Người mẹ bị lừa 1,1 tỷ đồng vì tin nhắn 'giống của con trai'

TP HCMNhận tin nhắn từ Facebook Minh Nguyễn, bà Thanh tưởng đây là tài khoản của con trai, nên đã thực hiện việc "nhờ chuyển tiền cho bạn" và bị lừa 1,1 tỷ đồng.

Ngày 11/8, Công an quận Tân Bình phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM điều tra trình báo của bà Thanh, và nhiều nạn nhân, bị các băng tội phạm công nghệ cao lừa tiền.

Trước đó, bà Thanh, ngụ quận Tân Bình, trình báo đang ở nhà thì nhận tin nhắn từ Facebook Minh Nguyễn (trùng tài khoản Facebook của con trai) gọi mình là "mẹ", nhờ chuyển 90 triệu đồng cho một người bạn "để con nhận được tiền hoa hồng". Bà Thanh tưởng là con trai, nên đã chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng SeaBank mang tên Nguyễn Hải Quỳnh.

Trong buổi chiều hôm đó, bà Thanh liên tiếp được "con trai" nhờ chuyển tiền cho nhiều khoản khác - tổng cộng hơn 1,1 tỷ đồng, để "con được lấy hoa hồng". Đến tối, khi con trai đi làm về, bà Thanh hỏi chuyện thì mới vỡ lẽ bị lừa.

Cũng "sập bẫy" nhóm lừa đảo, anh Tuấn trình báo, hơn một tuần trước có người đàn ông gọi điện xưng là nhân viên quản lý hồ sơ Bảo hiểm Xã hội (BHXH) quận Tân Bình. Người này nói thủ tục bảo hiểm của anh còn thiếu, cần vào phần mềm VNEID xác nhận lại số bảo hiểm, và phải mang Căn cước công dân đến Phòng BHXH để hoàn tất thủ tục.

Anh Tuấn nói ngày mai phải đi công tác không trực tiếp đến BHXH làm thủ tục được, thì người này bảo "sẽ có nhân viên tên Như hỗ trợ, hướng dẫn cách làm tại nhà". Một lát sau, anh nhận được kết bạn của tài khoản tên "Như", cung cấp đường Link "VSSID.Govne.com" và yêu cầu anh tải phần mềm VSSID về.

Sau khi làm theo hướng dẫn quét mã vân tay, nhận dạng khuôn mặt... trên ứng dụng này, anh Tuấn phát hiện tài khoản ngân hàng liên tiếp bị chuyển mất gần 500 triệu đồng.

Công an TP HCM từng nhiều lần khuyến cáo người dân cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao. Tuyệt đối không nhắn tin, nói chuyện với người lạ và các hội nhóm trên các trang mạng xã hội (Zalo, Viber, Telegram, Facebook...) vì dễ bị dẫn dụ, lừa chuyển tiền.

Hồi tháng 6, tại hội nghị lần thứ 31 Ban chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa XI, trung tướng Lê Hồng Nam (Giám đốc Công an TP HCM) cho biết, tội phạm lừa đảo qua mạng đang ngày càng tràn lan. Tuy nhiên, tỷ lệ khám phá các vụ án này còn thấp, chỉ 20%, và tiền thu hồi được không nhiều do dòng tiền đã luân chuyển qua nhiều tài khoản và đưa ra khỏi Việt Nam.

Do đó, Công an TP HCM đang triển khai, xây dựng app an ninh trật tự cài trên điện thoại của người dân. Ứng dụng này sẽ cung cấp thông tin cho người dùng, giúp họ nhận diện các hành vi, thủ đoạn của các loại tội phạm lợi dụng công nghệ thông tin để lừa đảo.

Nhật Vy

* Tên nạn nhân được thay đổi.