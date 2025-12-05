Nguyễn Văn Chung: Tôi khó có hit như 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình'

Nguyễn Văn Chung nói "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" của anh thành công nhờ cộng hưởng từ nghệ sĩ, khán giả và anh khó viết bài cùng chủ đề hay hơn.

Tác giả nói về công việc, cuộc sống dịp nhạc phẩm được vinh danh "Bài hát đặc biệt của năm" tại gala Vietnam iContent 2025.

- Vì sao anh nói "đây là bài hát đặc biệt" với anh khi nhận giải tối 29/11?

- Tôi thực sự vui và bất ngờ. Trước đó, ca khúc chỉ ở trong đề cử hạng mục Âm nhạc truyền cảm hứng và không nhận giải. Danh hiệu ấy được trao cho Bắc Bling của Hòa Minzy và Còn gì đẹp hơn của Nguyễn Hùng - những tác phẩm rất xứng đáng, được đầu tư chỉn chu và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Tôi mừng cho các bạn trẻ, vì những gì họ làm rất đáng trân trọng.

Nhưng rồi Viết tiếp câu chuyện hòa bình được vinh danh ở giải Bài hát đặc biệt của năm. Ngay chính tên gọi của giải thưởng đã mang đến cho tôi một cảm xúc khó diễn tả, như một món quà ý nghĩa dành cho hành trình sáng tác của mình.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung phát biểu nhận giải 'Bài hát đặc biệt của năm' Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung phát biểu khi nhận giải "Bài hát đặc biệt của năm".

Các ca khúc trước đây của tôi thường gắn với một giọng ca cụ thể, nhưng với Viết tiếp câu chuyện hòa bình, tôi lại có cơ hội đồng hành nhiều nghệ sĩ, từ Duyên Quỳnh, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Tùng Dương cho đến các giọng hát không chuyên. Tôi thấy mình may mắn, gặp "thiên thời". Trong bối cảnh đất nước có nhiều sự kiện quan trọng như dịp lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, tôi lại vô tình có sẵn một tác phẩm phù hợp, được viết từ hai năm trước.

Tôi nghĩ nếu năm nay mới bắt đầu sáng tác, có lẽ bài hát khó lan tỏa mạnh mẽ đến vậy. Việc ca khúc đã được biết đến từ trước giúp nó có cơ hội bùng nổ. Tôi đã có giấc mơ đẹp nhất của đời nhạc sĩ khi chứng kiến 50.000 người hát ca khúc trong concert Tổ quốc trong tim. Đó là giây phút khó có thể lặp lại lần thứ hai.

Tôi tự hào vì có thể đóng góp phần nhỏ cho lĩnh vực âm nhạc. Điều đó khiến tôi cảm thấy cuộc sống trở nên ý nghĩa và đáng để cố gắng hơn mỗi ngày.

Duyên Quỳnh trình diễn ca khúc 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' Duyên Quỳnh trình diễn "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" tại gala Vietnam iContent.

- Anh gặp áp lực gì để viết những "câu chuyện hòa bình" tiếp theo?

- Tôi nghĩ để có một ca khúc vượt qua Viết tiếp câu chuyện hòa bình là điều rất khó. Mỗi tác phẩm tôi đều đặt trọn tâm huyết, nhưng thành công của một bài hát không chỉ nằm ở nỗ lực của riêng nhạc sĩ. Đó là sự thăng hoa của cảm xúc sáng tác, cộng hưởng cùng nhiều yếu tố: giọng hát của ca sĩ, thời điểm ra mắt, sự đồng cảm, thị hiếu của khán giả. Xác suất một ca khúc trở nên phổ biến không thể đo bằng mức độ tôi cố gắng bao nhiêu.

Nhưng tôi không tạo áp lực cho chính mình. Tôi tự hỏi: Chủ đề này mình đã làm tròn rồi, tại sao phải cố vượt qua chính mình trong khi còn biết bao điều khác để khai thác?

Trước kia, sau Nhật ký của mẹ, tôi cũng từng nghĩ mình khó có thể viết thêm một bài về tình mẫu tử sống lâu trong lòng công chúng. Vậy nên tôi chọn chuyển hướng sang tình phụ tử, có Cha và con gái. Tôi tin rằng không nhất thiết phải quay lại để leo lên chính "ngọn núi" mình đã chinh phục. Thế giới âm nhạc rộng lớn, tôi còn rất nhiều đỉnh cao mới để bước tới. Cứ cần mẫn, tận tâm sáng tác. Và khán giả sẽ là người trả lời.

'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' bằng 13 ngôn ngữ Giảng viên, sinh viên Đại học Hà Nội hát "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" bằng 13 ngôn ngữ. Video: Đại học Hà Nội

- Anh từng nói thách thức khi viết về chủ đề quê hương, đất nước là ít người nghe, khó bán ca khúc và hạn hẹp kênh phổ biến. Điều gì tạo động lực cho anh theo đuổi mảng này?

- Tôi sáng tác Viết tiếp câu chuyện hòa bình năm 2023, thời điểm đó rất ít cơ hội bán bài. Dù vậy, tôi vẫn quyết định thực hiện vì muốn tự đặt mình vào một thử thách mới, đóng góp bằng những tác phẩm có chiều sâu và thông điệp.

Theo tôi, để tiếp cận khán giả trẻ, sáng tác về đất nước phải mang hơi thở mới: góc nhìn gần gũi với Gen Z, giai điệu - tiết tấu hợp thời, để các bạn cảm thấy muốn nghe đi nghe lại rồi tự nhiên lan tỏa. Quan trọng hơn, thông điệp phải phản ánh tinh thần của thời đại. Nếu vẫn sử dụng lối kể xưa, ca khúc sẽ thiếu tính chân thật vì người trẻ hôm nay không sống trong bối cảnh ấy.

Hiện trong các concert quốc gia, những ca khúc cách mạng quen thuộc vẫn chiếm phần lớn thời lượng - đó đều là tác phẩm đi cùng lịch sử. Bởi vậy, một bài hát mới muốn xuất hiện trong các chương trình chính luận - nghệ thuật là điều không hề dễ dàng. Chính vì thế, tôi càng trân trọng những êkíp, đạo diễn và biên tập âm nhạc đã tin tưởng đưa ca khúc của tôi lên sân khấu lớn.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Nhiều người quan tâm đến việc anh đỗ đại học ở tuổi 42. Điều gì thôi thúc anh làm điều này khi đã thành công trong sự nghiệp?

- Đơn giản vì đây là thời điểm thích hợp. Trước kia, tôi phải ưu tiên gia đình, chăm sóc mẹ và con nhỏ nên chưa thể thu xếp việc học. 23 năm làm nghề, tôi nhận ra phần lớn thành tựu của mình gắn với may mắn. Tôi chỉ có ba dấu mốc thật sự rõ rệt: Đầu tiên là thời sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học, chưa hiểu nhiều về âm nhạc nhưng viết theo bản năng mà ca khúc lại được yêu thích. Năm 2009, ở tuổi 26, tôi có tới ba ca khúc cùng góp mặt trên Làn Sóng Xanh: Con đường mưa, Chiếc khăn gió ấm và Mùa đông không lạnh. Cột mốc thứ hai là khi Nhật ký của mẹ ra đời năm 2012, được dịch ra nhiều thứ tiếng. Cột mốc thứ ba là năm nay, khi Viết tiếp câu chuyện hòa bình bùng nổ.

Thành công không đến với tôi liên tục. Ngoài may mắn, tôi chỉ có sự bền bỉ. Bài chưa hay, tôi vẫn tiếp tục viết. Nhưng tôi muốn những cột mốc sắp tới đến từ khả năng thật sự của mình, từ sự chủ động. Chỉ khi trau dồi đủ sâu, đủ giỏi, tôi mới có thể tự quyết con đường sáng tác mà không phụ thuộc vào cơ duyên.

Những năm qua, tôi học hỏi từ đồng nghiệp, gặp khó ở đâu thì hỏi ở đó. Chẳng hạn, bí bách với một vòng hòa âm, tôi xem họ xử lý ra sao. Nhưng tới lúc này, tôi cần nghiên cứu sâu, hiểu rõ bản chất vấn đề và hệ thống hóa kiến thức. Tôi luôn xem mình là "người mới" giữa dòng chảy thay đổi không ngừng của âm nhạc. Tôi sáng tác từ thời băng cassette, CD cho đến kỷ nguyên nhạc số, mọi thứ từ sáng tác, phối khí đến phát hành đều biến chuyển. Vì vậy, tôi phải tự học và đổi mới mỗi ngày.

'Nhật ký của mẹ' - khúc ca xúc động về tình mẫu tử Ca khúc "Nhật ký của mẹ". Video: Nhạc sĩ cung cấp

- Anh có dự định gì trong thời gian tới?

- Ngày 9/12, tôi sẽ nhập học và bắt đầu đời sinh viên. Để thực hiện lựa chọn này, tôi chấp nhận giảm bớt các show, thu nhập cũng ít đi, bù lại tôi có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và nâng cấp bản thân.

Tôi theo học chuyên sâu ngành sư phạm âm nhạc, tức là học cách truyền đạt kiến thức một cách bài bản. Bởi sau này, tôi muốn có thể chia sẻ những điều mình biết cho người khác. Nhiều bạn từng nhắn: "Anh ơi, dạy em viết nhạc với". Nhưng để dạy ai đó, tôi cần có nền tảng sư phạm vững vàng. Từ trước đến nay, tôi chỉ tự học và áp dụng cho riêng mình.

Tôi tin sự nghiệp sáng tác sẽ gắn liền cuộc sống của mình. Nhưng rồi một ngày, khi tôi không còn nữa, mọi thứ sẽ ra sao? Tôi hy vọng có thể đào tạo nên một thế hệ nhạc sĩ mang tinh thần giống mình - lạc quan, có góc nhìn nghệ thuật và xã hội rõ ràng, có khát vọng cống hiến và ý thức nghề nghiệp.

Các thầy cô ở trường đều là những người giỏi về chuyên môn sư phạm. Họ quý tôi bởi dù đã có một số thành tựu ngoài xã hội, tôi vẫn đi học và dành trọn sự tôn trọng cho thầy cô.

Tác giả sinh năm 1983 ở TP HCM, từng tốt nghiệp Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học TP HCM. Thời sinh viên, anh bắt đầu sáng tác, nổi tiếng với các bài Người thầy, Vầng trăng khóc, Đêm trăng tình yêu, Ngôi nhà hoa hồng. Nhiều bài hát của anh đóng đinh trong sự nghiệp các ca sĩ như Cao Thái Sơn (Con đường mưa), Khánh Phương (Chiếc khăn gió ấm), Akira Phan (Mùa đông không lạnh), Nam Cường (Bay giữa Ngân Hà), Bảo Thy - Quang Vinh (Ngôi nhà hoa hồng), Hiền Thục (Nhật ký của mẹ). Năm nay, ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình của anh trở thành hiện tượng, với hơn 5 tỷ lượt xem trên các nền tảng, được thể hiện bởi nhiều giọng ca như Duyên Quỳnh, Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng. Anh còn thành công trong mảng nhạc thiếu nhi, với số lượng khoảng 300 bài. Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác nhận anh là Nhạc sĩ trẻ có nhiều ca khúc thiếu nhi nhất.

Hà Thu