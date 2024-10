Nguyễn Tất Thành vượt trội ở vòng bảng giải bóng rổ THPT

THPT Nguyễn Tất Thành thắng thuyết phục đối thủ mạnh là THPT Chu Văn An ở lượt đấu thứ tư giải bóng rổ trẻ năm 2024, tạm dẫn đầu bảng B.

Ngày thi đấu thứ tư vòng bảng giải bóng rổ trẻ năm 2024 (Youth Basketball League) - Cup Ziaja hôm 13/10 kết thúc với chiến thắng gọi tên THPT Nguyễn Tất Thành, Marie Curie, May Academy, Vinschool Times City, đội nữ THPT Kim Liên và Đống Đa. Nhiều trận đấu có diễn biến kịch tính với những màn bám đuổi tỉ số sát sao.

Là cặp đấu được đánh giá cao về chuyên môn, THPT Nguyễn Tất Thành và THPT Chu Văn An đã cống hiến cho khán giả một trận so tài ấn tượng. Ngay từ những phút đầu tiên, hai đội đã làm nóng sân đấu bằng những pha đôi công đầy tốc độ. Cả hai đội đều làm tốt ở khâu phòng thủ, phản công nhanh, tận dụng những đường chuyền ngắn để khai thác khu vực dưới rổ, kiểm soát bóng bật bảng. Nguyễn Tất Thành tạm dẫn 18-17 khi hiệp 2 kết thúc.

THPT Nguyễn Tất Thành (xanh lam) và Chu Văn An (xanh lá) là cặp đấu hay nhất lượt thứ 4. Ảnh: YBL

Hiệp 3 là thời điểm căng thẳng nhất của cả trận. Hai đội ăn miếng trả miếng liên tục, không đội nào thật sự chiếm ưu thế. Chiến thuật của mỗi bên cũng biến đổi linh hoạt tùy theo tình hình trên sân. Cuối hiệp, THPT Chu Văn An vươn lên với chuỗi run 8 (ghi 8 điểm liên tục). Nguyễn Tất Thành "đáp lễ" bằng pha run 6 ngoạn mục không kém. Tất cả diễn ra chỉ trong vòng 3 phút cuối.

Kết thúc hiệp 3, hai đội vẫn hòa 29-29. THPT Nguyễn Tất Thành quyết định dồn toàn lực, liên tục có những pha phản công nhanh thành công. Trong khi đó Chu Văn An bắt đầu có những biểu hiện xuống sức. Kết quả Nguyễn Tất Thành đã giành chiến thắng chung cuộc 46-31.

Trọng tài Nguyễn Đức Duy đánh giá: "Nguyễn Tất Thành đã làm rất tốt. Về phía Chu Văn An, dù thua cuộc nhưng biểu hiện của cả đội vẫn rất đáng khích lệ. Các em duy trì được lối đánh mạch lạc, kỹ năng tốt, thậm chí còn là đội 'hot hand' hơn với 5 cú ném 3 điểm thành công. Điều đáng tiếc là huấn luyện viên của đội không có mặt trong ngày thi đấu hôm nay để chỉ đạo các em".

THPT Đống Đa (áo hồng) cân tài cân sức với THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (áo xanh). Ảnh: YBL

Ở nội dung nữ là màn so tài giữa THPT Đống Đa và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Cả hai đội đều không có những cá nhân nổi bật. Sự ăn ý và tinh thần đồng đội mới là sức mạnh của họ. Đội hình bên phía Đống Đa được đánh giá có chất lượng đồng đều hơn, nhưng Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng không tỏ ra yếu thế khi liên tục có những pha cướp bóng phản công nhanh hiệu quả. Hai đội chơi cống hiến, so kè từng điểm số. Đến hết hiệp 2, kết quả trận đấu vẫn đang là 19-19 và tiếp tục giằng co tới sang hiệp 3.

Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ở hiệp cuối khi THPT Đống Đa quyết định thay đổi chiến thuật từ thủ box (phòng thủ khu vực) sang kèm 1-1, kết hợp với câu lỗi, 'bắt trap', khiến đối thủ bất ngờ rồi liên tiếp ghi 5 điểm để vươn lên dẫn trước. Đáp lại, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng lập tức biến đổi đấu pháp nhưng hạn chế về mặt thời gian đã khiến cả đội phải chịu thất bại với tỉ số 30-35.

Đội nữ THPT Đống Đa (áo hồng) và Nguyễn Bỉnh Khiêm (áo xanh) giành giật từng điểm số. Ảnh: YBL

Em Nguyễn Bảo Quyên, quản lý đội bóng rổ trường THPT Đống Đa chia sẻ: "THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm là một đối thủ rất mạnh. Đội em nhập cuộc có phần bối rối nhưng nhanh chóng bắt nhịp để giành chiến thắng chung cuộc. Em rất vui và tự hào với kết quả này".

Các trận đấu còn lại trong ngày thi đấu thứ tư cũng khá hấp dẫn. Marie Curie áp đảo Hà Nội - Amsterdam với kết quả 47-25. Ba trận còn lại đều diễn ra giằng co, khó đoán định cho đến hiệp cuối. Chiến thắng thuộc về những đội bóng có bản lĩnh hơn ở giờ phút quyết định. Cụ thể, Vinschool Times City thắng THPT Lý Thái Tổ 30-14; May Academy vượt qua Vinschool Smart City với tỉ số 37-30 và tuyển nữ THPT Kim Liên đánh bại Nguyễn Tất Thành 27-15.

Xem thêm một số hình ảnh trong ngày thi đấu thứ 4 tại đây.