hộ tại đây.