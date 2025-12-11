'Ngưỡng chịu thuế 500 triệu vẫn có thể điều chỉnh theo biến động thực tế'

Theo đại diện Ủy ban Kinh tế và Tài chính, ngưỡng chịu thuế 500 triệu với hộ kinh doanh đã tăng gấp 5 lần hiện tại và vẫn có thể điều chỉnh phù hợp với biến động thực tế.

Thông tin này được bà Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính chia sẻ tại họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15, chiều 11/12.

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) được thông qua hôm qua, mức doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh là trên 500 triệu đồng một năm, áp dụng từ 2026. Đây cũng là ngưỡng hộ kinh doanh được miễn thuế VAT, thu nhập cá nhân khi dừng thu thuế theo phương thức khoán và chuyển sang tự kê khai.

Hiện tại, mức chịu thuế áp dụng với các hộ, cá nhân kinh doanh là 100 triệu đồng một năm. Như vậy, ngưỡng chịu thuế sẽ tăng gấp 5 lần từ năm sau.

Trước câu hỏi về việc ngưỡng 500 triệu đồng vẫn "bị đánh giá là chưa phù hợp", bà Phạm Thị Hồng Yến cho biết mức này đã được tăng so với đề xuất 200 triệu tại dự thảo ban đầu trình Quốc hội.

Đồng thời, theo bà, luật cũng quy định Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức doanh thu không phải chịu thuế để phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ. Hộ kinh doanh cũng được khấu trừ 500 triệu đồng, trước khi phải nộp thuế theo tỷ lệ doanh thu.

Ngoài ra, cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đến 3 tỷ đồng một năm cũng được lựa chọn hình thức nộp thuế. Nếu xác định được chi phí đầu vào, nhóm này sẽ chịu thuế suất 15% trên phần lãi. Trong trường hợp không xác định được chi phí, họ sẽ tiếp tục nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu như hiện nay, với mức 0,5-2% tùy ngành nghề.

Bà Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính trả lời tại họp báo chiều 11/12. Ảnh: Anh Tú

Bà Yến cho rằng quy định này giúp "giảm bớt gánh nặng về thuế" với cá nhân, hộ kinh doanh, đảm bảo khâu thực thi đơn giản và minh bạch. Đồng thời, theo Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính, luật cũng tạo ra hành lang pháp lý công bằng, phù hợp với điều kiện của các hộ và cá nhân kinh doanh, hỗ trợ họ yên tâm sản xuất, ổn định đời sống. "Luật cũng tạo điều kiện để các hộ chuyển đổi thành doanh nghiệp thuận lợi, nếu tính thuế theo doanh thu trừ chi phí", bà nói.

Về việc mức giảm trừ gia cảnh cá nhân vẫn được quy định cụ thể trong luật, thay vì để Chính phủ linh hoạt điều hành, bà Yến cho biết căn cứ Hiến pháp, các khoản thu chi ngân sách cần được dự toán theo quy định. Bởi vậy, mức giảm trừ gia cảnh cá nhân cần được thể hiện trong luật.

Tuy nhiên, tương tự luật trước đây, Quốc hội tiếp tục giao Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ quy định mức giảm trừ căn cứ biến động giá cả và thu nhập, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội từng thời kỳ.

Như vậy, nếu có biến động ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân, bà Yến nói rằng Chính phủ vẫn có trách nhiệm đánh giá và báo cáo Ủy ban Thường vụ xem xét điều chỉnh mức giảm trừ. "Việc điều chỉnh giảm trừ gia cảnh như vậy thể hiện tính linh hoạt, cũng như đảm bảo thẩm quyền lập pháp, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội", bà Yến cho hay.

Từ kỳ tính thuế 2026, mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế lên 15,5 triệu và người phụ thuộc 6,2 triệu đồng. Đây là lần đầu giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh, sau khi duy trì mức 11 triệu đồng với người nộp thuế, người phụ thuộc là 4 triệu từ tháng 7/2020.

Anh Tú