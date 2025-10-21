'Người lao động không thể mua nhà vì giá bất động sản tăng quá cao'

Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc cho rằng giá bất động sản tăng quá cao gây bất ổn xã hội, thậm chí người thu nhập thấp, trung bình, khá hay công chức cũng không thể mua nhà.

Thông tin này được ông Nguyễn Lâm Thành, Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội chia sẻ tại phiên thảo luận tổ về đánh giá kết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 sáng ngày 21/10.

Theo ông Thành, thị trường bất động sản hầu như "không kiểm soát được" dù nhiều quy định được ban hành tại các Luật: Nhà ở, Các Tổ chức tín dụng (sửa đổi), Kinh doanh bất động sản.

Ông cho rằng giá bất động sản tăng cao, đặc biệt là phân khúc chung cư tạo nên bất ổn cho xã hội. Điều này gây khó khăn trong tiếp cận nhà ở của người thu nhập thấp, trung bình và khá.

"Công chức không thể mua được nhà với tốc độ tăng rất cao của bất động sản", ông Thành nói, đồng thời đề nghị Chính phủ xem lại các quy định và có biện pháp mạnh để kiểm soát thị trường địa ốc.

Ông Nguyễn Lâm Thành, Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Ảnh: Media Quốc hội

Ông Lê Hữu Trí - Phó trưởng đoàn chuyên trách tỉnh Khánh Hòa cũng nhận xét thị trường địa ốc thời gian qua bất cập, có bóng dáng của "một thị trường bong bóng". Theo ông, giá nhà, hàng hóa tiêu dùng, vàng... đều tăng, ảnh hưởng tới đời sống của người dân, nên Chính phủ cần đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý.

Thực tế, từ đầu năm đến nay, giá chung cư tại hai đô thị lớn nhất Hà Nội và TP HCM tiếp tục leo thang trên cả thị trường sơ cấp và chuyển nhượng. Tại Hà Nội, theo báo cáo mới đây của hãng tư vấn dịch vụ bất động sản CBRE, dự án chung cư mới trên 100 triệu đồng một m2 ngày càng nhiều. Quý III, hơn 10.300 căn hộ mới được mở bán, trong đó 20% có giá trên 120 triệu đồng m2 (chưa gồm VAT, phí bảo trì).

Tương tự tại TP HCM, khoảng 2.550 căn mở bán mới trong quý III nhưng chủ yếu thuộc phân khúc cao cấp, giá phổ biến 60-120 triệu đồng một m2. Thậm chí, ở khu vực lõi trung tâm, giá căn hộ bình quân 120-150 triệu đồng mỗi m2, một số nơi vượt 230 triệu đồng. So với năm ngoái, giá chung cư mới tăng khoảng 31%.

Nhiều chuyên gia nhận định giao dịch bất động sản hiện chủ yếu đến từ nhóm đầu tư, trong khi sức mua người ở thực sụt giảm do thu nhập không đuổi kịp giá nhà. Tại phiên họp Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản cuối tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu làm rõ "thị trường bất động sản có bị thao túng hay không" để chấn chỉnh tình trạng găm hàng, thổi giá.

Góp ý tại thảo luận tổ, ông Lê Hoàng Anh - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế - Tài chính đề nghị Chính phủ nghiên cứu, sớm mở rộng việc thu thuế với biến động tài sản đất đai. Bởi ông cho rằng cần bài toán đồng bộ, thay vì chỉ đề cập tới giá đất, tài chính đất đai khi đang sửa luật, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp.

Bất cập của thị trường vàng cũng là vấn đề nhiều đại biểu Quốc hội lo ngại. Ông Nguyễn Lâm Thành cho rằng đang tồn tại điểm nghẽn trong quản lý, kinh doanh và mua bán vàng. Ông dẫn chứng việc nhiều người "muốn mua một chiếc nhẫn cưới cũng khó khăn", trong khi trước đây họ dễ dàng mua và chỉ giao dịch khối lượng lớn mới bị kiểm soát.

Theo ông, việc mua bán vàng nhẫn, trang sức của người dân phải là một hoạt động kinh tế bình thường, cơ quan quản lý cần có biện pháp để thị trường vàng vận hành lành mạnh, đúng theo quy luật.

Ở khía cạnh này, bà Nguyễn Thị Phú Hà, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính cũng đề nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đánh giá lại chính sách quản lý thị trường, hạn chế mua vàng, bởi "nếu không quản tốt, sẽ mất tài sản của người dân, doanh nghiệp".

"Các cụ hưu trí có tiền tiết kiệm đầu năm mua được một chỉ vàng thì hiện lãi gấp đôi, trong khi gửi tiết kiệm chỉ 3-4%. Bởi vậy, nếu bị hạn chế giao dịch, người dân có thể đi mua chui, trong trường hợp mua phải vàng không đảm bảo chất lượng, lúc muốn bán cũng khó", bà Hà nêu.

Thực trạng thị trường vàng, bất động sản tiềm ẩn rủi ro tới ổn định kinh tế vĩ mô cũng được Ủy ban Kinh tế - Tài chính nêu tại báo cáo thẩm tra về kinh tế xã hội. Theo cơ quan thẩm tra, thị trường vàng diễn biến phức tạp, làm suy giảm niềm tin và hạn chế khả năng huy động vốn trung và dài hạn.

Trong khi đó, tín dụng bất động sản đang tăng nhanh, đến cuối tháng 7/2025 tăng gần 17%, cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung, trong khi vốn cho sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn. Cơ quan này đề nghị Chính phủ có giải pháp căn cơ quản lý, ổn định lại các thị trường này. Tại phiên khai mạc 20/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết "năm 2026 sẽ hình thành các thị trường vàng, bất động sản".

Anh Tú