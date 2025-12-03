Nhà kính trồng rau ở Lâm Đồng tan hoang sau lũ

Khu nhà kính, nhà lưới trồng rau và hoa ở xã D’ran bị san phẳng, ngổn ngang phế liệu, rác thải sau trận lũ quét cuối tháng 11.

Xã D’ran, hình thành từ xã Lạc Xuân cũ và thị trấn D’ran, là vùng trồng rau, hoa lớn của Lâm Đồng. Sau đợt mưa lũ kéo dài, khoảng 1.320 ha đất nông nghiệp, hoa màu ở xã bị ngập úng, sạt lở. Hệ thống nhà kính, nhà lưới và vật tư sản xuất bị cuốn trôi, thiệt hại hơn 130 tỷ đồng... Mưa lũ còn khiến khu dân cư tại địa bàn tan hoang, làm sập 15 căn nhà.