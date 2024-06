Công an TP HCM làm app giúp người dân nhận diện lừa đảo trực tuyến

Công an TP HCM sẽ triển khai ứng dụng (app) về an ninh trật tự, giúp người dân nhận diện các hành vi lừa đảo qua mạng, theo trung tướng Lê Hồng Nam.

"Ngoài các giải pháp của ngành công an, điều cần thiết là phải làm người dân có kiến thức về các hành vi lừa đảo qua mạng, nhận diện kịp thời để tự bảo vệ mình", Giám đốc Công an TP HCM Lê Hồng Nam nói tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 31, sáng 14/6.

Theo tướng Nam, tình trạng lừa đảo qua mạng rất phức tạp. Các hình thức lừa đảo như dụ đầu tư tài chính, mua bán đa cấp kèm theo tiền thưởng, giả danh công an, VKS, tòa án... ngày càng tràn lan. Tuy nhiên, chỉ 20% vụ án được phá.

Do đó, ngành công an đang triển khai, xây dựng app an ninh trật tự cài trên điện thoại của người dân. Ứng dụng này sẽ cung cấp thông tin cho người dùng, giúp họ nhận diện các hành vi, thủ đoạn của các loại tội phạm lợi dụng công nghệ thông tin để lừa đảo. Mục tiêu để người dân có ý thức đề phòng như không tương tác, không cung cấp thông tin, nhờ người thân giúp đỡ và báo công an ngay nếu nghi ngờ.

Ngoài ra, app này cũng tích hợp với Help 114 để trang bị thêm kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho người dân.

"Người dân cần có kiến thức để phòng ngừa là cần thiết, chứ bị chiếm đoạt rồi mới báo công an thì chúng ta đang chạy theo sau tội phạm", trung tướng Nam cho biết thêm.

Trung tướng Lê Hồng Nam tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP HCM lần thứ 31, sáng 14/6. Ảnh: An Phương

Phân tích nguyên nhân tỷ lệ phá án lừa đảo trực tuyến thấp, Giám đốc Công an TP HCM cho rằng, đặc trưng của loại án này là khi các đối tượng tương tác sẽ lôi kéo, dụ dỗ, mê hoặc khiến người dân không biết mình bị lừa nên không báo công an. Đến khi tài sản bị chiếm đoạt nạn nhân mới báo công an thì tiền đã bị tội phạm chuyển qua nhiều ngân hàng, đã ra khỏi tài khoản, chuyển thành tiền mặt.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng gặp nhiều khó khăn, hạn chế trong việc truy vết, đấu tranh thu hồi tài sản cho người dân vì tội phạm lừa đảo không chỉ ở trên địa bàn TP HCM mà còn ở nước ngoài, các tỉnh thành phía Bắc, khu vực miền Tây...

"Khi cảnh sát truy vết, tìm ra thì tiền đã hết, các đối tượng đã cao chạy xa bay", ông Nam nói.

Thời gian qua, Công an TP HCM cùng các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã triệt phá nhiều vụ án do người nước ngoài (Ukraina, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia...) đến thành phố tổ chức lừa đảo. Như 10 ngày trước, lực lượng đã phá thành công vụ án 19 người Trung Quốc thuê chung cư Landmark (Bình Thạnh) và Thảo Điền (TP Thủ Đức) để tổ chức lừa đảo qua mạng. Những nghi phạm này đã bị trục xuất.

Lê Tuyết