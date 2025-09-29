Nhà cửa đổ sập, tốc mái khi bão Bualoi quét qua

Ảnh hưởng bão Bualoi, khoảng 6h sáng 29/9, một trận lốc lớn quét qua ven biển Ninh Bình khiến 6 người tử vong. Chính quyền địa phương cho biết nhiều người bị thương đang được cấp cứu. Nhiều mái tôn trường học bị thổi bay, cột điện đổ gãy, gây hư hỏng nặng cơ sở hạ tầng.

Trong ảnh là cảnh nhà cửa hư hỏng sau giông lốc ở xã Quỹ Nhất, Ninh Bình. Ảnh: Hoa Lư