Người Israel nửa tin nửa ngờ với lưới phòng không

Người Israel lo lắng về hiệu quả phòng không của nước này trước đòn tập kích tên lửa ngày một khốc liệt từ Iran, nhưng cho rằng "vẫn tốt hơn là không có gì".

Tại quảng trường Habima, trung tâm Tel Aviv, không khí vẫn nhộn nhịp chỉ vài giờ sau khi một quả đạn con từ tên lửa mang đầu đạn chùm của Iran rơi xuống con phố gần đó.

Quả đạn con có sức công phá thấp, không gây thiệt hại đáng kể, nhưng Einat, 62 tuổi, cho rằng đây là dấu hiệu đáng lo ngại về lưới phòng không của Israel trước những đòn tấn công liên tục bằng tên lửa của Iran suốt ba tuần qua. "Nhưng như vậy vẫn tốt hơn là không có gì", bà nói.

Aviad, 67 tuổi, tỏ ra bi quan hơn khi mô tả cuộc sống dưới mối đe dọa tên lửa từ Iran như "trò chơi cò quay Nga". Ông lo rằng những hệ thống phòng không hiện tại của Israel không đủ sức ứng phó tên lửa mang đầu đạn chùm của Iran.

Các cuộc tập kích vài ngày qua của Iran bắt đầu gây thương vong đáng kể tại Israel. Những quả tên lửa đánh trúng hai thành phố Dimona và Arad ngày 21/3 khiến hơn 115 người bị thương, trong đó có trẻ nhỏ và người già. Sau ba tuần giao chiến với thiệt hại thấp, vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào Arad được xem là "hồi chuông cảnh tỉnh" về lưới phòng không Israel.

Nhân viên an ninh Israel ngày 22/3 kiểm tra hiện trường vụ tập kích tên lửa từ Iran vào Dimona ở miền nam. Ảnh: AP

Dù nhiều tên lửa đã bị đánh chặn, mảnh vỡ từ ít nhất 7 vụ đánh chặn cũng gây thêm thương tích tại Tel Aviv. Giới chức Israel cho biết 14 người đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát.

Mức thương vong thấp phần nào phản ánh hiệu quả của hệ thống phòng không Israel, vốn đã được thử nghiệm qua nhiều năm đối phó rocket từ Hezbollah và Hamas.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) khẳng định hệ thống phòng không nhiều lớp của họ vẫn hoạt động hiệu quả, với tỷ lệ đánh chặn khoảng 92%. Hệ thống này kết hợp nhiều tầng công nghệ, gồm Arrow 3 đánh chặn ngoài khí quyển, Arrow 2 và THAAD ở độ cao lớn, cùng David’s Sling và Vòm Sắt bảo vệ tầm thấp.

Theo IDF, điểm then chốt của lưới phòng không đa tầng là khả năng phối hợp chặt chẽ với Mỹ. Hai bên vận hành các trung tâm chỉ huy chung, chia sẻ dữ liệu và đưa ra quyết định theo thời gian thực. IDF nhấn mạnh các hệ thống không hoạt động song song mà cùng phối hợp, tạo thành lá chắn toàn diện trước nhiều loại mối đe dọa trên không.

Dù vậy, giới chức thừa nhận môi trường an ninh vẫn rất phức tạp. Mỗi tên lửa Iran đều đặt ra thách thức riêng, đặc biệt là các hệ thống có tốc độ cao và công nghệ tiên tiến. Một vụ tấn công bằng đạn chùm tại thành phố Ramat Gan đã khiến hai dân thường thiệt mạng, cho thấy mức độ nguy hiểm của các loại vũ khí này.

Các sự cố gần đây cũng cho thấy giới hạn của lưới phòng không Israel. Người phát ngôn IDF Nadav Shoshani thừa nhận "ngay cả hệ thống tốt nhất thế giới cũng không hoàn hảo", nhưng ông vẫn khẳng định năng lực tấn công của Iran đã suy giảm đáng kể với số lượng tên lửa trong mỗi đợt giảm từ hàng trăm xuống còn vài quả.

Jennifer Hassan Smith, 52 tuổi, cũng cho rằng việc Iran sử dụng nhiều đạn chùm khiến bà cảm thấy "an toàn hơn" vì sức công phá của loại vũ khí này thấp hơn so với đầu đạn nặng hàng trăm kg của tên lửa đạn đạo thông thường. Trong khi đó, Orna, cư dân Tel Aviv, nói bà vẫn chọn ngủ ở hầm gửi xe tại quảng trường Habima còn hơn là ngủ ở nhà, dù cho mức độ đánh chặn tên lửa thành công của IDF rất cao.

"Chẳng có thứ gì trên đời này hoàn hảo cả. Hệ thống phòng không cũng thế. Đôi khi sẽ có thương vong và sơ suất. Quân đội đang nghiên cứu và rút kinh nghiệm. Tôi hy vọng những lần sau sẽ ít thương vong hơn", bà nói.

Thanh Danh (Theo CNN, CNBC, Defence Industry Europe)