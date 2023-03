Người ủng hộ tập trung quanh dinh thự ông Trump

Nhiều người tập trung gần dinh thự Mar-a-Largo của ông Trump để thể hiện sự ủng hộ với cựu tổng thống sau khi ông bị truy tố.

Đám đông đội mũ MAGA (Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại), mang theo cờ Mỹ cùng cờ trong chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông Trump đứng hàng giờ trên cây cầu dẫn vào dinh thự Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, đêm 30/3. Nhiều người còn lái xe qua lại cây cầu, vẫy cờ ủng hộ cựu tổng thống Mỹ và bấm còi.

"Tôi muốn thể hiện sự ủng hộ dành cho Trump. Tôi muốn nói với ông ấy rằng mọi người luôn bên ông và giúp ông đấu tranh, vì ông ấy đang đấu tranh cho chúng tôi", người ủng hộ tên Amnon Shalev nói.

Đám đông ủng hộ ông Trump tập trung gần dinh thự Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, hôm 30/3. Ảnh: AFP

CNN cho biết nhóm người tập trung quanh Mar-a-Lago lần này đông hơn nhóm từng biểu tình phản đối Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) khám xét dinh thự cựu tổng thống hồi tháng 8/2022. Các sĩ quan cảnh sát cũng túc trực bên ngoài dinh thự quan sát đám đông biểu tình.

Cựu tổng thống Mỹ hôm 18/3 thông báo chuyện ông "sắp bị bắt", đồng thời kêu gọi người ủng hộ biểu tình để phản đối điều này. Lời kêu gọi của ông Trump khiến lực lượng an ninh Mỹ từ đó luôn trong tư thế sẵn sàng, đề phòng nguy cơ đám đông ủng hộ ông quá khích, lặp lại kịch bản bạo loạn Đồi Capitol hồi tháng 1/2021.

Đại bồi thẩm đoàn ở New York hôm 30/3 quyết định truy tố ông Trump liên quan tới cáo buộc ông trả tiền "bịt miệng" 130.000 USD cho sao khiêu dâm Stormy Daniels thông qua luật sư thân tín trong giai đoạn tranh cử tổng thống năm 2016, để ém nhẹm mối quan hệ với cô này. Sở Cảnh sát New York yêu cầu toàn bộ lực lượng sẵn sàng được triển khai từ sáng 31/3, do lo ngại vấn đề an ninh.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ một cựu tổng thống phải đối mặt các cáo buộc hình sự. Trump khẳng định ông "hoàn toàn vô tội", gọi quyết định truy tố nhằm vào mình là "đàn áp chính trị và can thiệp bầu cử ở cấp độ cao nhất trong lịch sử". Luật sư cho biết ông Trump dự kiến trình diện trước tòa vào tuần sau.

Ngọc Ánh (Theo CNN)