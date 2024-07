Nguyễn Huy Hoàng dừng bước ở vòng loại bơi 800m tự do Olympic 2024

PhápKình ngư Nguyễn Huy Hoàng thi đấu không thành công ở vòng loại 800m tự do Olympic Paris 2024, khi đạt thông số 8 phút 8 giây 39, vào chiều nay 29/7.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng. Ảnh: Hiếu Lương

Kết quả thấp khiến Huy Hoàng không thể vào chung kết, giành cho tám VĐV thành tích tốt nhất vòng loại. Sau bốn lượt bơi, Huy Hoàng đứng thứ 28 trong tổng số 31 kình ngư, kém vị trí thứ tám 23 giây 80. Kình ngư Áo Felix Auboeck, xếp thứ nhất lượt bơi thứ nhất, cũng không có vé vào chung kết, khi đứng thứ 13.

Huy Hoàng thi đấu ở lượt bơi thứ nhất cùng sáu đối thủ. Anh xuất hiện tại bể bơi với mũ trắng, quần đỏ. Anh xuất phát không tốt như thường thấy, cùng việc thi đấu ở làn hai phía ngoài cũng khiến Huy Hoàng bất lợi hơn các đối thủ.

Sau 50 m, Huy Hoàng đứng thứ 5 với 27 giây 72. Vị trí được duy trì suốt 300 m đầu, với khoảng thời gian kém vị trí dẫn đầu gần 3 giây, rồi gần bốn giây sau 400 m.

Khoảng cách ngày càng gia tăng khi các đối thủ duy trì tốc độ luôn trong ngưỡng 1,65 m mỗi giây, còn của Huy Hoàng chỉ khoảng 1,6 m. Sau 600 m, Huy Hoàng bơi mất 6 phút 35 giây 62, kém top ba gần sáu giây, còn thứ nhất là gần chín giây.

Đến 100 m cuối, Huy Hoàng cố gắng bứt tốc nhưng không thể tạo khác biệt, trước khi cán đích ở 8 phút 8 giây 39. VĐV Áo Felix Auboeck về nhất, hơn Hoàng 19 giây 9. Xếp sau là Carlos Benito – 7 phút 50 giây 7, Lucas Henveaux – 7 phút 51 giây 51.

Thành tích bảy VĐV bơi lượt đầu vòng loại 800m tự do nam Olympic Paris 2024.

Thành tích qua mỗi 50 m của Nguyễn Huy Hoàng.

Thành tích qua mỗi 50 m của kình ngư Áo Felix Auboeck.

Thành tích tại chiều nay của Huy Hoàng ở vòng loại 800m tự do, kém 18 giây 95, so với thông số đạt chuẩn A Olympic 2024 của anh là 7 phút 51 giây 44 - thành tích giành HC đồng ASIAD 19, tại Trung Quốc vào tháng 10/2023. Thông số trên của Huy Hoàng kém tới 20 giây 19 so với thành tích cá nhân tốt nhất lập tại Olympic trẻ 2018.

Tại Olympic Paris 2024, Huy Hoàng, với các phần thi 800m và 1.500m tự do, là một trong hai VĐV Việt Nam thi đấu hai nội dung. Người còn lại là xạ thủ Trịnh Thu Vinh, ở 10m và 25m súng ngắn hơi nữ.

Nguyễn Huy Hoàng thi đấu 800m tự do tại ASIAD 19. Ảnh: Bùi Lượng

Huy Hoàng từng tham dự cả hai nội dung tại Olympic Tokyo 2020. Anh kết thúc vòng loại 800m tự do với vị trí 20, cùng thời gian 7 phút 54 giây 16, kém vị trí thứ tám 6 giây 43. Còn ở nội dung 1.500m tự do, Hoàng đứng thứ 12 với 14 phút 59 giây 45, kém vị trí thứ tám 6 giây 79.

Nguyễn Huy Hoàng sinh năm 2000 ở Quảng Bình, là kình ngư nam số một lịch sử Việt Nam. Anh từng giành HC vàng 800m tự do tại Olympic trẻ 2018. Sau đó, Hoàng giành HC bạc 1.500m tự do ASIAD 18, HC đồng 800 m tự do ASIAD 18 và 19, cùng HC đồng 400m tự do ASIAD 19. Ngoài ra, Huy Hoàng còn giành 11 HC vàng, hai HC bạc và một HC đồng qua bốn kỳ SEA Games.

Trong thời gian chuẩn bị cho Olympic 2024, Huy Hoàng được đầu tư trọng điểm, tập huấn tại Hungary - một trong những quốc gia mạnh về bơi.

Hiếu Lương